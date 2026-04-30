Google Maps muudab jalgrattaga liiklemise Eestis nutikamaks

Oled just istunud ratta selga, et vändata läbi linna sõbrale külla või tööle, kuid sa pole päris kindel, kust jookseb kõige ohutum ja mugavam teekond. Kas navigeerida läbi autode virr-varri või ekselda lõpututel äärekividel ja kõrvaltänavatel? Nüüd on see mure lahenemas. Tehnikahiid Google tõi Eestisse oodatud uuenduse – kaardirakendus Maps sai endale spetsiaalse jalgrattamarsruutide funktsiooni, mis toob taskusse nii reaalajas navigeerimise kui ka peagi lisanduva eestikeelse tehisintellekti.

Salajased ratta otseteed taskus

Lisaks varasematele valikutele – auto, ühistransport, jalgsikäik ja sõidujagamine – ilutseb nüüd Google Mapsi rakenduses (nii Androidis, iOS-is kui ka arvutis) tuttav jalgratta ikoon ka Eestis. Nupule vajutades muutub kaart täielikult. See uus kaardikiht on justkui salajane röntgen, mis paljastab linnadžunglis peituva rattateede võrgustiku.

Järele proovitud ja töötab: jalgrattateede soovitused on Google Mapsis täitsa olemas.



Rakendus kuvab teid erinevate värvidega, et saaksid oma sõitu planeerida vastavalt rattale ja kogemusele:

Tumeroheline pidevjoon tähistab suurimat luksust – need on täielikult autoliikluseta teed.

Heleroheline pidevjoon märgib eraldiseisvaid jalgrattaradu.

Heleroheline punktiirjoon on mõeldud n-ö jalgrattasõbralikele teedele, kus eraldi rada pole, kuid tänav on rattaga jagamiseks piisavalt turvaline.

Tumeroheline katkendjoon hoiatab maastikuradade ja katteta teede eest – ideaalne info maastikuratta omanikele, ent hoiatuseks peenikeste kummidega maanteeratastele.

Navigeerimine on tehtud mugavaks – lülita sisse pöördepõhine häälnavigatsioon, pane klapid pähe ja lase äpil end juhendada.

Kuidas rakendus teab, kust on parim sõita?

Rakenduse mootori all tiksuvad masinõpe ja keerukad algoritmid. Google'i süsteem on justkui tuhandete kohalike rattagurude ühine aju. See tehisaju analüüsib vahetpidamata tohutus koguses erinevat infot – satelliidipilte, riigiasutuste andmeid ja Mapsi kasutajate endi kogukondlikku tagasisidet.

Süsteem suudab märgata ka neid tänavaid, mis asuvad küll sihtkoha lähedal, kuid on ratturile ohtlikud, ja juhib su nendest eemale. Ettevõte ise rõhutab uuenduste pidevat iseloomu: "Parim teekond muutub pidevalt, ent andmeid uuendatakse ja ajakohastatakse rakenduses nii kiiresti kui võimalik." Et info oleks alati värske, saavad ka kohalikud omavalitsused otse Google Mapsi sisupartnerite portaali kaudu oma andmeid üles laadida.

Tulevikus: nähtamatu kaardilugeja

Lähiajal on oodata veelgi täiendusi. Eestlaste nutitelefonidesse jõuab järk-järgult Google'i tehisintellektil põhineva abilise Gemini navigatsioonifunktsioon. Gemini on nagu isiklik nähtamatu kaardilugeja, kes istub juhtraual. Käed-vabad lahendus lubab täielikult liiklusele keskenduda. Võib lihtsalt häälega küsida oma eeldatavat saabumisaega, paluda leida teele jäävaid kohvikuid või anda käskluse: "Saada sõnum, et jään viis minutit hiljaks." Ja mis kõige parem – see kõik toimib eesti keeles.

Lisaks lahendab Maps peagi ka rattaomanike ühe suurima peavalu – laenutusrataste leidmise. Äpp näitab sulle täpset jalgsiteekonda lähima laenutuspunktini (koos infoga, kas seal on vabu rattaid), juhendab rattaga sihtkoha lähimasse parkimisjaama (kontrollides, kas seal on vabu dokikohti) ja viib sind lõpuks jalgsi lõpp-punkti.