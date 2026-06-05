Eesti äpist saab nüüd politseile isikutuvastamiseks dokumenti näidata

Sõidad rahulikult autoga ja kuulad oma lemmik-podcasti, kui äkki viipab politseinik sind teepervele. Kobad paaniliselt taskuid, avad kindalaeka ja tabad end külma higiga mõttelt – rahakott koos juhiloa ja ID-kaardiga jäi hommikul koju! Varasemalt oleks see tähendanud ebamugavusi. Alates 1. juunist on aga see mure murtud, sest riigiga suhtlemisel piisab nüüd ka pelgalt nutitelefonist, mis niikuinii on kaasas (kes küll selleta välja läheb!).

VIP-pääse riiklikesse andmebaasidesse

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) ühiste pingutuste tulemusena on Eesti äpp saanud kriitilise tähtsusega uuenduse. Nimelt saavad patrullpolitseinikud nüüd lugeda sinu isikuandmeid otse riigiäpi ekraanile kuvatavast QR-koodist.

Eesti äpp genereerib turvalise ja unikaalse QR koodi, mille politseinik oma e-politsei tahvelarvuti või töötelefoniga sisse skaneerib. See virtuaalne sild viib korrakaitsja otse liiklusregistrisse. Enam pole vaja füüsilist plastkaarti näpu vahel hoida ega andmeid käsitsi süsteemi toksida.

Mida arvavad asjaosalised?

PPA patrulltöö teenuse omanik Kristjan Toom näeb uues lahenduses tänuväärset täiendust igapäevasele politseitööle.

„Kui varem oli dokumendi puudumisel inimese tuvastamiseks võimalik kasutada üksnes inimese enda öeldud nime või isikukoodi, siis nüüd saab vajalikud andmed kätte ka QR koodi skaneerimise teel,“ selgitas Toom.

Ta rõhutas, et tuvastamine toimub turvaliselt ja reaalajas – politseinikule kuvatakse ekraanile üksnes see infokild, mis on hädavajalik sinu isiku kindlakstegemiseks.

Seda, et nutitelefonid on muutumas meie esmaseks isikutunnistuseks, kinnitas ka RIA personaalriigi osakonnajuht Kai Kallas:

„PPA otsus võtta kasutusele riigiäpi võimalus isikusamasuse kontrollimiseks on hea näide sellest, kuidas digilahendused muudavad asjaajamise inimeste jaoks lihtsamaks ja mugavamaks. Eest äpp pakub täiendavat turvalist võimalust oma andmete esitamiseks ning aitab ametnikel vajalikku teavet kiiresti kontrollida.“

Plastkaarti ära veel koju jäta

Enne kui tormad aga oma rahakotist ID-kaarti minema viskama, on oluline meeles pidada üht tehnoloogilist konksu. Eesti äpp ei loo uut digitaalset dokumendiliiki, vaid on lihtsalt turvaline virtuaalne "aken" sinu kehtiva ID-kaardi või passi andmetele.

See tähendab, et iga kord, kui lähed lennujaama, ületad riigipiiri või suundud PPA teenindusse uut passi taotlema, peab sul vana hea füüsiline plastkaart või pass endiselt taskus olema. Siiski on see suur samm edasi mugavama tuleviku suunas, millest saavad juba täna osa ligi 270 000 kasutajat, kes on rakenduse oma telefoni alla laadinud.

PLUSSID

Maksimaalne mugavus: ununenud rahakott ei takista enam sujuvat liikluskontrolli.

Privaatsus ja turvalisus: ametnik näeb koodi skaneerides vaid rangelt vajalikku infot, andmed liiguvad turvatult reaalajas.

Ajasääst: politseinik ei pea andmeid käsitsi infosüsteemi trükkima.

MIINUSED

Piiratud kasutusala: ei asenda füüsilist dokumenti piiriületusel ega uute dokumentide taotlemisel.

Sõltuvus tehnikast: kui telefoni aku on tühi või ekraan puruks, oled endiselt hädas.