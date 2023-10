Austraalias toimuvatel päikeseautode maailmameistrivõistlustel juhtus pretsedenditu olukord, kus kõik Eesti päikeseauto koondisega samas klassi võistlevad tiimid langesid konkurentsist välja. Väljalangemise põhjuseks oli tarvidus laadida akusid enne 1200 km pikkuse distantsi lõppu (vaata siit mis edasi sai).

Neljanda võistluspäeva lõpuks on lisalaadimisvajaduse tõttu langenud konkurentsist välja kõik cruiser-klassi tiimid.

Tegemist on esmakordse olukorraga Bridgestone World Solar Challenge’i 35-aastases ajaloos, kus terve klass on võistlusest väljas. Hetkel ei ole veel ametlikku selgitust, kuidas kulgeb võistluse lõpp, kuid tiimid on valmis edasi sõitma ning kuuepäevase teekonna siiski lõpetama.

Solaride’i peainseneri Karl August Tatuntsi sõnul on päikeseauto Solaride II olnud väga töökindel, kuid tiim ei osanud ette näha Austraalia maastikupõlenguid ja võistlustingimustest kerkinud nüansse, mis tõid endaga kaasa oodatust kõvasti suurema energiakulu.

Tatunts ütles, et autole said saatuslikuks 20-30 autoga ummikud võistluste alguses, päikeseautode kolonnide kiirused, möödasõidud ning ekstreemne kuumus.

Piirangud on teinud võistluse kõikidele cruiser-klassi tiimidele raskeks - kolmanda võistluspäeva lõpuks oli kaheksast startinud tiimist alles vaid neli.

Järgmise päeva õhtuks olid kõik konkurentsist väljas. Alates 2019. aasta maailmameistrivõistlustest kehtib reegel, et päikeseautot tohib kogu võistluse vältel laadida vaid kaks korda, 1200-km etappide järel.

Koondise juhi Mart Erik Kermese sõnul on edasi sõitmise eesmärk koguda auto ja võistluse kohta rohkem infot, et uuel hooajal saaksid järgmised haridusprojektis osalevad tulevikutalendid jätkata arendustöödega ning ehitada parema auto, mis võidaks ühel päeval päikeseautode maailmameistrivõistlused.

Maailmameistrivõistlustel tuleb ise ehitatud päikeseautodega läbida 3022 km distants Austraalia põhjarannikult lõunarannikule. Võistluse eesmärk on edendada tehnoloogilist innovatsiooni ning sellest võtavad osa peamiselt tudengite tiimid üle kogu maailma. Sel aastal kestab võistlus 22. oktoobrist 27. oktoobrini.

Solaride on 2020. aastal alguse saanud interdistsiplinaarne haridusprojekt, kus arendatakse päikeseautot eesmärgiga arendada tulevikutalente ning populariseerida inseneriharidust. Solaride’i noorte, mentorite ja sponsorite koostöös on valminud nii Baltikumi esimene kui teine päikeseauto. Tänavu oktoobris võisteldakse esimese Baltikumi tiimina päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge Austraalias.