Lõuna-Eesti metsade vahel asuv Side ja Laptopi Muuseum vajab katust

Võrumaal, maalilises Mustahamba külas asuv Side ja Laptopi Muuseum ehk SiLaMu on tõeline vana tehnoloogia fännide Meka, mis pakub igale põlvkonnale kas sooja nostalgiat või avastamisrõõmu. 2023. aasta suvel uksed avanud muuseum asub enne 1900. aastat ehitatud rehehoones. Praeguseks on aga seinad tehnikaajalugu sedavõrd täis saanud, et asutaja Marko Koemets on ette võtnud tõsisema juurdeehituse.

Muuseumi asutaja jagab oma visiooni Hooandja kampaanias:

"Tere, hooandjad! Olen Side ja Laptopi Muuseumi asutaja ja juhataja Marko Koemets. Töötasin ligi 30 aastat sideettevõttes ja 2004. aastal, kui olin side- ja arvutiajaloo talletamiseks kogunud juba hulga museaale, tekkis mõte rajada muuseum. Minu projekti eesmärk on ehitada Side ja Laptopi Muuseumi majale juurdeehitus, kuna väärtuslikke museaale on palju ja hetkel ei mahu need olemasolevale pinnale enam ära."

500 sülearvutit, mis ootavad uut kodu

Eelmisel aastal said hooandjate toel püsti juurdeehituse Fibo plokkidest seinad. Suvel muuseumit külastavad inimesed näevad aga paratamatult, et kuigi uued ruumid juba ilmet võtavad, haigutab lae asemel tühjus. Selleks, et päästetud ja annetatud tehnikaajalugu ei saaks vihma ja lund krae vahele, vajab hoone ka katust ja siis korralikku põrandat.

Laiendus valmib plaanide kohaselt 2028. aasta juunis. Siis saab seal uudistada üle 500 erineva sülearvuti ja veerandsadat vanemat lauaarvutit.

Lisaks toimuvad muuseumis töötoad, kus külastajad saavad tehnoloogiale n-ö kapoti alla vaadata.

"Enamik kollektsioonist on muuseumile annetatud, kuid üksjagu väärtuslikku on päästetud ka prügilast. Olen taastanud vanu asju ning kohanud paljusid inimesi, kes on õnnelikud, kui näevad taas oma esimest telefoni või sülearvutit," märgib Koemets oma üleskutses.

Lisaks suurele arvutipargile ootab külastajaid ees 1969. aasta telefonijaam, kus saab päriselt kettaga telefoniga muuseumisiseselt helistada või isegi faksi saata. Õues kõrgub 13-meetrine mobiilimast ja näha saab legendaarsete Eesti sidefirmade (EMT, Microlink, Eesti Telefon, Hallo) ajaloolisi logosid.

Et kogu see rikkus turvaliselt varju alla saaks, on muuseum loonud Hooandjas kolmeastmelise eesmärgi, millest iga toetus on samm lähemale Eesti tehnoloogiaajaloo väärikale säilimisele.