Eesti mobiilioperaatorid alustasid Mobiil-ID toega SIM-kaartide uuendamist

Eesti mobiilioperaatorid uuendad Mobiil-ID toega SIM-kaarte, et teenus vastaks Euroopa Liidu uutele nõuetele ning kasutamine jätkuks hiljemalt 19. mail 2027.

Elisa Eesti tootespetsialist Kristel Mägi ütles, et teenuse kasutamine pärast tehnilist uuendust jääb klientidele samaks.

Mobiil-ID kasutajate jaoks jäävad e-teenustesse sisselogimine ja digiallkirjastamine endiseks. Ka pärast SIM-kaardi vahetust toimivad need samal viisil.

Vahetus nõuab uut lepingut

Elisa teavitab puudutatud kliente personaalselt SMS-i, e-posti või iseteeninduse kaudu ning annab juhised, millal ja kuidas SIM-kaart välja vahetada. Pärast teavitust tuleb tellida uus Mobiil-ID toega SIM-kaart, see aktiveerida ning lõpetada olemasolev leping iseteeninduses.

Seejärel tuleb sõlmida uus Mobiil-ID leping. Selleks tuleb läbida isikutuvastus, mille saab teha iseteeninduses.

Isikutuvastuseks ja taotluse allkirjastamiseks on vaja ID-kaarti ning selle PIN-koode. Kui PIN-koodid on kadunud, saab uued tellida PPA iseteenindusest.

Vanad SIM-kaardid jäävad tööle

E-teenuste pakkujatel ei ole vaja oma süsteemides muudatusi teha. SIM-kaardi ja sertifikaatide uuendamine ei mõjuta ka varem antud digiallkirjade kehtivust.

Kui SIM-kaarti ei vahetata, ei saa alates 20. maist 2027 Mobiil-ID teenust enam kasutada ei autentimiseks ega digiallkirjade andmiseks. Vana SIM-kaart jätkab siiski tööd mobiilsideteenuste jaoks ning sellega saab helistada, sõnumeid saata ja mobiilset internetti kasutada.

Pettuste oht kasvab

Mobiil-ID SIM-kaartide vahetamine võib anda petturitele võimaluse inimesi eksitada. Näidetena on toodud väited turvaprobleemidest, võltsitud SIM-vahetuse veebilehed ja telefonikõned, milles esinetakse mobiilioperaatori töötajana.

Mobiil-ID PIN-koode ei tohi kunagi teistega jagada. SIM-kaardi vahetusega seotud toiminguid tuleb teha ainult operaatori iseteenindusse sisse logides ning kahtluse korral tuleb pöörduda klienditeeninduse poole.