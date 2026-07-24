Nothing turgudelt taandumisest: see on libauudis!

Paljude jaoks lemmikuks saanud erilise poolläbipaistva välimusega nutiseadmete tootja Nothingu kohta hakkasid mõni aeg tagasi levima kuulujutud, et ettevõte tümbub paljudelt turgudelt kehva müügi tõttu tagasi. Sealhulgas mainiti, et Nothing lahkub osadelt Euroopa turgudelt. Eks enamasti pannakse kinni väiksemad turud ja Eesti on nende seas.

Londonis asuv ettevõte on nüüd suu puhtaks rääkinud. Mis siis tegelikult kulisside taga toimub ja kas meil on põhjust muretsemiseks?

Sünge kuulujutt vs reaalne müügiedu

Esialgsed meediateated joonistasid ettevõtte tulevikust pildi, mis oli süngem kui novembriõhtu Tallinnas. Väideti, et Nothing lahkub ligi kaheteistkümnelt globaalselt turult, kuna uue Phone (4b) nutitelefoni müük olevat pehmelt öeldes katastroofiline – väidetavalt alla 20 000 ühiku. Lisaks räägiti massilistest koondamistest.

Kuid Nothingi kaasasutaja Akis Evangelidis astus mitte just väga kiirelt lavale ja tõmbas kuulujuttudele nädal hiljem pidurit, nimetades neid libauudisteks (fake news), kirjutab 9to5Google.

Nagu infomüras tihti juhtub, oli algne sõnum teel lugejani tugevalt moondunud. Evangelidis lükkas ümber nii turgude sulgemise kui ka nigelad müüginumbrid. Selgub, et ettevõtte uusim, soodsama hinnaklassi mudel Phone (4b) müüs tegelikult ainuüksi esimese päevaga peaaegu 30 000 seadet.

Uued tuuled ja ikkagi valusad kärped

Siiski polnud kõik kuulujutud täiesti tuulest võetud.

Evangelidis kinnitas, et meeskondi korraldatakse ümber ja see on tõepoolest puudutanud mõningaid töökohti. Algne väide, et lahti lastakse lausa 40% ettevõtte töötajatest, on tema sõnul aga "tugevalt ülepaisutatud".

Evangelidis selgitas ettevõtte ametlikku positsiooni X-is (endises Twitteris) järgmiselt:

⚠️FAKE NEWS... We are not shutting down any markets. Inaccurate reports are being circulated; Phone (4b) sold 29,537 units on Day 1 only, breaking records in its price segment.



What we are doing is reorganising our teams to prepare for our next phase of growth. We are… pic.twitter.com/gjA8A8GGfM — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) July 24, 2026

"Mida me teeme, on oma meeskondade ümberkorraldamine, et valmistuda meie järgmiseks kasvufaasiks. Me toome sisse spetsiaalsed äriüksused – sealhulgas tehisintellektile pühendunud üksuse ja koondame üksikud riigid piirkondlikeks keskusteks, et tegutseda palju tõhusamalt."

Seejärel lisas ta koondamiste kohta:

"Need muutused on mõjutanud teatud töökohti, ja kuigi me ei saa seadusandlusest ja käimasolevatest kohalikest konsultatsiooniprotsessidest tulenevalt jagada spetsiifilisi detaile, on raporteeritud numbrid tugevalt ülepaisutatud..."

Mida tähendab see Eesti ja Euroopa tarbijale?

See ongi koht, kus Eesti kasutajad saavad kergendatult ohata. Riikide koondamine "piirkondlikeks keskusteks" on tavaline korporatiivne lüke. See võis vabalt olla see infokild, mida esialgses raportis tõlgendati ekslikult kui "turult lahkumist".

Nothing seega ilmselt ei paki Eestis asju ega koli välja. Pigem on eesmärk hoida tuba soe, aga teha seda efektiivsemalt ja väiksema vaevaga. Loodav tehisintellektile (AI) keskenduv äriüksus vihjab aga selgelt sellele, et ettevõte plaanib tulevikus trügida tugevalt AI-lahenduste turule, kus praegu teevad ilma suured tegijad nagu Google ja Samsung.

Loo moraal? Kuigi me jääme ilma OnePlusist, mis tõesti lahkub Euroopa turgudelt, jääb Briti (disaini)päritolu Nothing meile siiski alles. Seadmed jõuavad meieni ka edaspidi. Hiljuti just tutvustati neid. Aga eks mobiilimaailmas on praegu rasked ajad. Mäluhinnad tõusevad, müük väheneb ja inimeste valik keskendub üksikutele tuntud brändidele. Teised võitlevad ellujäämise nimel.