Microsoft pakub vanakooli traditsioonilise tarkvara austajatele endiselt oma kontoritarkvara "karbitoodet". 1. oktoobril 2024 jõudis turule uus kontoripakett Office 2024. See on loodud spetsiaalselt neile kasutajatele, kes eelistavad osta tarkvara ühekordse maksega, selle asemel et tellida Microsoft 365 pilveteenuseid kuumaksega. Uus Office 2024 versioon vastab ka mõnede kasutajate soovile hoida oma arvutitööriistad võrguühenduseta.

Olgu kohe ära mainitud, et kui kasutad juba Microsoft 365 pilvetoodet, pole Office 2024 vaja. Pilveteenus nimelt uuendab end pidevalt ise ja uue "karbitoote" uuendused on tõenäoliselt kohe varsti ka Microsoft 365 kasutajatel olemas.

Mida Office 2024 pakub?

Office 2024 on saadaval kahes põhiversioonis – Office Home 2024 ja Office Home & Business 2024. Esimene neist hinnaga ligi 135 eurot sisaldab selliseid populaarseid programme nagu Word, Excel, PowerPoint ja OneNote. Office Home & Business 2024, mis maksab ligi 225 eurot, lisab paketti ka Outlooki ja on mõeldud kommerts-kasutuseks.

Need tarkvarapakid on saadaval nii Windows 10 ja 11 kui ka kolme uusima macOS-i versiooni jaoks. Tarkvara kasutamiseks on vajalik Microsofti konto ning internetiühendus esmasel seadistamisel ja värskenduste saamisel. Muul ajal pole netiühendus vajalik.

Uuendused, mis peaksid tootlikkust tõstma

Microsoft on teinud uuendusi, et suurendada kasutajate töö tõhusust. Exceli kasutajad rõõmustavad ilmselt kiiremate töövihikute ja dünaamiliste graafikute üle, samal ajal kui Outlookis on parandatud otsingufunktsiooni ja lisatud ligipääsetavuse kontroll, mis aitab koostada ligipääsetavuse standarditele vastavaid e-kirju.

PowerPoint võimaldab nüüd esitlusse otse kaameravoogu lisada ning toetab videosid ja subtiitreid.

Wordis on täiendatud dokumendi taastamise funktsiooni, mis aitab ootamatute tõrgete korral kasutaja tööd säilitada.

Fluent Designi uuendus

Kasutajakogemuse täiustamiseks on Office 2024 saanud vaikimisi Fluent Designi kujunduse. See visuaalne värskendus muudab kõik programmid ühtsemaks ja kaasaegsemaks, pakkudes kasutajatele intuitiivset keskkonda.

Miks valida just Office 2024?

Uue Office 2024 väljalaskega näitab Microsoft, et ei ole unustanud kasutajaid, kes eelistavad traditsioonilist tarkvara ostu- ja kasutusmudelit pilveteenusele. Neile, kes on jäänud vanemate versioonide, näiteks Office 2021 juurde, pakub Office 2024 mitmeid uuendusi ja funktsioone, mis varem olid saadaval vaid Microsoft 365 tellijatele. Traditsiooniline ühekordse maksega kontoripakett uueneb harva, samal ajal kui pilveteenuses toimub tarkvara uuendamine pidevalt. Samas on Office 2024 ost ühekordne väljaminek, Microsoft 365 samade kontoriprogrammidega töötab aga kuutasu eest.

Office 2024 on saadaval alates oktoobrist nii Microsofti veebipoest kui suurematest jaemüügikanalitest.

Kui on tellimus Microsoft 365 (või Office 365) paketile, siis on see Office 2024-st või Office LTSC 2024-st eraldiseisev. Näiteks juba kasutad Microsoft 365 või kui ettevõte juurutas Microsoft 365 rakendused ettevõtte domeenis olevatele kasutajatele, siis ei ole vaja osta Office 2024 ega Office LTSC 2024 litsentse. Microsoft 365 tellimusel on juba kõik Office 2024 või Office LTSC 2024 funktsioonid ja palju muid asju, mida Office 2024 või Office LTSC 2024 ei sisalda, juba olemas.

Summary in English

Microsoft has released a new version of its popular office suite, Office 2024, for users who prefer a traditional one-time purchase over a subscription-based cloud service. This release offers updated features and performance enhancements across its suite of applications, including Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and OneNote. It is available in two versions: Office Home 2024 and Office Home & Business 2024, both compatible with Windows and macOS. Notably, the new Office 2024 features the Fluent Design update, providing a visually cohesive and modern user interface.