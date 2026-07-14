OnePlus pakib Euroopas ja USA-s vaikselt asju

Kunagine „lipulaevade tapja“ ehk OnePlus, mis raputas aastaid tagasi kogu tehnikamaailma, pakkudes tipptasemel riistvara poole hinnaga, näib olevat Euroopas ja USA-s oma uksi lõplikult sulgemas. OnePlusi pikk agoonia läänemaailma turgudel võib olla lõpusirgel.

Kuigi OnePlus pole oma täielikku lahkumist Euroopast veel ametlikult kinnitanud, on mitmed märgid selle suunas vihjamas. Ettevõtte ainus ametlik seisukoht siiani on olnud ümmargune kinnitus, et OnePlus Euroopa „hindab oma piirkondlikku tegevuskava ja tootestrateegiat ümber“. Korporatiivses maailmas on see umbes sama, mis öelda: „peame natukeseks aja maha võtma ja asjade üle järele mõtlema.“

Saksa tehnoloogiaportaal Winfuture.de aga enam sõnu nii diplomaatiliselt ei vali, vaid ütleb otse: „OnePlus on surnud“. Nende hästi informeeritud allikatele toetuv raport märgib, et emafirma Oppo on tegemas oma strateegias „põhjapanevaid muutusi“ ning ametlikku teadaannet USA ja Euroopa turgudelt lahkumise kohta on oodata juba lähipäevil, hiljemalt selle nädala lõpuks (19.07).

Kliendid suunatakse sujuvalt emafirma rüppe

See, et midagi on tõsiselt käärima hakanud, on olnud selge juba kuid. Tehnoloogiaväljaanne 9to5Google kirjutas hiljuti samuti OnePlusi „aeglasest ja piinarikkast surmast“, mille kõige ilmekamaks näiteks olevat sündmused brändi ametlikul Saksamaa veebilehel.

Seal tervitab külastajaid nüüd suur bänner, mis ei paku mitte uusi OnePlusi mudeleid, nagu võiks arvata, vaid suunab kliendid sooduskupongiga hoopis Oppo (OnePlusi emafirma) tooteid ostma.

Lisaks poodide sulgemisele ja globaalse turunduse hääbumisele (ka sotsiaalmeedias on vaikseks jäänud) läheb giljotiini alla ka paljude kasutajate poolt armastatud operatsioonisüsteem OxygenOS, mis viimaste aastate jooksul on niigi üha enam Oppo ColorOS-iga ühte sulanud.

Mida see tähendab praegusele OnePlusi omanikule?

Kas peaksid oma OnePlusi telefoni pärast nüüd muretsema? Needsamad allikad ütlevad, et ei peaks otseselt. Kui sul on juba OnePlusi seade taskus, ei muutu homme midagi. Ettevõte on samuti kinnitanud, et olemasolevatele kasutajatele on endiselt tagatud nii tarkvarauuendused kui garantiitugi.

Indias ja Hiinas jätkab OnePlus väidetavalt oma tegevust tavapäraselt, kuid Euroopa ja USA nutitelefonide turg on kaotamas üht oma värvikat ja hinnakonkurentsi elavdanud tegijat.