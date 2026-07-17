Metrosert testib Korea tehisintellekti jooksulahendust

Metrosert alustab Eestis Lõuna-Korea ettevõtte MENINBLOXi tehisintellektil põhineva jooksja koormust ja taastumist hindava lahenduse Roopin valideerimist. Projekti käigus hinnatakse, kuidas rakendus töötab Eesti harrastusjooksjate ja Euroopa kasutajate seas ning kui hästi see sobib Euroopa Liidu turule.

Metroserdi ja Lõuna-Korea Gangwon Technopargi kevadel alanud koostöö jõuab nüüd esimese praktilise ettevõtmiseni. Koostöö keskmes on Roopin, mida arendab MENINBLOX.

Lahendus ühendab kasutaja jooksu- ja vigastusajaloo ning nutikellast saadavad näitajad. Nende põhjal annab Ailix AI mootor personaalseid soovitusi treeningukoormuse ja puhkuse kohta.

Valideerimine kestab neli nädalat

Esialgse kava järgi osaleb katsetuses 50 Eesti harrastusjooksjat. Lahendust kasutatakse nelja nädala jooksul.

Hinnatakse rakenduse kasutatavust, treeningu- ja puhkusesoovituste järgimist ning tehisintellekti soovituste vastavust sõltumatute spordimeditsiini ekspertide hinnangutele. Rakendus ei ole mõeldud meditsiinilise diagnoosi andmiseks.

Fookuses on terviseandmed

Metroserdi juhatuse liige Kaupo Reede ütles, et ettevõtmine ühendab tehisintellektimudelite hindamise, terviseandmete turvalise kasutamise ja rakendusuuringute kompetentsi. Metroserdi rakendusuuringute keskuse terviseandmete valdkond on tema sõnul loodud selleks, et ettevõtted saaksid terviseandmeid oma toodete ja teenuste arendamiseks kasutada.

Reede sõnul aitab keskus kavandada uuringuid ja andmevooge, hinnata andmekvaliteeti ja tehisintellektimudelite toimivust ning tagada andmete turvalist töötlemist. Eesmärk on muuta arendustöö tõendusmaterjaliks, millele ettevõtted saavad rajada oma äri nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Euroopa turu ettevalmistus

MENINBLOXi tegevjuht Benjamin Park ütles, et Euroopa turule sisenemisel on oluline saada lahenduse toimivusele sõltumatu hinnang keskkonnas, mis vastab Euroopa andmekaitse- ja kvaliteedinõuetele. Tema sõnul aitab koostöö Metroserdiga Roopinit edasi arendada ja valmistada lahendust ette Euroopa turule sisenemiseks.

Parki sõnul ei piisa tervisetehnoloogias sellest, et tehisintellekt töötab hästi arendaja koduturul. Hinnata tuleb ka selle toimivust teistsuguse tausta, harjumuste ja andmetega kasutajate puhul.

Rahastus tuleb Korea programmist

Projekt viiakse ellu Lõuna-Korea programmi "Gangwon AI Healthcare Global Innovation Zone 2026" rahastusel. Programmi eesmärk on toetada Gangwoni piirkonnas arendatavate tehisintellektil põhinevate tervisetehnoloogiate rahvusvahelist arengut ja uutele turgudele jõudmist.