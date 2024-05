Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) üldkoosolekul tegi juhatus liikmetele ettepaneku nimetada liidu neljandaks auliikmeks Baltic Computers Systemsi ja BCS Koolituse juhatuse esimees Ants Sild.

Auliikmeks saab olla eraisik, kes on tulemuslikult esindanud liidu huve ja andnud olulise panuse ITL-i eesmärkide saavutamisele. Seni on saanud auliikme nimetuse Toomas Sõmera (1945-2022), Ülo Jaaksoo ja Valdo Kalm.

“Loomulikult kiitis Üldkoosolek ettepaneku heaks. Eesti vanima seni tegutseva IT-firma juhina on Ants Sild oma ühiskondlikes tegemistes alati silma jäänud teed rajava inimesena,” ütles ITL-i president Ats Albre, "ta väärib auliikme tiitlit, sest on aastakümneid olnud aktiivne liidu liige nii juhatuse liikmena kui ka pühendunud haridusvaldkonna eestvedajana ning arendajana liidu töörühmades. Ta on pikaajaliste visioonide ning elukestva õppe usku. Kolleegid liidust on öelnud, et Antsu suust võib tihti kuulda küsimust “aga kuidas see plaan või tegevus arendab Eesti majandust?”. Tema jaoks on vastuseks pikaajaliste selgete sihtide seadmine, Eestis õppe-, teadus- ja arendustegevuse lähendamine ühiskonna ja majanduse vajadustele, süsteemsed jõupingutused selleks erinevate osapoolte poolt. Loodame, et auliikme staatuses jätkab Ants sama tegusalt liidu tegemistes.”

Ants Sild ise kommenteerib oma auliikmeks nimetamist nii: „Noorusest, ilmselt isalt, olen saanud kaasa juhtmõtte, et meil läheb hästi vaid siis, kui Eestil läheb hästi! See on alateadlikult suunanud mind teemade ja organisatsioonide juurde, mille mõju on tundunud suurem, kui ühel ettevõttel üksinda. On hea tunne, et ka minul on väike osa Eesti haridussüsteemi ning Tiigrihüppe, Avatud Eesti Fondi ja e-Riigi Akadeemia panuses ja edus. IT-ettevõtjate liiduga on keerukam. ITL-i edu ja mõju on küll ilmselge, aga nii palju on veel lisaks vaja. Üks asi on IT kui majandusharu areng. Teine, palju keerukam teema on eeskuju ettevõtete esindusorganisatsiooni rolli ja võimekuse osas. Ei jõua ära imestada, kuidas on siiani valdkondi, kus ettevõtjad ikka ei saa justkui aru, kuidas ühiskond toimib ja kuidas oma valdkonda ühiselt edendada. Eestil läheb hästi, kui kõigil valdkondadel läheb hästi ja sellise keskkonna loomisesse on põnev panustada.“

Ants Sild on olnud Tiigrihüppe Sihtasutuse, e-Riigi Akadeemia ja ITL-i eelkäija Arvutifirmade Assotsiatsiooni asutajate seas. Ta on olnud Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu liige ning Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees. Viimastel aastatel on ta jõuliselt kaasa aidanud IKT valdkonna kutsesüsteemi arendamisele ning löönud kaasa elukestva õppe töörühmas. Sild on ka Valgetähe ordeni neljanda järgu kavaler.