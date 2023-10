Täna öösel Eesti aja järgi kell 1:30 sai stardi üheks maailma raskemaks tehnikaspordivõistluseks peetav Bridgestone World Solar Challenge, kus esimese tiimina Baltikumist asus võistlustulle ka Eesti päikeseauto esinduskoondis Solaride. Esimesel päeval tuleb tiimil läbida 3000-kilomeetrisest distantsist ligikaudu 600 kilomeetrit.

Päikeseautode MM saab alguse Darwinist ning kulgeb mööda maanteed lõunasse, mille jooksul tuleb cruiser klassi autodel läbida kohustuslikke kontrollpunkte ning ööbida omal käel Austraalia metsikus looduses. Esimene võistluspäev plaanitakse lõpetada Daly Watersi kandis 590 kilomeetri kaugusel Darwinist. Eesti päikeseauto stardib kvalifikatsioonist saavutatud 26. kohalt ning liitub kolonniga mõnesaja meetri pärast, et alustada sõitu Adelaide’i suunas.

Eesti koondise “Solaride” tiimijuhi Mart Erik Kermese sõnul on tiim põnevil ning ootab eesootavat sõitu. “Oleme neli aastat unistanud nendest võistlustest. Nüüd on viimaks aeg käes ja saame Eesti noorte poolt ehitatud auto proovile panna tippülikoolide konkurentsis,” rääkis Kermes.

Võistluste stardipositsioon on oluline, kuna sõidu alustamine ja möödasõidud on väga energiakulukad. “Loodame Darwinist välja sõites näha roheliste fooride voogu. See teeks meile karuteene, kui peaksime iga foori juures peatuma ja uuesti kohalt võtma,” kirjeldas Solaride’i peainsener Karl August Tatunts.

Võistluse kulgu saab jälgida nii Solaride’i sotsiaalmeediakanalites, Postimehe teemaveebis kui ka võistluste kodulehel, kus saab kõiki tiime reaalajas jälgida. 27. oktoobril oodatakse kõiki Austraalia väliseestlasi tiimi finishis vastu võtma ajavahemikus 11-14.00.

Bridgestone World Solar Challenge kestab 22.-29. oktoobrini ning kestvussõidu käigus jõutakse pärast 3000 km välja Adelaide’i. Seal hindab kogenud inseneridest koosnev žürii päikeseautode disaini, praktilisust ja mugavusi, mis otsustab, kes läheb koju cruiser võistlusklassi tiitliga.

Solaride on 2020. aastal alguse saanud interdistsiplinaarne haridusprojekt, kus arendatakse päikeseautot eesmärgiga arendada tulevikutalente ning populariseerida inseneriharidust. Solaride’i noorte, mentorite ja sponsorite koostöös on valminud nii Baltikumi esimene kui teine päikeseauto. Tänavu oktoobris võisteldakse esimese Baltikumi tiimina päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge Austraalias.