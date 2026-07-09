Nothing sisenes taskukohase Phone (4b) mobiiliga odava keskklassi areenile

Nutitelefonide turg on pikalt vaevelnud teatavas igavuse kütkes, enamik seadmeid näevad välja ühetaolised mustad või hallid ristkülikud, mis ei tekita emotsioone ja see pole enam kellegi jaoks üllatuseks, et midagi eriti ei muutu. Londonis kanda kinnitanud rohkem disainibränd Nothing on aga algusest peale võtnud sihiks selle staatilise tiigi lainetama lüüa, siingi pole palju üllatavat. Nüüd on nad valmis aga saanud valmis oma uusima šedöövri: Nothing Phone (4b). See on täiesti uue (b) seeria esimene pääsuke, mis tõestab, et silmapaistva disaini, tehisintellekti võimekuse ja lipulaevaliku ekraani eest ei pea end lõhki laenama. Umbes 329 eurot maksva seadmega sihib Nothing otse keskklassi magusaimat odavamat positisooni.

Disain nagu klaaspurgis helendav jaanimardikas

Nothing on alati olnud kuulus oma läbipaistva korpuse disainikeele poolest ja Phone (4b) pole erand. Telefon sulatab kokku kahe eelmise mudeli parimad palad: Phone (4a) uue disainielemendi ja Phone (4a) Pro ühes tükis valatud (unibody) korpuse. Tulemus on käes hoides ühtaegu minimalistlik ja ulmeline.

Telefoni tagakülge ehib uuenenud ja puhtama ilmega Glyph Bar, Nothingi signatuuriks saanud valgusribade ehk glüüfide süsteem. See telefon on nagu nutikas jaanimardikas klaaspurgis: 45 eraldiseisvat mini-LED tulukest suudavad helendada kuni 3500-nitise heledusega. See pole pelgalt edevuseks, vaid praktiline abiline. Kui paned telefoni lauale ekraan allpool, annavad need tulukesed diskreetselt märku saabuvatest teavitustest, aku laadimise progressist või toimivad taimerina.

Korpuse disainimisel katsetati enam kui 20 eri variatsiooni, kuni jõuti tasakaaluni. Kristallselge pehmest polümeerist kaameramoodul läheb sujuvalt üle öko-polükarbonaadist tagaküljeks, mida katab kolmekihiline sõrmejäljekindel viimistlus.

Kuigi telefon näeb välja habras, peab see väidetavalt vastu kuni 600-njuutonisele painutusjõule ning omab IP64 tolmu- ja pritsmekindluse reitingut. Valida saab musta, valge ja sinise värvitooni vahel.

Eriväljaanne kriketifännidele: Nothing, mis on kriketitimi Royal Challengers Bengaluru (RCB) peatetursponsor, tähistab meeskonna ajaloolist teist IPL-tiitlit erilise Phone (4b) RCB Edition mudeliga. See eksklusiivses punases kuues ja spetsiaalses fännakorras telefon jõuab müügile brändi Bengaluru esinduskaupluses.

Jõudlus, mis ei jäta hätta ja kestev aku

Telefoni südameks on Qualcommi uusim neljananomeetrilisel tehnoloogial põhinev Snapdragon 6 Gen 4 protsessor. See on märgatavalt säästlikum ja pakub oma klassi kohta head jõudlust, ületades populaarses AnTuTu testis miljoni punkti piiri. Koos 6. põlvkonna tehisintellekti mootoriga (AI Engine) suudab telefon teha pilditöötlust ja häälituvastust otse seadmes, ilma et peaks iga liigutuse jaoks pilveserverit ootama.

Selleks, et võimas mootor poole päeva pealt kütusepuudusesse ei jääks, on Nothing pakkinud seadmesse oma ajaloo suurima, 5200 mAh aku. Kasutusajad (kuni 18 tundi segakasutust, 22 tundi YouTube'i ja 26 tundi Instagrami) koos Safe Cell tehnoloogiaga kinnitavad seadme pikka vastupidavust.

Aku säilitab kuni 90% oma mahtuvusest ka pärast 1200 laadimistsüklit (umbes 3 aastat igapäevast laadimist). 33 W kiirlaadimisega saab tühja aku pooltäis poole tunniga.

