Telia nimel levivatakse praegu petuarveid

Viimastel päevadel on Telia klientideni jõudnud ettevõtte nimel saadetud petuarved, millega püütakse inimesi suunata õngitsuslinkidele ning seeläbi pangakontodele ligi pääseda.

Õngitsuskirjadega jäetakse mulje, et tegu on Telia arvega. Kirjas olev link meelitab saajaid klikkima, et seejärel isiklike PIN-koodidega tehinguid kinnitada.

Telia nimel levitatav petuarve.



Telia küberturbe ekspert Raivo Malter ütles, et enne kirjas olevale lingile või nupule vajutamist tuleb alati saatja ja kirja õigsus kontrollida. "Enne kirja õigsuses veendumist ei tohi ühelegi kirjas sisalduvale lingile või nupule vajutada," sõnas Malter.

Hetkel levivaid õngitsuskirju saab ära tunda kahtlase e-posti aadressi järgi, millelt need on saadetud. Telia saadab arveid ainult ametlikult aadressilt arved@telia.ee.

Petukirjades puuduvad ka kliendi andmed, sealhulgas nimi ja aadress, mis on ametlikel arvetel tavaliselt kirjas. Telia tuletab meelde, et täpne ülevaade arvete kohta on alati saadaval iseteeninduskeskkonnas.