Tehisaru-buumi tipp: AI jõudis hambaharja sisse

Kuhu veel panna üks tõsine kunstmõistus asju tegema? Philips saatis selle nutikasse hambaharja, mis näitab, et AI buum on jõudmas oma tippu: varsti pole enam ühtegi natuke targemat vidinat, mille sees ei askeldaks tehisaru.

Kas su hambahari ikka jõudis nende kõige tagumiste purihammasteni? Või vajutad ehk igemetele liiga kõvasti? Statistika kohaselt kompab tervelt 37% inimestest hambaarsti visiitide vahel täielikus pimeduses, lootes vaid hea õnne peale. Philips otsustas sellele teadmatusele lõpu teha.

Tehnoloogiahiid esitles uue põlvkonna nutiharja Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige, mis viib suuhooldusvahendid väidetavalt täiesti uuele tasemele. Mis kõige põnevam – kui seni eeldasid nutikad hambaharjad hambapesu ajal ekraanilt äpi jälgimist (mis päädis tihtipeale hambapastase mobiiliga), siis uus mudel teeb kogu tehisarul põhineva töö ära otse seadme käepideme sees.

Isiklik naviseade ja "vedrustus" suus

Käepidemesse integreeritud 12-osaline suukaart (Mouth Map) ja valgusring annavad reaalajas visuaalset tagasisidet. Kui mõni tsoon jääb vahele, annab hari sellest kohe märku – sa ei pea enam arvama, vaid näed, kus töö vajab lõpule viimist.

Kuidas aga kaitsta igemeid liigse innukuse eest? Siin tuleb appi SenseIQ tehnoloogia, mida võib võrrelda luksusauto kohanduva vedrustusega. Kui vajutad harjale liiga tugevalt, ei lõhu sa igemeid, vaid hari "pehmendab" oma tööd ja reguleerib vibratsiooni intensiivsust automaatselt sujuvamaks.

Tulemused räägivad enda eest: tootja sõnul eemaldab uus Sonicare tehisarumudel tavalise käsitsi liigutatava harjaga võrreldes kuni 20 korda rohkem kattu ning tagab juba kuue nädalaga kuni 15 korda tervemad igemed.

Eksperdid ja loojad: "Muudame nähtamatu nähtavaks"

Suutervise mõju kogu organismile – alates südamehaiguste ja diabeedi riskist kuni üldise heaoluni – on teaduslikult tõestatud. Philipsi suuhooldusvaldkonna juht Francesco Grillo selgitab seadme filosoofiat lahti järgmiselt:

„Philips Sonicare avab suuhoolduses uue ajastu, muutes nähtamatu nähtavaks. Aastakümneid on inimestele räägitud, kuidas paremini hambaid pesta, kuid enamik ei teadnud kunagi päriselt, kui hästi nad seda tegid. Oma uue põlvkonna DiamondClean 9900 Prestige'iga mõtestasime hambapesukogemuse täielikult ümber, kombineerides täiustatud sensorid, reaalajas juhendamise ja tehisarupõhise personaliseerimise otse hambaharja sisse.“

Kliinilise praktika vaatevinklist jagas oma esmast kogemust Birminghami Ülikooli periodontoloogia professor dr Iain Chapple:

„Mulle anti katsetamiseks uue põlvkonna DiamondClean 9900 Prestige ja see muutis kohe mu käitumist. Arvasin, et mul on piinlikult põhjalik puhastusrutiin, kuid vaatasin käepidemel olevat suukaarti ja pidin tagasi minema alumiste eesmiste hammaste väliskülje juurde. Järgmisel hommikul võtsin väljakutse vastu ja sain kätte 'täieliku puhtuse' tähise. Mulle meeldib see tagasisideekraan ja kontrollin seda iga kord.“

Privaatsussõbralik AI

Uue mudeli puhul on üheks suurimaks võiduks andmetöötlus seadmes eneses (on-device AI). See tähendab, et harjamise spetsiifilisi andmeid ei pea saatma pilve ega töötlema isegi nutitelefonis - tehisaru töötab lokaalselt, tagades parema privaatsuse ja mugavuse.

Lisaks on harja jõuülekandesüsteem (drivetrain) võrreldes vanemate põlvkondadega märgatavalt vaiksem, kuid säilitab tuttava Sonicare Fluid Action dünaamika, mis suunab vedelikujoa sügavale hammaste vahele.

Seade on saadaval viies toonis (Silver White, Satin Mauve, Quartz Black, Storm Blue, Midnight Green), kaasas on luksuslik laadimisklaas ja reisikarp.

Hind, kättesaadavus ja oluline hoiatus ostjale

Uue põlvkonna mudel jõuab Euroopas ja USA-s müügile 2026. aasta sügisel ning laieneb teistele turgudele 2027. aastal. Kuigi ametlikku hinda pole veel avalikustatud, võib eeldada, et see jääb seniste tippmudelite ülikõrgesse hinnaklassi (umbes 400–450 eurot).

Pane tähele: Philips taaskasutab uue toote puhul nime "DiamondClean 9900 Prestige". Poest või veebist otsides võib leida ka 2021. aastal väljaantud samanimelise mudeli, mis maksab umbes 330 dollarit. Vanem mudel vajab tehisaru funktsioonide jaoks äppi, samas kui uuel mudelil on tehisaru ja ekraan ehitatud otse harja käepidemesse. Ära aja neid kahte seadet segamini!

Lõpetuseks võib muidugi küsida, kuivõrd see harjamise jälgimise algoritm on tehisaru. Ilmselt on tegemist lihtsalt nutika programmiga, mis jälgib kasutaja tegevust ning annab vastavalt juhiseid. Aga hetkel on turunduslikult hoopis põnevam kleepida tootele külge AI silt, sest AI buum on oma tipus.

PLUSSID

Seadmesisene tehisaru: eraldi nutitelefoni ja rakendust pole pesemise ajal vaja.

Privaatsus: andmetöötlus toimub kohapeal, pilveühendust pole vaja.

12-osaline käepideme ekraan (Mouth Map): reaalajas selge pilt sellest, millised tsoonid vajavad veel puhastamist.

SenseIQ intelligentne kaitse: reguleerib vajutustugevust automaatselt.

Vaiksem mootor: uue põlvkonna ajam töötab märgatavalt hääletumalt.

MIINUSED

Tehnoloogia tipptase peegeldub eeldatavalt ka väga krõbedas hinnas.

Segadust tekitav nimetus: sama tootenimi vanema (2021) mudeliga võib tarbijat ostul eksitada.

Funktsioonide rohkus: lihtsama hoolduse otsijale võivad 8 režiimi ja reaalajas suukaart osutuda ülekoormavaks tingel-tangeliks.