Nüüd ametlik: OnePlus lahkub Euroopast ja ka Eesti lettidelt...

Kui oled kunagi fännanud OnePlusi nutitelefone ja nende kurikuulsat „Never Settle“ (ära kunagi lepi vähemaga) suhtumist, siis nüüd tuleb tõdeda, et üks ajastu on Euroopas ja Eestis ametlikult lõppemas. Emafirma OPPO on teinud jõulisi lükkeid, mis muudavad kogu senist nutimaastikku – OnePlus lahkub meie (ja kogu Euroopa ning Põhja-Ameerika) poelettidelt, samas kui sõsarbränd realme võtab sisse uued positsioonid.

Mida see kõik tähendab, miks selline otsus tehti ja mis saab sinu praegusest telefonist?

Kaartide ümberjagamine: üks läheb, teine tuleb

Äsja Hiina meediale laekunud ametlik pressiteade toob päevavalgele OPPO värske globaalse tootestrateegia oma alambrändidele.

Nimelt on otsustatud, et uue suuna kohaselt keskendub realme bränd oma uute toodetega välisturgudele ning peatab tooteuuendused Hiina siseturul. Seevastu OnePlus teeb täpselt vastupidist: see keskendub edaspidi Hiina turu arendamisele, säilitades tooteuuendused Indias, kuid peatub uute toodete turuletoomine Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Kolm on nüüd üks: tarkvara täielik ühinemine

Riistvaralised muudatused ja regioonide vahetamine on aga vaid jäämäe tipp. IT Home'i andmetel integreeritakse OPPO viimaste tootestrateegia muudatustega veelgi enam ka ettevõttesiseseid tarkvarasüsteeme.

See tähendab, et tulevikus võivad OPPO kolm suurt Androidi kohandatud operatsioonisüsteemi – OxygenOS (OnePlus), realme UI (realme) ja ColorOS – täielikult ühtlustuda. Edaspidi on tõenäoline, et kõik uued telefonid kogu maailmas varustatakse ühtse ColorOS-iga ning OPPO suunab kõik oma arendusressursid vaid ühe operatsioonisüsteemi peale, mille taga on muidugi Androidi platvorm.

Samuti saavad globaalsed realme ja OnePlusi seadmed edaspidi valida uuendamise OPPO uusimale ColorOS süsteemile, eeldusel, et nende mudelid kuuluvad uuenduste tehnilisse ulatusse.

Miks selline suur samm ette võeti?

Otsuse tagamaid ei ole tegelikult raske mõista. Minevikus hoidsid kolm suurt brändi (OPPO, OnePlus ja realme) igaüks elus oma sõltumatut süsteemi – vastavalt siis ColorOS, OxygenOS ja realme UI. Arendusressursid olid hajutatud kolme erineva koodivaramu vahel, mis tõi kaasa asünkroonsed versiooniuuendused, üleliigsed investeeringud samade funktsioonide arendamisse ja ebajärjekindlad turvapaikade väljalaskegraafikud.

Pärast integreerimist jagavad kolm brändi sama süsteemiplatvormi, mis vähendab märkimisväärselt arenduskulusid ja lihtsustab oluliselt hooldust. OPPO suudab nüüd koondada kõik oma ressursid, mis varem olid hajutatud kolme süsteemimeeskonna vahel, ColorOS-i pidevale täiustamisele ja innovatsioonile.

Lõpptarbija jaoks on siin ka üks väga positiivne noot: tänu süsteemide ühendamisele võivad ColorOS-i kasutajad oodata tulevikus varasemast palju kiiremat süsteemi uuenduste tempot.

Muidugi on põhjuseks asjade koomaletõmbamisel ka turg. See langes Oneplusi brändi jaoks Euroopas kõvasti ja lisaks ähvardab mälude hinnaralli hinda tõsta ning müüki veelgi vähendada.