Samsung Galaxy Buds4 ja Buds4 Pro

Samsung tõi välja uue Galaxy Buds4 seeria, kuhu kuuluvad Galaxy Buds4 Pro ja Galaxy Buds4. Rõhk on kahel asjal: parem istuvus igapäevaseks kandmiseks ja kõrgema kvaliteediga heli.

Peamised uuendused lühidalt

Mõlemad mudelid toetavad 24-bit 96 kHz heli. UHQ töötab paraku ainult Samsungi seadmetega, sest see sõltub Samsungi enda koodekitest ja One UI toest. Ülikõrge helikvaliteedi režiimi (UHQ) saad sisse lülitada seadetes: Seaded, Buds4 Pro, Helikvaliteet ja efektid, Täpsemad kvaliteedivalikud, „Ultra high quality (UHQ) audio“.

Seeria kasutab ka tarkvaralisi lahendusi, mis kohandavad heli vastavalt kandmistingimustele ja ümbritsevale keskkonnale. Aktiivne mürasummutus (ANC) peaks vähendama nii tugevamat transpordimüra kui ka igapäevast taustamüra.





Buds4 Pro erinevus võrreldes Buds4 mudeliga

Buds4 Pro saab uue bassikõlari, mis on varasemast suurema läbimõõduga. Samsungi sõnul kasutab disain ruumi tõhusamalt ja suurendab efektiivset kõlaripinda ligi 20%. Koos adaptiivse ekvalaiseriga (EQ) ja ANC-ga lubab see täisspektrilisemat heli, mis püsib võimalikult originaalilähedane.

Buds4 Pro lisab ka funktsioone mürakontrolli poolelt: hääle ja sireeni tuvastus, mis tõstab ümbritseva heli taset, et kuulaksid vestlust või olulisi hoiatusi.





Istuvus ja juhtimine

Samsung ütleb, et uue kuju leidmiseks kasutati ülemaailmseid kõrvaandmeid ning tehti üle 10 000 simulatsiooni. Mõte on lihtne: klapp on üliõhuke, otsikud on väiksemad ja kuju peaks sobituma paremini kõrvakanaliga.

Juhtimine käib varre välispinnal, juhtimisala on paremini tuntav ja kergelt graveeritud. Laadimiskarp on läbipaistev, et hoiustamine ja laadimine oleks intuitiivsem.

Kõned ja mikrofonid

Kõnede jaoks kasutab seeria Super Clear Call ülilaiaribalist kõnetehnoloogiat. Samsung lubab kaks korda suuremat ribalaiust võrreldes tavapäraste Bluetooth-kõnedega, et hääl jääks selgemaks ka mürarikkas kohas.





Ökosüsteem ja tehisintellekti abilised

Buds4 Pro ja Buds4 toetavad häälkäsklusi ning tehisintellekti assistente, näiteks Bixby, Google Gemini ja Perplexity. Eesmärk on teha põhitoimingud ära ilma telefoni kätte võtmata.

Galaxy seadmetega sidumine käib Samsungi sõnul lihtsamalt, seadistamiseks piisab laadimiskarbi avamisest. Seadeid saad muuta ka Buds4 otsemenüü või kiirpaneeli kaudu, näiteks helitugevus ja ekvalaiser.

Buds4 Pro toetab lisaks pealiigutustel põhinevat juhtimist. Vaikimisi on see väljas ja tuleb Galaxy Wearables rakenduses sisse lülitada.

Aku ja vastupidavus numbrites

Galaxy Buds4:

Aku: kõrvaklapid 45 mAh, laadimiskarp 515 mAh.

Muusika: kuni 5 tundi ANC sees, kokku kuni 24 tundi koos karbiga. ANC väljas kuni 6 tundi, kokku kuni 30 tundi.

Kõned: kuni 3,5 tundi ANC sees, kokku kuni 18 tundi. ANC väljas kuni 4 tundi, kokku kuni 20 tundi.

Veekindlus: IP54, ainult kõrvaklapid.

Galaxy Buds4 Pro:

Aku: kõrvaklapid 61 mAh, laadimiskarp 530 mAh.

Muusika: kuni 6 tundi ANC sees, kokku kuni 26 tundi. ANC väljas kuni 7 tundi, kokku kuni 30 tundi.

Kõned: kuni 4,5 tundi ANC sees, kokku kuni 20 tundi. ANC väljas kuni 5 tundi, kokku kuni 22 tundi.

Veekindlus: IP57, ainult kõrvaklapid.

IP standardist - 5 tähendab, et on tolmukindlus 7, et on täiesti veekindel kuni 1m 30 minutit.

Mõlemal mudelil on Bluetooth 6.1 ja Auto Switch.

Multipoint ühenduvust Samsung siin endiselt ei maini. Multipoint Bluetooth tähendab, et klapid saavad korraga olla ühendatud vähemalt kahe seadmega, näiteks telefon ja sülearvuti. Siin pead arvestama, et paralleelne kasutus töötab eelkõige Samsungi seadmete vahel Auto Switchi kaudu. Kui su arvuti ei ole Samsung, siis pead suure tõenäosusega seadmete vahel käsitsi ümber lülitama. Ühilduvusnõue on Android 12 või uuem ja vähemalt 1,5 GB muutmälu. Mõned funktsioonid ei pruugi mitte-Samsungi seadmetes saadaval olla.





Värvid, müük ja hinnad

Galaxy Buds4 ja Buds4 Pro tulevad valges ja mustas matis toonis. Buds4 Pro saab lisaks roosakuldse värvi, mis on Samsungi sõnul saadaval ainult veebis.

Eelmüük algab samsung.ee veebis ning Samsungi, Telia, Elisa, Tele2 ja Euronicsi poodides. Müük algab 11. märtsil. Buds4 Pro hind algab 249 eurost ja Buds4 hind 179 eurost.

Kellele Buds4 seeria sobib

Sa kuulad palju liikudes ja tahad, et ANC võtaks bussi, rongi või lennuki madalsagedusliku müra maha.

Sa teed sageli kõnesid ja tahad selgemat heli mürarikkas kohas.

Sa kasutad Galaxy telefoni või tahvlit ja tahad lihtsat sidumist ning kiireid seadeid kiirpaneelist.

Kellele need klapid ei sobi