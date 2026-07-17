Ookla tunnistas Elisa 5G Eesti kiireimaks

Rahvusvaheline analüüsiettevõte Ookla tunnistas Elisa teist aastat järjest Eesti kiireima ja parima 5G võrguga operaatoriks. Tunnustus põhineb sõltumatutel mõõtmistel.

Ookla analüüsi järgi kasvas Elisa 5G-võrgu kiirus võrreldes eelmise poolaastaga. 2026. aasta esimese ja teise kvartali andmete põhjal ulatus mediaan allalaadimiskiirus 338,91 Mbit/s-ni.

Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu ütles, et 2026. aasta esimesel poolaastal tehti Eestis Speedtesti ja sellega seotud rakenduste kaudu üle 1,2 miljoni 5G-mõõtmise. Tema sõnul hõlmas andmestik enam kui 37 tuhande kasutaja ja seadme tulemusi.

Ookla Speedtest Awards auhindu antakse välja sõltumatu testmetoodika alusel. Võrreldakse operaatorite võrgu kiirust, stabiilsust ja kasutajakogemust.

Tulemused põhinevad päriselulistel mõõtmistel kohtades ja olukordades, kus ühendust igapäevaselt kasutatakse, sealhulgas siseruumides.

Ookla tunnustus tugineb kasutajate endi seadmetega tehtud mõõtmistele Eestis. Elisa 5G võrk pälvis sama tunnustuse ka eelmisel aastal.