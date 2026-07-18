Südamlik sisustusmäng Momento jõudis füüsiliste koopiatena poelettidele

Digiajastul, kus enamik meie lemmikmänge eksisteerib vaid nähtamatute andmepilvedena kuskil kauges serveris (ja Playstation on neist üldse ära pööramas), on midagi ürgselt rahuldust pakkuvat selles, kui saad ihaldatud teose päriselt oma riiulisse panna. Kui oled üks neist, kes armastab videomängude füüsilisi koopiaid, siis on ootamine läbi!

Kriitikute poolt kiidetud ja mängijate südamed vallutanud hubane sisustusmäng „Momento“ on alates eilsest saadaval karbiversioonina. See on hea uudis kõigile neile, kes soovivad seda visuaalselt kaunist kogemust oma käte vahel hoida.

Mis teeb „Momento“ nii eriliseks?

Mängu saab kõige paremini võrrelda interaktiivse nukumaja ja liblikaefekti ristandiga – igal väikesel valikul on kaugeleulatuvad tagajärjed. Kui sa asetad lapsepõlvetuppa teatud mänguasja või raamatu, saadab see laineid läbi aja, muutes peategelase karjääri, elulugu ja lõplikku saatust. Mäng ei nõua sinult välkkiireid reflekse ega keeruliste klahvikombinatsioonide päheõppimist, vaid pakub hoopis võimalust rahulikult mõtiskleda.

Austraalia indie-stuudiote Fat Alien Cat ja Nomo Studio ühistööna sündinud mäng küsib lugejalt ühe lihtsa, kuid sügava küsimuse: "Kuidas kujundavad need asjad, mida me hoiame, seda, kelleks me saame?"

Arendusmeeskond, mis koosneb kolmest lapsevanemast, ammutas inspiratsiooni just oma laste kasvamisest. See isiklik kokkupuude on tuntav igas virtuaalses nurgas ja detailis.

Kaks režiimi igale maitsele

Mängus on kaks peamist lähenemist. Neile, kes armastavad sügavaid ja emotsionaalseid rännakuid, on mõeldud Story Mode ehk lool põhinev režiim, mis viib mängija läbi südamevalu, imede ja armastuse. Neile aga, kes tahavad lihtsalt lõõgastuda ja lasta oma sisemisel sisekujundajal lennata, pakub Creative Mode puhast ja piiranguteta loomisvabadust.

Lisaks peidab mäng endas interaktiivseid esemeid, armsaid loomi, keda saab paitada, ja mõistatusi, mis avavad peidetud üllatusi.

Pärast digitaalset debüüti juunis lendas „Momento“ kiiresti Nintendo Switch 2 edetabelite esikolmekümnesse ning kogus üle 140 000 soovimekirja lisamise Steamis. Nüüd on kirjastaja Silver Lining Interactive toonud selle imelise kogemuse ka füüsilisele kujule Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ja PlayStation 5 konsoolidele.

PLUSSID

Sisekujunduses ei ole õigeid ega valesid vastuseid, iga tuba peegeldab mängija isikupära.

Asjade valikul põhinev lugu on sügavalt emotsionaalne ja pakub kõrget taasmängitavust, et avastada uusi eluteid.

Imeline visuaal ja rahustav muusika muudavad selle ideaalseks stressimaandajaks pärast pikka tööpäeva.

Kaks mängurežiimi: nii lugu otsivatele kui ka lihtsalt kujundada soovivatele mängijatele on oma režiim.

MIINUSED

Märuli puudumine: adrenaliini ja tempokat tegevust otsivatele mängijatele võib mängutempo tunduda liiga uinutav.

Emotsionaalne raskus: lugu käsitleb ka kaotust ja südamevalu, mis ei pruugi sobida neile, kes otsivad vaid kergekaalulist meelelahutust.