Eesti suurim töö-ootuste ja tööandja atraktiivsuse uuring selgitas välja, mida ootavad tööandjatelt Eesti IT tudengid.

2023. aasta Eesti suurima ja pikaajalisema tööootuste uuringu tööandjate atraktiivsuse edetabeli esimesele kohale jõudsis finantsvaldkonna rahvusvaheline ettevõte Wise, järgnesid Microsoft (Eesti) ja Pipedrive. Edetabel põhineb ligi 6000 Eesti inimese hinnangul. Uuringus osalesid nii kogenud töötajad kui tudengid kutse-, bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 45 Eesti kõrg- ja kutsekoolist. Vastajad hindasid 267 organisatsiooni tuntust ja atraktiivsust tööandjana.

Küsitluses osalenud andsid neljapunktilisel skaalal oma hinnangu kõikidele nimekirjas olnud ettevõtetele, märkides ära, kuivõrd huvitatud või mittehuvitatud on nad organisatsioonis töötamisest. Eesti atraktiivseimaid tööandjaid tunnustati kvaliteedimärgiga Instari ja Eesti Kaubandus-tööstuskoja poolt 5. septembril toimunud „Atraktiivsete Tööandjate Päeval“. Lisaks anti üritusel ülevaade 2023. aasta uuringu vastustest.

Tulemuste lühiülevaade on leitav siit.

Instari atraktiivsete tööandjate ja tööootuste uuringut viiakse läbi 2010. aastast alates ning 2015. aastast saadik tunnustatakse atraktiivsemaid tööandjaid ka vastava kvaliteedimärgiga. Sihtrühmade atraktiivsemad tööandjad kuulutatakse välja järgmistes valdkondades: Eesti kogenud töötajad, Eesti üliõpilased ja Eesti kutsekoolide õpilased. Eesti üliõpilaste valdkonnas tunnustatakse parimad järgmistes alamkategooriates: majanduse-, IT-, tehnika-, õiguse-, meditsiini- ja humanitaareriala.

2023. aastal on IT tudengite hinnangul Eesti kõige atraktiivsem tööandja Wise. Eelmise aasta arvestuses jäid nad kolmandale kohale, seega on hea meel näha, et tänavu on nende pingutusi juba rohkem hinnatud. Täisnimekirja leiad siitsamast blogipostitusest või veebist, kus on võimalik kõrvutada ettevõtte positsiooni võrreldes möödunud aastatega.

Kogenud töötajate, tudengite ja kutsekoolide õpilaste poolt atraktiivseimateks tööandjateks hinnatud ettevõtete edetabelid leiab samuti Instari kodulehel.

Eesti organisatsioonide tööandja atraktiivsuse edetabel IT tudengite arvestuses 2023. aastal on järgmine.

