LG monitorid võivad salaja arvutisse reklaamvara sokutada...

Niipea, kui ühendad oma Windowsi masinaga LG (näiteks mudel 34GX900A-B) monitori või isegi kolm aastat vana UltraFine (32UN880-B) seeria ekraani, tõmbab Windows Update automaatselt ja kasutaja teadmata alla programmi nimega „LG Monitor App Installer“. See aga laseb salamisi tagauksest sisse ka "pealetükkiva tolmuimejamüüja", kes keeldub lahkumast.

See "tolmuimejamüüja" on antud juhul McAfee Premium viirusetõrje – lausa 97% juhtudest hakkab programm viskama agressiivseid hüpikaknaid, pakkudes 30-päevast prooviperioodi, mis hiljem muutub 39,99 dollarit maksvaks aastatellimuseks. Eriti ebamugav on see, et tarkvara paigaldatakse ilma ühegi hoiatuse, nõusoleku küsimise või kinnitusaknata ning see registreerib end automaatselt käivituma iga kord, kui arvuti sisse lülitad.

Kõik võtmed võõrastesse kätesse

Murelikuks muudab see, milliseid õigusi antud programm nõuab. Microsoft Store'i andmetel saab rakendus ligipääsu nõudele: "Kõik süsteemiressursid" (inglise keeles All system resources).

Samuti saab programm ligipääsu internetiühendusele, geolokatsioonile, kontaktidele ja tehingute ajaloole. Hiina viirusetõrje tootja Jiangmin on asunud seda paigaldusprogrammi märgistama kui pahatahtlikku nuhkvara.

Nutitelerid, mis kuulavad iga sinu sõna

Samal ajal, kui monitorid tegelevad arvutite risustamisega, on LG oma nutitelerite omanikele valmistanud teistsuguse lõksu. Ettevõte väljastas oma webOS operatsioonisüsteemile suure uuenduse, mis lisab teleritele tehisintellektil põhinevad algoritmid. Et neid AI teenuseid "parandada", jätab LG endale uute kasutustingimustega õiguse salvestada ja analüüsida kasutajate vestlusi, kirjutab Gamegpu.

Siin astub mängu aga eriti kaval juriidiline trikk: LG on lükanud kogu vastutuse pealtkuulamisseaduste rikkumise eest ostjale. Tingimuste kohaselt pead sa nüüdsest teavitama kõiki oma pereliikmeid ja isegi külla tulnud sõpru, et teler neid parasjagu salvestab. Kui keegi neist on selle vastu, on sinu kohustus teleri mikrofonid välja lülitada. Kui sa aga keeldud uusimat tarkvara paigaldamast, ähvardab ettevõte jätta sind ilma kriitilistest turvauuendustest.

See pole ettevõttele esimene kord privaatsusreeglitega pahuksisse minna. Texase peaprokurör Ken Paxton on juba varem kaevanud LG kohtusse tehnoloogia kasutamise eest, mis tegi iga 500 millisekundi järel ekraanist salaja kuvatõmmiseid, et luua kasutajatest käitumisprofiile ja müüa neid reklaamijatele. Turvaekspertide soovitus on karm, kuid ilmselt vajalik: ühenda oma LG nutiteler või monitor täielikult internetist lahti.

Sõltumatute ekspertide ja tehnikaportaalide hinnangul on LG reklaamvara puhul tegemist äärmiselt küsitava praktikaga.

Nagu Gamers Nexus Youtube´is teatab, paistavad mõned LG monitorid Windowsi arvutitesse reklaamvara installivat ilma luba küsimata: lisaks LG Monitor App Installerile installivad nad ka McAfee Scam Detectori.