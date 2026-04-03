Kia elektrikaubik - hetkega viiekohaliseks

Kia tõi välja uue elektrilise töökaubiku PV5 Crew Van, mille suurim trikk on lihtne. Sama auto saab ühe liigutusega muuta kaheistmelisest kaubikust viiekohaliseks meeskonnaautoks ja tagasi.

See tähendab, et hommikul saad viia objektile inimesed, päeval vedada tööriistu või kaupa ning õhtul jälle meeskonna peale võtta. Tööriistu selleks vaja ei ole ja ümberseadmine käib mõne sekundiga.

Üks auto, kaks rolli

PV5 Crew Van põhineb Kia PV5 Cargo Long mudelil. Auto on mõeldud ettevõtetele, kelle tööpäev ei püsi ühe mustri järgi. Ühel hetkel on vaja vedada inimesi, teisel hetkel kaupa.

Istmete ja vaheseina lahendus käib lihtsalt. Ühe hoova liigutusega vabastatakse seljatugi, kallutatakse istmepadi ja nihutatakse vahesein. Nii muutub auto paigutus kiiresti viiekohalisest sõitjateruumist kaheistmeliseks kaubikuks või vastupidi.





Kaubaruumi maht muutub koos paigutusega

Praktiline kasu tulebki siit. Kui auto on viiekohalises paigutuses, on kaubaruumi pikkus 1278 mm ja maht 2,4 kuupmeetrit. Kui tagaistmed on kaubaruumi arvelt kokku pandud ja auto on kaheistmeline, kasvab kaubaruumi pikkus 1965 millimeetrini ning maht 3,7 kuupmeetrini.

Maksimaalne kandevõime on 625 kilogrammi.

See teeb PV5 Crew Vanist tööriista, mis sobib hästi näiteks ehitusse, hooldus ja remonditöödele, haljastusse või lennujaamateenustesse.





Mõeldud tööautoks, mitte lihtsalt sõitmiseks

Kia sõnul ehitatakse Crew Van tehases valmis nende Made-In-Plant lähenemise järgi. See tähendab, et tegemist ei ole hiljem kuskil töökojas ümber tehtud lahendusega, vaid tehasest tuleva tervikuga.

Autosse on lisatud L-kujuline siinide süsteem, mille külge saab kaupa ja varustust kindlamalt kinnitada. Kaubaruumis on ka Vehicle-to-Load pistikupesad ning libisemiskindel põrand, mis teeb laadimise lihtsamaks ja turvalisemaks.

Lisaks lubab Kia erinevatele turgudele ka kohalikke ümberehituse pakette. Nendega saab autot veel täpsemalt oma töö järgi kohandada.

Elektriline töökaubik kuni 283 kilomeetri sõiduulatusega

PV5 Crew Van kasutab 51,5 kWh akut. Kia hinnangul ulatub sõiduulatus kuni 283 kilomeetrini. Alalisvoolu kiirlaadijaga saab aku laadida 10 protsendilt 80 protsendini 30 minutiga.

Hetkel suurema akuga variandist, mis Cargo või Passenger versioonidel valikus, juttu ei ole.

Auto põhineb Kia E-GMP.S platvormil, mis on loodud just sellisteks elektrilisteks tarbesõidukiteks. Kia toob eraldi välja ka selle, et auto sobitub tänapäevaste autopargi haldussüsteemidega.

Millal müüki jõuab

PV5 Crew Vani tootmine on juba. Täpne turuletuleku aeg on hetkel ebaselge.

Samuti puudub meie regiooni hinnainfo, kuid arvestades et kauba- ja inimesteveo kaaubikute hinnad on 46-49000 võiks eeldada et Crew Van hinnatase jääb samma territooriumi.

Paberil tundub idee igati loogiline. Kui üks tööauto suudab täita kahe eri sõiduki rolli, võib see mõne ettevõtte jaoks tähendada väiksemat autoparki ja paindlikumat töökorraldust. Päris elu otsus sõltub juba hinnast ja sellest, kui hästi see lahendus igapäevases kasutuses vastu peab.