Wise Microsoft (sh Skype) Pipedrive OÜ Cybernetica AS AS LHV Pank Bolt Technology OÜ Nortal AS Veriff OÜ Helmes AS Starship Technologies OÜ Swedbank AS Playtech Estonia OÜ Twilio Estonia OÜ Cleveron AS Fujitsu Estonia AS Milrem AS Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) Telia Eesti AS Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) Eesti Energia AS Testlio OÜ Net Group OÜ Skeleton Technologies OÜ Scoro Software OÜ Elisa Eesti AS AS SEB Pank Kuehne + Nagel IT Service Centre AS Registrite ja Infosüsteemide Keskus CGI Eesti AS Tele 2 Eesti AS Proekspert AS Trinidad Wiseman OÜ Uptime Eesti Pank TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) Statistikaamet AS Tallinna Lennujaam Ericsson Eesti AS ERR (Eesti Rahvusringhääling) AS Tallink Grupp Rahandusministeerium Monese Tieto Estonia AS Elering AS Checkout.com (endine Icefire) GuardTime OÜ Elektrilevi OÜ Glia Ridango AS Finnair Business Services OÜ Siseministeerium Creative Mobile OÜ Datel AS Luminor Bank AS Mooncascade OÜ Levira AS Yolo Group Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Fortumo OÜ Concise Systems OÜ Haridus- ja Teadusministeerium Breakwater Technology OÜ Derivco Estonia OÜ Bigbank AS Välisministeerium Genius Sports Services Eesti OÜ Finantsinspektsioon Inbank AS Nordea Bank ABP Eesti filiaal Postimees Grupp AS (Postimees, BNS, Tartu Postimees, L-E Postimees, Pärnu Postimees, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Sakala jne; Kanal 2, Kuku Raadio, Myhits jne) Gunvor Services AS Maksu- ja Tolliamet Admiral Markets AS Omniva (AS Eesti Post) TV3 Grupp (All Media Eesti AS) (TV3, Viasat jne) Justiitsministeerium Nordica (Nordic Aviation Group AS) Rail Baltic Estonia OÜ Tartu Ülikool Euronics KPMG Baltics OÜ EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Riigi Kinnisvara AS Kaitseministeerium AS Tallinna Sadam Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Riigi Tugiteenuste Keskus OpusCapita Competence Center OÜ EY (Ernst & Young Baltic AS) Zero Turnaround AS AS Alexela Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) Heathmont Group OÜ Sotsiaalministeerium Kultuuriministeerium Lennuliiklusteeninduse AS Merko Ehitus Eesti AS Elron (AS Eesti Liinirongid) Riverty Tallinna Kaubamaja Grupp AS Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) Eesti Kaitsevägi ABB AS Keskkonnaministeerium COOP (ETK) Kaitseinvesteeringute Keskus Keskkonnaagentuur AS Eesti Loto HARNO (Haridus- ja Noorteamet) Hilton Tallinn Park Eesti Töötukassa IF Eesti Kindlustuse AS Politsei- ja piirivalveamet G4S Eesti AS Itella Estonia OÜ Eesti Rahvusraamatukogu AS PricewaterhouseCoopers AS Eesti Raudtee Nordecon AS Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) DPD Eesti AS Transpordiamet Sotsiaalkindlustusamet Harju Elekter AS Ergo Insurance SE Päästeamet Xfly (Regional Jet OÜ) Circle K Eesti AS AS Citadele banka Tallinna Ülikool DHL Express Estonia AS Kaitseressursside amet Iizi Kindlustusmaakler AS Salva Kindlustuse AS Keskkonnainvesteeringute Keskus Olerex AS Tallinna Haridusamet Swissotel Estonia OÜ AS Tallinna Vesi Foxway OÜ Häirekeskus Coca-Cola HBC Eesti AS Stockmann AS AS Deloitte Advisory Olympic Entertainment Group AS Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Fazer Eesti OÜ Neste Eesti AS Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Selver AS AS Eesti Gaas Maaeluministeerium Endover Kinnisvara Tööinspektsioon AS A Le Coq Viru Keemia Grupp AS AS TREV-2 Grupp Rimi Eesti Food AS Energiakontsern Utilitas Tere AS USS Security Eesti AS Original Sokos Hotel Viru (AS Sokotel) AS Smarten Logistics ACE Logistics Estonia AS PZU Kindlustus Empower AS Arco Vara AS Seesam Insurance AS Stokker Valio Eesti AS Securitas Eesti AS AS Prisma Peremarket Paulig Coffee Estonia AS AS YIT Eesti Balti Logistika AS Tallinna Transpordiamet AS Schenker Transcom Eesti OÜ Express Post AS AS Operail Imatra Elekter AS AS Liviko Grant Thornton Baltic OÜ Eesti Maaülikool Eesti Haigekassa Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Mitt & Perlebach OÜ AS Gaasivõrk Leonhard Weiss OÜ Leibur AS Verston OÜ Sweco Projekt AS AS Connecto Eesti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet BDO Eesti AS Lidl Eesti OÜ Salvest AS Saku Õlletehase AS Stora Enso Eesti AS Tallinna Strateegiakeskus HANZA Mechanics Bonava Eesti OÜ Tallinna Linnakantselei Tartu Linnavalitus Riigikohus TNT Express Worldwide Eesti AS PCC Projekt AS AS Baltika Premia Tallinna Külmhoone AS Prokuratuur Maxima Eesti OÜ Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) KONE SA Tartu Ülikooli Kliinikum Fifaa AS Estiko-Plastar Henkel Balti Operations OÜ (Makroflex) AS Norma GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) NPM Silmet OÜ Adven Eesti AS Linde GAS AS SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Wolf Group OÜ (endine Krimelte OÜ) Hurtigruten Estonia OÜ PKC Eesti AS AS Kunda Nordic Tsement Wendre AS Stoneridge Electronics AS Ensto Ensek AS BLRT Grupp AS AS Matek Ruukki Products AS Eolane Tallinn AS Akzo Nobel Baltics AS Intrac Eesti AS Balti Agro Machinery Swecon AS Scanfil OÜ Lääne-Tallinna Keskhaigla GoCraft Ida-Tallinna Keskhaigla AS Framm Aquaphor International Talllinna Munitsipaalpolitsei Amet Estanc AS Wihuri Agri Repligen Estonia OÜ Agriland OÜ AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) Taure AS Tatoli AS Dotnuva Baltic AS GoTrack Avesco OÜ Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ MFO OÜ Advokaadibüroo Sorainen AS LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS

Uuring annab ettevõtetele sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Nii saab ülevaate tööandja atraktiivsusest, hinnangu senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.

Uuringu pakkumisega firmadele saab tutvuda siin.