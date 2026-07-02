Samsung kustutas Instagrami puhtaks, tehes ruumi laiemale Fold 8-le

Vähem kui kuu on jäänud võimaliku ametliku esitluseni ning Samsungi Instagrami kontodelejäeti alles vaid kuus postitust. Need moodustavad kokku sõnumi: “New Shape, New Joy” (Uus vorrm, uus rõõm).

Mida see tehnikakeeles tähendab? Kui varasemad Fold-seeria mudelid meenutasid pigem piklikku teleripulti või prantsuse baguette'i, olles kokkuvoldituna kitsad, pikad ja taskust välja ulatuvad, siis Fold 8 on justkui ideaalselt parajaks lõigatud röstsai. Selle võimaliku välimuse pilte on juba ka lekkinud. See on lühem, laiem ja jässakam. Sotsiaalmeedia vihjetes näidataksegi piltlikult, kuidas eelmise põlvkonna (Fold 7) tipust lõigatakse virtuaalne tükk maha, jättes järele uue ja palju käesõbralikuma vormi.

“Magus paljastus” värvidemänguna

Otsesõnu pole Samsung veel Galaxy Fold 8 nime välja hõiganud, kuid kampaanias kasutatud tsitaadid on paljutõotavad. Ettevõte lubab “sweet new shape” (magusat uut kuju), mis “[cuts] to what matters” (lõikab otse selleni, mis loeb) ning “feels just right” (tundub lihtsalt õige). Teistes postitustes õrritatakse fänne fraasidega “a whole new slice” (täiesti uus viiluke) ja “a sweet reveal” (magus paljastus).

Asja teeb aga lõplikult selgeks üks konkreetne postitus, kus seisab: “Bold Stroke. New Shape.” (Julge tõmme. Uus kuju.). Selles lühikeses klipis mängitakse lillade, roosade ja kuldsete toonidega – just need värvid peaksid kõlakate kohaselt uue põlvkonna disainis tooni andma. Lõpuks vilksatab ekraanil taustapilt, millel ilutseb suurelt ja selgelt number “8”.

“Ultra” mudel toob segadust

Kogu selle uuenduskuuri keskel on aga üks suur aga. Lekkinud info kohaselt jõuab turule ka “Galaxy Fold 8 Ultra” , mis jääb iroonilisel kombel truuks vanale kitsale disainile. Lisaks sahistatakse, et selle kaameratehnika ei pruugi kõlada väga "Ultra" nime vääriliselt, tehes sellest fännide jaoks pisut segase ja vastuolulise toote.

Ametlikku esitluskuupäeva pole Samsung veel kinnitanud, kuid varasemad lekked viitavad 22. juulile. Samuti on õhus lootusrikkad sahinad, et legendaarne puutepliiats S Pen võib teha oma tagasituleku.

PLUSSID

Uus ja kasutajasõbralikum kuju (laiem ja lühem), mis lahendab kitsa esiekraani probleemi.

Värsked ja julged värvitoonid (lilla, roosa, kuldne).

Võimalik puutepliiatsi toe naasmine.

Julge ja tähelepanu köitev turundus, mis viitab suurematele uuendustele kui eelmistel aastatel.

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