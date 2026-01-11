Telia avas kõigile mobiiliklientidele 5G võrgu

Esimese Eesti mobiilioperaatorina avas Telia 2026. aasta alguses kõigile oma mobiiliklientidele ligipääsu 5G võrgule. Selle sammuga need, kelle kasutuses on 5G toega telefon, tarbida uusima tehnoloogiaga mobiilivõrgu kiirusi.

Jaanuari alguse seisuga oli ligemale 350 000 Telia kliendil 5G toega telefon ning selliste klientide hulk suureneb iga päevaga. Samas kasutavad paljud 5G telefonide omanikud endiselt vanemaid 4G mobiilipakette, mis seni ei võimaldanud 5G võrku lülituda.



„Soovime, et tehnoloogia arenguga kaasnevatest eelistest saaks osa võimalikult paljud tarbijad, mistõttu oleme alates eelmise aasta lõpust järk-järgult avanud 5G võrgu oma mobiiliklientidele. See tähendab, et enam pole vahet, kas inimesel on soetatud mõni vanem või täiesti uus mobiilipakett – kui kasutajal on 5G telefon, lülitatakse klient automaatselt meie kõige uuemasse ja võimekamasse mobiilivõrku,“ sõnas Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot.

Selle sammuga saab enam kui 100 000 Telia mobiiliklienti kasutama hakata 5G võrku, selle kiiremaid alla- ja üleslaadimise kiiruseid. 5G võrku lülitumisega klientidele lisatasu ei rakendu ning neile kehtib olemasoleva mobiilipaketi tasu.

Evelin Neeroti sõnul tegi ettevõte esimese suurema ettevalmistuse 5G võrgu avamiseks juba eelmisel suvel, mil Laulu- ja tantsupeo raames avati 5G võrk kõigile kasutajatele ajutiselt.



„Nägime kasutustulemuste ja klientide positiivse tagasiside pealt, et 5G täielikuks avamiseks on aeg küps ning otsustasime kliente positiivselt üllatada uue aasta alguses. Lisaks sellele on meil hea meel avaldada, et rahvusvahelise seirefirma Rohde & Schwarz mõõtmiste andmetel on Telial Eestis kõige kiirem mobiilsidevõrk,“ lisas Telia ühendusteenuste osakonna juhataja.



Hetkel pole teised operaatorid veel kõigile oma klientidele 5G võrku avanud.

Oluline info Telia 5G võrgu kõigile klientidele avamise kohta Telia 5G võrgu kiirused on avatud kõigile Telia mobiiliklientidele (sõltumata nende kasutatavast mobiilipaketist);

5G võrgu võimekuse (mobiilse andmeside suurem kiirus, parem kvaliteet suursündmustel) kasutamiseks peab kliendil olema 5G toega telefon;

5G võrgu kiiruste avamisega seoses klientidele lisatasu ei rakendu ning neile kehtib olemasoleva mobiilipaketi tasu;

Seda, kas telefon toetab 5G-d, saab reeglina kontrollida seadme tehniliste seadete alt (nt võrk ja ühenduvus);

Sellest, kas telefon on ühendatud 5G võrku, annab paljudel telefonimudelitel märku ekraani ülaosas asuv 5G ikoon. Samuti saab võrguolekut kontrollida telefoni Seadete alt (nt valik Võrk ja internet vms).

Telia 5G võrgu avamisest jäävad välja mõned eritingimustega lepingute ja hankelepingutega (äri)kliendid.

5G pakub kasutajatele suuremaid andmesidekiiruseid, operaator aga saab sellega suurema võrgu läbilaskevõime ja võime teenindada kordades rohkem seadmeid korraga. 5G töötab mitmel sagedusalal (madal-, kesk- ja kõrgsagedus), mis tagab stabiilse ühenduse ka rahvarohketel üritustel.