Et mängurid saaksid nautida selliseid mänge nagu Subway Surfers või League of Legends: Wild Rift stabiilselt 120 kaadrit sekundis, on telefoni sisse ehitatud 4400 mm² aurukamber (vapour chamber). See töötab nagu tõhus jahutusradiaator, hoides telefoni temperatuuri suurema arvutuskoormuse all kuni 2°C jahedamana ja hoides ära pildi hakkimise.

Kino taskus ja 50 MP kaamera

Phone (4b) on varustatud suure 6,77-tollise Super AMOLED ekraaniga, mis toetab 120 Hz adaptiivset värskendussagedust. Super AMOLED ekraani võlu peitub selles, et iga piksli valgustust juhitakse eraldi. Kui ekraan peab näitama musta värvi, lülituvad need pikslid täielikult välja – tulemuseks on sügav, tintjasmust ja lõpmatu kontrast. Ekraani tippheledus ulatub päikese käes 2000 nitini, mis tähendab, et HDR10+ videote vaatamine on elutruu ning detailid ei muutu eredas valguses uduseks.

Kaamerakomplekt pole näitajatelt midagi erilist. See koosneb 50 MP optilise pildistabiilsusega (OIS) põhikaamerast ja 119-kraadisest ülilainurkkaamerast. Tänu Nothing TrueLens Engine 4 tarkvarale ja Ultra XDR tehnoloogiale suudab telefon ühe pildivajutusega ritta panna 13 erinevat RAW-kaadrit.

Video võtmiseks pakub seade 4K resolutsiooni (30 fps) koos OIS ja EIS (optiline ja elektrooniline stabiilsus) ühistööga, kaotades vajaduse käte värinat siluvate lisavidinate järele. Esmakordselt selles hinnaklassis on saadaval ka Dual Capture ehk topeltsalvestus ehk saad filmida korraga nii tagumise kui ka eesmise selfikaameraga ja ekraanil olevat enda näoga aknakest vabalt ringi liigutada. Loomingulisust lisavad eksklusiivsed Disco ja DV retrofiltrid.

Tehisintellekt ja puhas Android 16

Mobiilimaailmas on tavaline, et soodsamad telefonid unustatakse tarkvarauuenduste mõttes kiiresti ära. Nothing ujub siingi vastuvoolu. Telefon jookseb Android 16 põhineval Nothing OS 4.1 süsteemil puhta ja minimalistliku disainiga ja kiirete animatsioonidega. Tootja lubab seadmele 3 aastat suuri Androidi uuendusi ja 6 aastat turvapaiku – see on oma hinnaklassi ilmselt pikim tugi. Ekraani säästmiseks on sisse ehitatud nn spetsiaalne mikronihke tehnoloogia, mis hoiab ära AMOLED-paneelidele omase kujutise sissepõlemise.

Tehisintellekt (AI) on integreeritud. Essential AI tööriistadega on ChatGPT ja Google Gemini kättesaadavad otse vidinatest või lõikelaualt. Spetsiaalse Essential Key nupu kaudu pääseb ligi AI-põhistele otsingutele, häälkäsklustele ja Playground loomeplatvormile.

Lisaks on Nothing mõelnud keskkonnale: seadme süsinikujalajälg on viidud 54,7 kg CO₂ peale ning pakend on 99% plastikuvaba.

PLUSSID

Oma klassi parim ekraan: 120 Hz Super AMOLED kuni 2000-nitise tippheledusega on selles hinnaklassis haruldus.

Põnev disain ja Glyph Bar: telefon ei sulandu massi ja pakub ainulaadset kasutuskogemust.

Võimas aku ja jahutus: 5200 mAh tagab muretu päeva ja aurukamber hoiab seadme jahedana.

Pikaajaline tarkvaratugi: 6 aastat turvapaiku tagab telefoni turvalisuse kauaks.

MIINUSED

Keskpärane laadimiskiirus: 33 W on okei, kuid mõned konkurendid pakuvad selles klassis juba kiiremat särtsu.

Plastisegune korpus: Eco-polükarbonaat (plastik) ei tundu käes nii esmaklassiline kui Phone (4a) Pro alumiinium või klaas.

IP64 reiting: tagab kaitse pritsmete eest, kuid telefon ei kannata täielikku vette uputamist.

Kaamerakomplekt ei paku midagi erilist: eks sõltub muidugi ka käed-küljes testist, aga 50 MP põhikaameraga komplekt on pigem tavaline.

Tehnilised andmed