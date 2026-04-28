Lekkisid võimalikud Samsungi uued nutiprillid

Samsungi järgmine Android XR toode on Android Headlinesi avaldatud lekke kohaselt paar nutiprille koodnimega "Jinju" (korea keeles "pärl"). Erinevalt konkurentidest on Samsung valinud strateegia, kus esimene mudel tuuakse turule ilma integreeritud ekraanita. Oodatavalt sel aastal debüteeriv "Jinju" peaks asetuma hinnavahemikku 350 kuni 460 eurot (379–499 dollarit). See on ettevõtte teine Android XR platvormil põhinev toode pärast eelmise aasta lõpus välja kuulutatud Galaxy XR seadet.

Kuid see on alles algus. Teine, oluliselt premium-taseme mudel koodnimega "Haean" ("rannik" või "ookean"), peaks turule jõudma 2027. aastal. See mudel hakkab sisaldama mikro-LED ekraani ning selle hind võib ulatuda 555 kuni 835 euroni (600–900 dollarit). Huvitava detailina oli "Haean" algselt esimese mudeli koodnimi, kuid see määrati hiljem ümber võimekamale, ekraaniga versioonile.

Android XR ja Gemini: rohkem kui lihtsalt läätsed

Sarnaselt suuremale vennale Galaxy XR-ile hakkavad ka uued nutiprillid jooksutama Android XR platvormi. Sellest ökosüsteemist oodatakse rohkem teavet järgmisel kuul toimuval Google I/O konverentsil ning tõenäoliselt ka üritusel The Android Show | I/O Edition. Google ise on samuti arendamas oma nutiprille, mida on viimase aasta jooksul erinevatel üritustel demonstreeritud.

Nende prillide tõeline süda on aga Gemini tehisintellekt. Integreeritud Gemini võimaldab kasutajal paluda abi siltide tõlkimisel, fotode tegemisel, ilmateate küsimisel või juhiste hankimisel rakenduse Google Maps kaudu. Tehisintellekti võimekus on siinkohal kriitiline tegur, andes Samsungile võimaliku eelise praeguste turuliidrite ees, pakkudes sujuvamat ja intelligentsemat kasutajakogemust otse kandja vaateväljas.

Stiil kohtub funktsionaalsusega

Nutiprillide suurim väljakutse on alati olnud välimus – keegi ei soovi kanda näol seadet, mis näeb välja nagu ulmefilmi rekvisiit. Samsung on sellest õppinud ning teatas möödunud aasta oktoobris koostööst tuntud prillitootjatega Warby Parker ja Gentle Monster.

See on nutikas käik, mis järgib Meta ja Ray-Bani emafirma edukat koostöömudelit. Kui tehnoloogia suudetakse peita ikoonilistesse ja populaarsetesse raamidesse, muutuvad nutiprillid igapäevaseks tarbeesemeks, mitte ainult tehnikahuviliste mänguasjaks. Väliselt meenutavad Samsungi uued prillid Meta Ray-Bane või Google'i Gemini prille, kuid nende sisemus peidab endas Google'i ja Samsungi ühist tarkvaralist visiooni.

Kuigi paljud tehnilised andmed on veel ametlikult kinnitamata, annavad varajased lekked aimu "Jinju" mudeli võimekusest. Tegemist on kergkaallasega, mis kaalub vaid umbes 50 grammi, muutes selle kandmise mugavaks ka pikema päeva vältel.