Apple’is toimub juhivahetus: Tim Cook annab teatepulga üle „inseneri hingega“ visionäärile

Cupertinos asuv maailma väärtuslikem tehnoloogiagigant Apple on kuulutanud täna välja uue ajastu alguse. Pärast 15 aastat tüüri juures ja ettevõtte turuväärtuse astronoomilist kasvatamist astub Tim Cook tegevjuhi kohalt tagasi, andes teatepulga üle mehele, kelle käekirja me kõik tegelikult juba ammu oma taskutes ja seljakottides kanname, aga nime eriti ei tea.

Alates 1. septembrist 2026 saab Apple’i uueks tegevjuhiks (CEO) senine riistvarainseneride juht John Ternus. Tim Cook ei kao aga kuhugi, vaid asub täitma nõukogu esimehe rolli, hoides kätt pulsil globaalsel poliitikal ja strateegilisel suunal.

Tim Cooki pärand: 350 miljardist nelja triljonini

Kui Tim Cook 2011. aastal Steve Jobsilt juhtohjad üle võttis, kahtlesid paljud: kas „operatsioonide geenius“ suudab ikka hoida elus Jobsi loovat sädet? Nüüd, vaadates Apple’i triljonitesse ulatuvat turuväärtust, tunduvad need kahtlused asjatuna. Cook ei ole olnud lihtsalt hoidja, vaid mastaapne laiendaja.

Tema juhtimise all on Apple kasvanud justkui väikesest hubasest butiigist ülemaailmseks impeeriumiks, millel on oma valuuta (Apple Pay), oma meelelahutustööstus (Apple TV+) ja mis kõige tähtsam – oma süda ehk Apple Silicon. Üleminek oma kiipidele tegi Macid kiiremaks ja säästlikumaks kui kunagi varem.

Cook ise sõnas muudatust kommenteerides:

„See on olnud mu elu suurim eesõigus olla Apple’i tegevjuht ja et mind on usaldatud juhtima nii erakordset ettevõtet. Ma armastan Apple’it kogu oma olemusega. John Ternusel on inseneri mõistus, innovaatori hing ja süda, et juhtida ettevõtet ausalt ja auväärselt. Ta on visionäär, kelle panust Apple’isse on juba praegu võimatu kokku lugeda.“

Kes on John Ternus – mees iPhone’i ja iPadi taga?

Kui Tim Cooki võib võrrelda meisterliku dirigendiga, siis John Ternus on see, kes ise paljud pillid "valmis meisterdanud".

Alates 2001. aastast Apple’is töötanud Ternus on olnud vastutav peaaegu kõige eest, mis on läikiv, õhuke ja metallist. Tema käe all on sündinud iPad, AirPodid ning viimase aja suurimad hitid nagu iPhone 17 Pro ja revolutsiooniliselt õhuke iPhone Air.

Ternuse edutamine on selge signaal: Apple naaseb oma juurte juurde, kus toode on kuningas. Tema juhtimisel on meeskond toonud turule ka MacBook Neo – sülearvuti, mis lubab muuta Maci kogemuse veelgi kättesaadavamaks.

Ternus ise jääb talle omasele tagasihoidlikule joonele:

„Olles veetnud peaaegu kogu oma karjääri Apple’is, on mul olnud õnn töötada Steve Jobsi käe all ja tunda Tim Cooki oma kõrval mentorina. Ma luban juhtida Apple´it nende väärtuste ja visiooniga, mis on defineerinud seda erilist paika juba pool sajandit.“

Roheline tulevik ja titaanist kellad

Lisaks uutele vidinatele on Ternus olnud ka Apple’i „rohelise revolutsiooni“ eesliinil. Tema eestvedamisel on võetud kasutusele 3D-prinditud titaan (Apple Watch Ultra 3) ja uued taaskasutatud alumiiniumisulamid.

Apple on Cooki ajal vähendanud oma süsiniku jalajälge üle 60%, samal ajal kui tulu on peaaegu neljakordistunud. See on pretsedenditu saavutus.

Kuigi juhi vahetus tekitab alati elevust ja veidi ärevust, tundub Apple’i üleminek olevat sujuv ja hoolikalt planeeritud. Cook jääb mentoriks, Ternus toob värsket inseneri-energiat juurde.