2025. aastal on tänu tehisintellektipõhistele agentidele oodata tööstusharudes, töökohtades ja igapäevaelus suuri muutusi. Tehisaru agendid täidavad ülesandeid iseseisvalt, optimeerivad töövooge ja aitavad inimestel keskenduda suurema väärtusega tegevustele.

„Tehisintellekti areng jätkub ja 2025 saab olema murranguliste muutuste aasta,“ ütles Microsofti Balti piirkonna ja Ukraina esinduse juht Leonid Polupan, „tehisintellekti toega agendid, millel on täiustatud mälu, arutlusvõime ja multimodaalsed võimed, muudavad põhjalikult kogu tööstuse protsesse, võimaldades samas inimestel tehnoloogiaga arukamalt ja tõhusamalt suhelda. Kriitiline arutelu keskendub agentide autonoomia piiramisele ja inimliku järelevalve säilitamisele tagamaks, et need edusammud on vastutustundlikud, kaasavad ja mõjusad.“

Pärast 2024. aasta läbimurret, mis seisnes Microsoft Copiloti taoliste tööriistade sujuvas lõimimises igapäevastesse ülesannetesse, on tehisaru valmis järgmiseks suureks hüppeks. Generatiivse tehisintellekti kasutamine suurenes 55%-lt 2023. aastal 75%-le 2024. aastal, kusjuures organisatsioonid teenivad iga investeeritud 1 USA dollari kohta 3,70 USA dollarit.

Eelduste kohaselt panustab tehisaru kasutus 2030. aastaks Euroopa SKPsse 2,7 triljonit USA dollarit, kuna selle kasutuselevõtt kiireneb ja ettevõtted saavad väärtust juba 13 kuuga.

Tehisintellekti kasutamine on tõusuteel, kuna organisatsioonid kujundavad selle abil ümber oma tegevust ja loovad suuremat väärtust. Isikupärastatud tehisaru aitab kasutajatel töötada läbi tohutul hulgal teavet ja seda arengut kajastab ka kiire innovatsioonitempo: ainuüksi 2024. aastal on näiteks Copilotile tehtud üle 700 uuenduse ja lisatud 150 uut funktsiooni.

Kuus tehisintellektiga seotud põhisuundumust 2025. aastal

Tehisintellekti mudelid muutuvad võimekamaks ja kasulikumaks. Tehisintellekti mudelid on edaspidi kiiremad, tõhusamad ja konkreetsetele vajadustele kohandatud. Need täiustatud mudelid lahendavad keerulisi probleeme teaduse, õiguse ja tervishoiu valdkonnas, pakkudes vahendeid lepingute võrdlemiseks, koodi genereerimiseks ja töövoogude rakendamiseks. Nende tulemuste saavutamist tõukab tagant Microsofti keskendumine sünteetilistele ja kvaliteetsetele andmetele. Tehisintellekti agendid muudavad töö tähendust. Tehisintellektipõhised agendid teevad töökohtades suuri muudatusi, sest need hakkavad iseseisvalt tegelema korduvate ja keeruliste ülesannetega, alates IT-vigade kõrvaldamisest kuni töövoogude optimeerimiseni. Igapäevased tehiskaaslased. Tehisintellektipõhised kaaslased tõhustavad igapäevaelu: need seavad ülesanded tähtsuse järjekorda, teevad uudistest kokkuvõtteid ja pakuvad visuaalset abi. Tehisintellekti kestlik areng. Keskkonnasäästlik tehisintellekt kasutab andmekeskusi, mis ei tarvita jahutamiseks vett ja töötavad süsinikuvabadel energiaallikatel, nagu tuule-, geotermiline, tuuma- ja päikeseenergia. Microsoft soovib näiteks olla sellega 2030. aastaks süsinikuheitevaba, vett säästev ja jäätmevaba ettevõte. Kohandatud ja vastutustundlik tehisintellekt. Organisatsioonidel on suurem kontroll tehisintellekti rakenduste üle, sest neil on vahendid filtrite, sisutoimingute ja kaitsemeetmete kohandamiseks. Microsoft edendab testimist, et tegeleda riskidega nagu tehisintellekti ebatäpsused, andes samal ajal ettevõtetele võimaluse kasutada tehisaru vastutustundlikult. Tehisintellektipõhised teadusläbimurded. Tehisaru kasutamine loob aluse teaduse, kestlikkuse ja tervishoiu valdkonna arenguks. Tehisarul põhinevad vahendid kiirendavad teadusuuringuid ja innovatsiooni alates ilmaprognoosidest kuni ravimite väljatöötamiseni. Eelduste kohaselt suurendab tehisaru 2025. aastal märkimisväärselt tootlikkust kliimamuutuste ja tervishoiu valdkonna probleemide lahendamisel.

Tehisintellekti mudelite ja agentide vahelise sünergia uus ajastu

2025. aastal võib täheldada üha suuremat sünergiat selle vahel, kuidas treenitakse tehisintellekti mudeleid ja kuidas need võimestavad intelligentseid agente. Üksikisikud ja organisatsioonid saavad valida või arendada oma vajadustele vastavaid tehisintellekti mudeleid, suurendades enda võimalusi uuenduste tegemiseks ja mõju avaldamiseks.