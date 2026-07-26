Kiibikriis: Google kinnitas Pixel 11 hinnatõusu ja paneb Androidi mäludieedile

Kui oled harjunud sellega, et iga uus nutitelefonide põlvkond pakub sama raha eest järjest rohkem ja võimsamat raudvara, siis on nüüd aeg oma senised ootused ümber hinnata. Tehnikamaailma tabanud üleilmne pooljuhtide ja mälukiipide (RAM) kriis on jõudnud valuliku murdepunktini. Kui seni püüdsid suurtootjad hinnatõuse oma marginaalide arvelt vaikimisi sisse võtta, siis nüüd on see vastupüanu murdunud. Google kinnitas ametlikult, et eelseisev Pixel 11 seeria saab olema senisest märgatavalt kallim komponentide hinnaralli tõttu.

Uue põlvkonna tippmudel võib saada lausa paradoksaalselt vähem mälu kui eelkäija.

Elektrihinnast hullem: muutmälu plahvatuslik kallinemine

Mälukiipide turul toimuvat on raske kirjeldada muul moel kui raputusena. Peaaegu viiekordne hüpe on juba toimunud nutiseadmete muutmälu (RAM) hulgimüügihindades.

Investeerimispanga Morgan Stanley andmetel pärineb tehingute statistika reaalsusest, kus 1 GB RAM-i maksumus sööstis üürikese ajaga pilvedesse. Google’i seadmete ja teenuste valdkonna asepresident Shakil Barkat selgitas olukorda antud intervjuus väga otsekoheselt, vahendab 9to5Google:

„Maailm ei ole kunagi näinud sellist mäluhindade tõusu, nagu me praegu kogeme.“

Barkat rõhutas, et Google on teinud kõik endast oleneva, et hoida tarbijaid turu kõikumiste eest:

„Oleme kaitseprotsessis hoidnud oma tarbijaid tarnete kõikumiste eest nii kaua kui võimalik. Majanduslik reaalne olukord on aga põhimõtteliselt muutunud ja me pole selle suhtes immuunsed.“

Hinnakorrigeerimised ei puuduta üksnes tulevast Pixel 11 seeriat, vaid kogu Made by Google’i ökosüsteemi, sealhulgas nutikella Pixel Watch 5 ja teisi seadmeid. Veelgi enam, parandused võivad mõjutada ka juba turul olevaid mudeleid, nagu alles hiljuti välja tulnud Pixel 10a.

Mida see kõik tarbijale augustis toimuvat ametlikku esitlust oodates tähendab? Lekkinud andmete põhjal joonistub välja üsnagi omapärane pilt.

Pixel 11 ja Pixel 11 Pro alghind võib tõusta hinnanguliselt 100 dollari võrra (88 eurot).

Löögi pehmendamiseks võib baasmudelite salvestusruum kahekordistuda 256 gigabaidini.

Valusaim kompromiss näib tabavat Pixel 11 Pro baasmudelit: selle muutmälu ehk RAM väheneb lekete kohaselt 16 GB pealt hoopis 12 GB peale.

Teisisõnu – maksad rohkem, kuid puhast mälu on vähem. Suuremad mudelid nagu Pixel 11 Pro XL ja kokkuvolditav Pro Fold võivad samuti saada sirgjoonelise sajadollarise hinnatõusu.

Tarkvaraline "salenemiskuur"

Kuidas plaanib Google olukorrast välja tulla ilma kasutajakogemust ohverdamata? Kui riistvarale ei saa mälu piiramatult juurde panna, tuleb olemasolevat ruumi efektiivsemalt kasutada.

Google’i intsenerid on võtnud ette agressiivse tarkvaralise "mäludieedi". Barkati sõnul tehakse praegu sihiteadlikke pingutusi Androidi mälukasutuse vähendamiseks:

„Iseäranis suur töö käib selle nimel, et vähendada Androidi ja rakenduste ökosüsteemi mäluvajadust. See võimaldab seadmetel toimida vähema RAM-iga, säilitades samal ajal suurepärase kasutajakogemuse.“

Selles protsessis mängib võtmerolli Google’i eelis – niinimetatud full-stack lähenemine. Kuna Google loob ise nii operatsioonisüsteemi (Android), tehisintellekti mudelid kui ka nutitelefonide kiibistikud (Tensor), saavad nad viia seadmesisese AI käitamise ja koodi optimeerimise tasemele, mis aitab RAM-i puudujääki korvada.

Kuigi Google püüab hinnatõusu pehmendada erinevate vahetusprogrammide, Google One’i lisahüvede ja soodustustega, on selge, et odavate nutiseadmete ajastul on mälukriisi tõttu pidur peal.

PLUSSID

Suurem baassalvestusruum: 256 GB mahuga alustamine madalamast otsast pehmendab hinnatõusu.

Sügavalt optimeeritud Android: uued lahendused muudavad süsteemi ressursisäästlikumaks.

Täiustatud seadmesisene AI: Google’i oma Tensor-kiibi ja tarkvara tõhus koosmõju.

Atraktiivsed ostuboonused: soodustused vahetusprogrammide (trade-in) ja teenuste komplektidega.

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