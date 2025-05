Subaru Forester 2024 – Turvaline tööriist, mitte mänguasi

Forester on inimesle, kes otsib ruumikat ja hea läbivusega autot, millega saab vedada haagist, koeri ja jalgrattaid. See ei ole moodsate lisadega ega kiire auto, millega teha asfaltiklassi kiiruskatseteks. Forester ei paku erutust ega tehnoloogilist sära, aga viib kohale – iga ilmaga, läbi muda ja vee.

Elu, olu

Forester on tuntud oma ruumikuse poolest ning seda on ka 2024. aasta mudel. Salongi tunne meenutab veidi akvaariumit, sest nähtavus on tõesti väga hea igas suunas, tehes auto juhtimise lihtsaks ka kitsastes oludes. Kõrge istumisasend tagab hea ülevaate ning tunnetus auto gabariitidest on üks parimaid isegi väiksemate autode hulgas.

Pikad inimesed hindavad eriti jalaruumi tagaistmetel, mis ületab paljusid konkurente. Seega sobib Forester hästi, kui vead sageli korvpallureid, koeri, jalgrattaid, haagist või reisid perega. Auto mahutab hõlpsasti kõik vajaliku, isegi kui pagasiruum esmapilgul tundub väike, see on petlik ning ruumipuuduse pärast pole mõtet muretseda.





Kasutajakogemus

Juhi vaatenurgast on Foresteri ergonoomika enamasti hea: põhilised nupud asuvad loogilistes kohtades, kuid mõned funktsioonid, näiteks kliimaseadme väljalülitamine või piiksude prääksude vaigistamine, on ebamugavalt sügaval menüüdes. Igasugu hoiatusi on autol omajagu ning Euronõuded seda ka eeldavad, kuid 50 alas saada “peksa” sest auto mäletab veel mitme kilomeetritagust 30 märki on päris ebameeldiv.

Multimeediasüsteem on kahjuks aegunud – ekraani graafika näib vananenud, reageerimine on aeglane ning kasutamine keerulisem kui paljudel konkurentidel. Ka tagurduskaamera kvaliteet võiks olla parem.

Ka ekraani asukoht ja nurk tundub, et on muutunud: varasem oli käepärasem, suunatu rohkem juhi poole. Praegune on Esteetilisemalt paigutatud auto keskele ja sellega kannatab ergonoomika.



Uus forester on 360 kaameraga, kuid vaadete vahetamine pole kuigi intuitiivne ning varasemalt toimis see kuidagi paremini.

Kiirenduse osas tuleb arvestada, et 2,0-liitrine bensiin-elektriline mild hybrid jõuallikas on pigem tagasihoidlik. Kui oled harjunud Renault või Toyota hübriididega, mis pakuvad erksamat sõidutunnetust, siis Forester vajab harjumist – dünaamilisus jääb selgelt alla.

Samas kurvis juhitavus on üle ootuste hea ning vedrustus on igati tasemel. Kui lõpuks kiiruse üles saad, on rattad maaküljes nagu takjaribal isegi agressiivse sõidustiili juures, mis on nii kõrge auto puhul ootamatu avastus.





Kütusekulu

Reaalne kütusekulu jääb umbes 9 l/100 km juurde. Mild hybrid tähendab siin vaid väikest elektrituge ja Co kvoodi täitmist: elektrimootor aitab peamiselt aeglasel kiirusel, näiteks linnaliikluses startimisel või ummikus roomamisel. Täiselektrilist sõidurežiimi ei ole.





Maastikuvõimekus ja nelikvedu

Forester on endiselt üks paremaid valikuid C-segmendi linnamaasturite hulgas, kui sinu sõidud viivad sageli halvale teele. Nelikvedu on pidev ja automaatne, mingit käsitsi seadistamist ei vaja. Auto on maanteel pigem mürarikas, kuid kruusal on see üle ootuste vaikne. Libedatel külavaheteedel tunneb Forester end koduselt.

Üks muudatus, mis mõjutab maastikusõitu, on lähenemisnurga vähenemine 19 kraadile. Ülemäära suur polnud see ka eelmisel kuid olid ajad, mil see oli 23 kraadi ehk aukudest läbi minnes peab olema tähelepanelik. Praktiliselt tähendab see vähem võimekust järsemate tõusude ületamisel. Kuid Foresteri kliirens on endiselt üks klassi parimaid – 22 cm „vaese mehe Land Cruiser“, mis sobides hästi Eesti teedele ja oludele.





Hind ja konkurendid

Foresteri hind on küll tõusnud, kuid baasmudel Eestis algab jätkuvalt umbes 35 000 eurost, tipptasemel varustusega versiooni saab kätte veidi üle 40 000 euro. Ehk ühe Länkari hinna Eest saab kaks Foresteri ja jääb isegi natukene üle.

Võrdluseks: Nissan X-Traili nelikveoline mudel algab umbes 40 000 eurost, kuid hästi varustatud versiooni hind kerkib kiiresti 50 000 juurde. X-Trailil on eelis moodsamas salongis ja mugavamas kasutajakogemuses, kuid Foresterile jääb alla maastikul.

Teiseks konkurendiks on Škoda Kodiaq, mille baashind on samuti umbes 37 000 eurot. Kui lisada nelikvedu ja automaatkast, kerkib ka Kodiaqi hind kiiresti üle 50 000 euro. Kodiaqi eeliseks on lai mootorivalik, sealhulgas diisel, ja paremad mugavuslisad.



Mõlemal juhul on ka kütusekulu umbes 2L/100le väiksem, sõltuvalt mootorist rohkemgi.





Kokkuvõte

Forester on ideaalne valik inimesele, kelle jaoks on oluline praktilisus, ruumikus ja läbivus rasketes oludes. Selle auto tugevuseks on tõeline tööriistalik lähenemine, mitte mänguline iseloom. Kuid tuleb arvestada ka puudustega – vananenud multimeedia, suhteliselt kõrge kütusekulu ja tagasihoidlik jõuallikas. Lõplik hinnang: Subaru Forester 2024 on turvaline, kuid mitte kaasaegne valik.