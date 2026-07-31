TECNO lubab nutitelefoni, millel ekraaniserv puudub täiesti...

TECNO vihjatud uus mobiilimudel on ilma siseääre või korpusejooneta, mis ekraanipilti piiraks. Kogu ekraanipaneel laiub lihtsalt äärest ääremi, ekraani-korpuse suhe on 100 protsenti.

Septembris messil IFA 2026 Berliinis plaanib maailma tehnoloogiahiiuks pürgiv kaubamärk TECNO Mobile avalikkust üllatada uusima kontseptsioonseadmega Next-Gen Bezelless Concept Phone. Tegemist on nutitelefonitööstuse esimese seadmega, millel on 0-millimeetrine ekraaniraam.

Kuidas murti „viimase millimeetri” barjäär?

Kuigi uued mobiilinduse lipulaevad uhkeldavad üha õhemate ekraaniäärtega, jääb aktiivse ekraanipinna ja telefoni raami vahele alati väike must riba. Tehnilises keeles on see paratamatus: isegi ülikitsas ala on vajalik, et mahutada mikroskoopilisi trükkplaate, ühendusi ja kinnitusi ning tagab klaasile vajaliku ohutuskauguse.

TECNO otsustas aga selle traditsioonilise raami täielikult kaotada, lahendades nii-öelda „viimase millimeetri” probleemi.

Insenerid projekteerisid telefoni sisemise struktuuri ja ekraani moodulite paigutuse täielikult ümber. Tulemuseks on olematu ekraaniserv, mille paksus on täpselt 0 mm. Kujundlikult ääred haihtuvad ning sisu tundub käes otsekui õhus rippuvat.

On sel praktilist mõtet?

Kas õhuke ja olematu ekraaniäär on niisama oma võimete näitamiseks või on sel ka praktiline väärtus? Sõrme ei saa ju enam mugavalt servale toetada.

0 mm raam pole pelgalt iluasi. Kui eraldavad servad puuduvad, muutub nutitelefoni kasutamine tunduvalt vahetumaks:

Filmid ja videod: ekraanil toimuv ei ole enam lukustatud kasti, vaid sulandub ümbritseva keskkonnaga.

Mängimine ja fotod: pilt ulatub otsesõnu sõrmeotsteni, tekitades süvenemisefekti.

Lugemine: tekst voogab äärest äärele ilma igasuguste nähtavate takistusteta.

Mis saab tulevikus?

Nagu kontseptsioonseadmetega ikka, ei ole veel teada, millal (või kas üldse täpselt sellisel kujul) telefon poelettidele jõuab. Kuid inseneritöö ei lähe raisku: TECNO kinnitusel jõuavad selle projekti käigus välja töötatud uuendused alates kaamerate ja heli parendustest kuni puutetundlikkuse ning tehisintellekti (AI) interaktsioonideni tulevikus kindlasti ka tootja järgmise põlvkonna lipulaevadesse.

PLUSSID

Tõeline 0 mm raam: nähtavad servad puuduvad täielikult.

Erakordne visuaalne kogemus: pilt tundub käes otsekui hõljuvat.

Tehnoloogiline hüppelaud: projekti käigus loodud kaamera-, heli- ja tehisaru-uuendused jõuavad tulevastesse sarimudelitesse.

MIINUSED

Vaid kontseptsiooniseade: hetkel puudub info reaalse saritootmise ja turulejõudmise aja kohta.

Potentsiaalne tundlikkus kukkumistele: täielikult servani ulatuv klaas ilma kaitseraamita võib tekitada küsimusi seadme füüsilise vastupidavuse osas.