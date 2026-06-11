Mis saaks valesti minna? Visa ühendas jõud ChatGPT-ga, et šoppamine tehisaruga täielikult automatiseerida

Selle asemel, et avada e-pood, otsida õige suurus, lisada toode ostukorvi ja trükkida sisse oma pangakaardi andmed, ütled sa lihtsalt oma nutiseadmele: "Otsi välja ja osta mulle see asi parima hinnaga." Ja ongi kõik. Sinu virtuaalne abiline (ChatGPT) leiab toote, maksab selle eest sinu rahaga (VISA kaardiga) ja jääbki üle vaid oodata kullerit.

Maksehiiglane Visa teatas kolmapäeval San Franciscos toimunud Visa Payments Forumil, et nad on ühendanud oma maksevõrgustiku otse ChatGPT-ga. Tehisarust ei ole enam pelgalt tootesoovitajat vestluses – nüüdsest on see volitatud sinu isikliku ostujuhina ka pangakaarti checkout´is lehvitama.

Kuidas süsteem toimib?

ChatGPT jookseb mööda poode, teab täpselt, milline kaup on allahinnatud, ja toob parimad esile. Visa on aga sinu isiklik raamatupidaja ja turvamees. See veendub iga ostu puhul, et kaupmees oleks aus ja tehing turvaline.

Süsteemi kasutamiseks tuleb kliendil lihtsalt oma Visa kaart ChatGPT-ga siduda. OpenAI pakub tehnoloogiat, mis võimaldab agentidel e-poodidega suhelda ja otsuseid langetada, samas kui Visa (maailma suurim maksevõrgustik väljaspool Hiinat) hoolitseb taustal tehingute autoriseerimise ja pettuste seire eest.

"Kuna tehisintellekti agendid muutuvad majanduses aktiivseteks osalejateks, on Visa fookuses tagada, et tehingud oleksid usaldusväärsed, turvalised ja sujuvad," ütles Visa toote- ja strateegiajuht Jack Forestell.

Mineviku õppetunnid: miks varasemad katsed ebaõnnestusid?

See ei ole OpenAI esimene flirt e-kaubandusega. Eelmise aasta lõpus tutvustas ettevõte funktsiooni Instant Checkout, mis toimis sarnasel põhimõttel. Paraku oli süsteem veaohtlik ja kaupmehed polnud sellest vaimustuses, peamiselt seetõttu, et OpenAI kasseeris iga tehingu pealt 4% teenustasu. Tänavu märtsis tõmmati sellele projektile vaikselt joon alla, kirjutab TecXplore.

Ka jaemüüjad, nagu Amazon oma Alexaga, on katsetanud häälassistentidega ostlemist, kuid need on olnud piiratud vaid ühe kindla ökosüsteemiga. Visa ja OpenAI uus koostöö avab aga ukse potentsiaalselt igale kaupmehele, kes Visa makseid aktsepteerib.

Kaitsepiirded: kuidas vältida tühjendatud pangakontot?

Loomulikult tekitab tehisarule ostuõiguse ja oma pangakaartide andmine hirmu. Valesti saab palju minna. Mis siis, kui algoritm läheb lolliks ja ostab sulle kogemata tuhat rulli tualettpaberit? Või satud küberrünnaku ohvriks?

Forestell tõdeb, et ostusoovitustelt reaalse ostmiseni liikumine "nõuab lihtsalt täiesti uut usalduse taset".

"Kuid see kõik tuleneb alusinfrastruktuurist, protsessist, turvalisusest, mille me sinna sisse ehitame, ja reeglitest," selgitas ta.

Et vältida katastroofe, on Visal paika pandud ranged kaitsepiirded.

Kululimiidid: kasutaja saab määrata maksimaalse summa, mida AI tohib kulutada.

kasutaja saab määrata maksimaalse summa, mida AI tohib kulutada. Kohustuslikud kinnitussammud: agent vajab ostuks inimese luba.

agent vajab ostuks inimese luba. Heakskiidetud kaupmehed: tehinguid saab teha vaid kontrollitud e-poodides.

Vaidluste korral, näiteks kui kasutaja väidab, et ta ei siiski ei tahtnud seda ostu teha ning ajab kõik tehisaru kaela, rakendab Visa samu reegleid, mis tavatehingutegi puhul. "Ja seetõttu muudamegi kogu oma žetoonide (token) raamistikku ja andmete kogumise protsessi Visa Intelligent Commerce´i abil, et tagada selliste probleemide vältimine," lisas Forestell.

Tulevik kuulub täisautonoomsetele ostjatele

Konkurents on selles vallas tihe – ka Mastercard testib sarnaseid AI-lahendusi äriklientide (B2B) suunal. Kuigi alguses jääb kontroll suuresti inimese kätesse ning süsteem saadab enne iga ostu nutitelefoni kinnitusnõude, usub Visa, et aja jooksul harjuvad inimesed mugavusega ja ei pea enam kinnitama.

PLUSSID

Tohutu aja ja vaeva kokkuhoid e-ostlemisel.

Töötab põhimõtteliselt igal pool, kus aktsepteeritakse Visa kaarte (ei ole piiratud ühe poega).

Visa poolne turvakontroll, token-süsteem ja sisseehitatud kululimiidid kaitsevad tarbijat.

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