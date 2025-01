Maailma riikide potentsiaali edukate iduettevõtete asutamiseks ja arendamiseks analüüsiv StartupBlink nimetas Eesti Euroopa Liidu parimaks ökosüsteemiks tehisintellekti idufirmade arendamisel.

Teist aastat järjest Startup Ecosystem Awards auhinna pälvinud Eesti edestas teisele kohale tulnud Saksamaad 15% võrra. Euroopa Liidu riikidest mahtus esikolmikusse ka Prantsusmaa ning sellele järgnesid Šveits, Rumeenia ja Norra. Maailma riikide võrdluses kuulub Eesti tehisintellekti idufirmade ökosüsteem TOP 10 hulka, olles edetabelis 6. kohal. Maailma edetabeli liider on jätkuvalt Ameerika Ühendriigid, teist kohta hoiab Iisrael ja kolmandat Suurbritannia.

Startup Estonia juht Vaido Mikheim sõnas, et tunnustus tugevdab Eesti startup-ökosüsteemi rahvusvahelist mainet. “Eesti on väikese rahvaarvuga riik, kuid meil on tõepoolest loodud tugev ja kokkuhoidev startup-ökosüsteem, mis soodustab maailmatasemel innovatsiooni arendamist ning panustab Eesti tehnoloogilisse arengusse. Samas peame arvestama, et meie riigi väiksus tähendab paraku ka talendipuudust ja tihedat konkurentsi kvalifitseeritud tööjõu pärast ehk meie jätkuvaks oluliseks väljakutseks on tagada tehnoloogiate arendamiseks hädavajalik talentide sissevool,” ütles Mikheim.

Startup Ecosystem Awards auhindadega tunnustatakse igal aastal kohalikke startup-ökossüsteeme. Eesti puhul toodi hindamisel välja Eesti tugevat positsiooni Euroopa Liidu innovatsioonimaastikul.

Hindamisel arvestati ka Eesti märkimisväärset arengut tehisintellekti valdkonnas ning siin tegutsevate mõjukate idufirmade arvu. Esile toodi ka suurenenud rahastust ja tehisintellekti valdkonnas loodud uusi töökohti ning kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Eesti tehisintellekti ökosüsteemi edu taga on lisaks valitsuse tugev toetus, kohalike regulatsioonide paindlikkus ning arenenud digitaalne infrastruktuur.

Startup Ecosystem Awards'i võitjate määramine põhineb StartupBlink´i algoritmil, mis hindab enam kui 40 parameetrit 11 tööstusharu ja 91 alamsektori lõikes. Startup-ökosüsteemide hindamismetoodika põhineb kvantitatiivsetel ja objektiivsetel andmetel ning hindamisel võtab algoritm arvesse kohalikke saavutusi, parameetrite taseme edu, iga-aastast kasvu ning tööstusharuspetsiifilisi näitajaid.

Maailma startup-ökosüsteemide järjestuse on koostanud StartupBlink koostöös IBM for Startups programmiga. Andmed pärinevad suurematelt andmeplatvormidelt nagu Crunchbase ja Semrush.

Vaata tseremooniat siit: