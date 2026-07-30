SpaceX võib tuua turule oma nutitelefoni ja telekomituru segi pöörata

Elon Muski juhitud SpaceX on siiani tuntud eelkõige taevaste ambitsioonide ehk hiiglaslike rakettide ja Starlinki satelliitinterneti poolest. Kuid viimased märgid viitavad, et maailma väärtuslikemaid ettevõtteid sihib nüüd midagi palju maisemat ja isiklikumat: sinu mobiiliarvet. Kulisside taga käib vilgas töö, mis võib lüüa senised telekommunikatsioonihiiglased nagu AT&T, Verizon ja T-Mobile üsna verest välja. Uueks normaalsuseks võib saada SpaceX-i enda tehisintellektist pakatav nutitelefon ja kosmosest tulev mobiilside koos maapealsete tugijaamadega.

C-riba oksjon: sõda nähtamatute kiirteede pärast

Täisväärtusliku mobiilivõrgu loomiseks on SpaceX-il puudu üks kriitiline lüli: raadiosagedused, mis töötaksid laitmatult ka tihedalt asustatud linnapiirkondades. Asjaga kursis olevate allikate sõnul on ettevõte asunud agressiivselt otsima sobivaid sagedusalasid. USA Föderaalne Sidekomisjon (FCC) on vastu võtnud plaani panna 2027. aasta juulis oksjonile 160 megahertsi suurune osa C-riba (C-band) sagedusalast.

Et sellest paremini aru saada, kujuta ette traadita sidet kui maanteede võrgustikku. Madalad sagedused on nagu laiad külateed, mis jõuavad kaugele metsade taha, kuid kus sõidukid (andmed) liiguvad suhteliselt aeglaselt. Kõrged sagedused on seevastu nagu mitmerealised kiirteed, kus andmed kihutavad valguse kiirusel, kuid mis seiskuvad esimese ettejuhtuva betoonseina taga. C-riba on aga nagu täiuslik linna peatänav – piisavalt lai, et liigutada suuri andmemahte ja piisavalt paindlik, et läbida hooneid ning jõuda kasutajani ka pilvelõhkujate vahel.

Kui SpaceX otsustab järgmisel aastal nendel oksjonitel osaleda, võib see sundida traditsioonilisi telekomifirmasid võtma jätkusuutmatult palju laene. Pika ajalooga operaatorid on juba praegu suurtes võlgades, samas kui SpaceX-i finantsmuskel on hirmuäratav. Vajadusel võib SpaceX kulude katteks lihtsalt uusi aktsiaid välja anda. See poleks neile võõras taktika – alles eelmisel kuul (juunis 2026) ostis SpaceX 60 miljardi dollari suuruse aktsiatehinguga tehisintellektil põhineva koodimisabilise Cursor.

Traditsioonilised tegijad on Muski plaanide suhtes aga väga skeptilised. AT&T tegevjuht John Stankey kommenteeris Starlinki ambitsioone üsna jäigalt:

„Reaalsus on see, et nad tulevad mängu väga hilja, pärast seda, kui see tööstusharu on juba välja kujunenud.“

Musk aga ei välista isegi terve telekomiettevõtte väljaostmist. 2025. aasta septembris vastas ta All-In podcastis küsimusele, kas ta võiks mõne operaatori osta, talle omase salapäraga:

„See ei ole välistatud. Ma eeldan, et see võib juhtuda.“

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Salapärane X-telefon: päris asi või lihtsalt prototüüp?

Asjad muutuvad aga tõeliselt põnevaks siis, kui räägime riistvarast. Nimelt demonstreeris SpaceX-i president Gwynne Shotwell The Wall Street Journali andmetel investoritele sel aastal mobiiltelefoni prototüüpi, mis on disainitud spetsiaalselt tehisintellektiga (xAI) suhtlemiseks.

See on strateegiline lüke, mis meenutab suletud ökosüsteemi loomist. SpaceX ei taha maksta "platvormimaksu" Apple´ile või Google´ile – oma operatsioonisüsteemi, tehisintellekti ja Starlinki võrguga suudaksid nad pakkuda nutitelefoni kogemust täiesti väljaspool iOS-i ja Androidi ökosüsteeme oma võrgus.

Tõsi, Elon Musk on sotsiaalmeedias (X) kiirustanud neid raporteid nimetama "täiesti valeks" (utterly false), kuid investorite kinnitused lekkinud tooteesitlustest jätavad õhku võimaluse, et midagi suurt on siiski teoksil.

PLUSSID

Katkematu levi: otsene integratsioon Starlinki satelliitvõrguga tagab ühenduse ka maailma kõige kaugemates paikades.

Sisseehitatud xAI mudelid (nagu Grok) töötavad osaliselt otse seadmes, pakkudes enneolematut kiirust AI-ga suhtlemisel.

Sõltumatus: vabaneb Apple'i ja Google'i piirangutest ning rakendustepoodide kõrgetest tasudest.

Väidetavalt on X-telefon isegi õhem ja voolujoonelisem kui uusim iPhone.

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