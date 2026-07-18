Uuring: eestlased peavad telefonis tähtsaimaks akut

Samsungi tellitud uuring näitab, et Eesti telefonikasutajad peavad tuleviku olulisemaks omaduseks kiiremat laadimist ja pikemat aku tööiga, mitte kaamerat või jõudlust.

Uuringu järgi nimetas 31% vastajatest kõige olulisemaks arenguks kiiremat laadimist ja pikemat aku tööiga. Täpselt sama suur osa peab akut ka oma telefoni suurimaks praeguseks piiranguks.

Nutitelefon on saanud 71% uuringus osalenud eestlaste jaoks töövahendiks. Samal ajal näitab tulemus, et kasutajate ootused ei keskendu eeskätt uutele funktsioonidele, vaid igapäevase töökindluse parandamisele.

Tehisintellekt jäi tagaplaanile

Paremaid tehisintellekti võimalusi nimetas 17% vastajatest, sujuvamat mitme ülesande täitmist 15% ning paremat ühilduvust teiste seadmetega 12%. Kiirema jõudluse valis 9%.

Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Saskia Kivi ütles, et kasutaja hindab uut funktsiooni alles siis, kui põhilised asjad ei vea alt. Tema sõnul jääb kõige nutikam lahendus tagaplaanile, kui aku saab keset päeva tühjaks või ühe ülesande täitmiseks tuleb korduvalt rakendusi vahetada.

Töötelefoni piirid

Uuringus osalenud vastajatest 71% kasutab nutitelefoni tööga seotud tegevusteks. Kõige sagedamini suheldakse telefonis kolleegide või klientidega sõnumirakenduste kaudu, mida nimetas peamiseks töötegevuseks 28% vastajatest.

E-kirjadele vastamine oli esikohal 26% jaoks. Töökalendri haldamist ja ülesannete planeerimist nimetas peamise tegevusena 9%, dokumentide või esitluste läbivaatamist 5% ning videokoosolekutel osalemist 3% vastajatest.

Aku järel on Eesti vastajate suurimad praegused probleemid mitme ülesande samaaegse täitmise keerukus 22% ja liiga väike ekraan 17%. Kokku nimetab üht neist kahest oma telefoni peamiseks piiranguks 39% vastajatest.

Kaamera kvaliteeti peab suurimaks probleemiks 4% ja aeglast jõudlust 6% vastajatest. Kivi sõnul peab tehisintellekt lahendama päris probleeme, aitama infot kokku võtta ja vähendama tarbetut rakenduste vahel liikumist.