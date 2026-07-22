Samsung tegi volditavate valiku suuremaks ja veidi segasemaks...

Samsung tutvustas just kolme uut volditavat telefoni ning kahte uuendatud nutikella. Galaxy Z Fold8 Ultra jätkab senise Foldi loogikat, Z Fold8 proovib lühemat ja laiemat kuju ning Z Flip8 tahab olla kasutatav ka suletuna.

Randmele tulevad Galaxy Watch9 ja märksa suurema akuga Watch Ultra2.

Kõige huvitavam uudis ei ole seekord võimsam protsessor ega järjekordne ports tehisaru. Samsung pakub esimest korda kahte sisuliselt erinevat Foldi. Üks on taskusse volditav töövahend, teine meenutab avatuna rohkem väikest tahvelarvutit.





Galaxy Z Fold8 Ultra on vana Fold, ainult parem

Galaxy Z Fold8 Ultra on senise Fold-seeria otsene jätk. Sellel on 8-tolline põhiekraan ja 6,5-tolline välisekraan. Kokkupanduna on telefon 8,9 mm ning avatuna 4,1 mm paksune. Kaal on 215 grammi, mis ei ole tavalise telefoni kohta vähe, kuid volditava seadme kohta enam sugugi hirmus.

Esmamulje põhjal ei tundu Ultra käes revolutsiooniline. See meenutab tugevalt eelmist Foldi, kuid on peaaegu igast otsast veidi parem. "Parim volditav mille Samsung kunagi teinud" on klišee, mida ei jäeta kasutamata. Uus Flex Titanium ekraanistruktuur ja õhem hing aitavad voltimiskohta vähendada. Täiesti nähtamatuks pole vagu siiski muutunud. Hiina konkurendid on selles vallas endiselt Samsungile ebamugavalt lähedal või mõnel juhul ees. Õnneks meil neid ei müüda ja One Pluski euroopas tegevust lõpetamas.

Suurem praktiline muutus on 5000 mAh aku ja 45 W juhtmega laadimine. Juhtmevaba laadimise võimsus on 20 W. Need numbrid ei löö 2026. aastal kedagi toolilt maha, kuid on Samsungi volditava kohta vajalik edasiminek. Eelmistel mudelitel tuli õhukese korpuse nimel akuga liiga palju kompromisse teha.

Kaamerasüsteem koosneb 200 MP põhikaamerast, 50 MP ülilainurkkaamerast ja kolmekordse optilise suumiga 10 MP telekaamerast. Telefon toetab 8K-video salvestamist ja professionaalsemaks töötluseks mõeldud APV-videovormingut. Esmase proovimise järgi töötab uus videopildi horisontaalsena hoidmise funktsioon hästi. Automaatne FanCam (subjekti prioriteet) suudab inimese kaadris hoida ja videost eri formaate lõigata, kuid selle liikumine mõjub kohati veel veidi hõljuvalt.

Galaxy Z Fold8 Ultra hind algab Eestis 2269 eurost. Selle raha eest peab telefon olema enamat kui lihtsalt huvitav. Ultra vähemalt proovib seda olla, pakkudes suurt ekraani, korralikku kaamerakomplekti ja sama Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy protsessorit, mida võiks oodata tavaliselt tipptelefonilt.



S26 Ultrast saad suurema ekraani ja parema rööprähklemise, kuid S26 Ultra on soodsam, vastupidavam ning kaamera ja aku poolest mõistlikum tipptelefon, aga ei ole volditav.





Galaxy Z Fold8 on lühem, laiem ja ootamatult loogiline

Tavaline Galaxy Z Fold8 ei ole tegelikult Ultra odavam versioon. See on teise kujuga telefon teistsugusele kasutajale.

Kokkupanduna on seade lühike ja lai, peaaegu passi mõõtu. Välisekraani diagonaal on 5,5 tolli, mis üsna kandiline ning avatuna ootab ees 7,6-tolline 4:3 kuvasuhtega ekraan. Kaal on ainult 201 grammi. See on vähem kui paljudel suure ekraaniga tavalistel tipptelefonidel.

Piltidel tundub selline vorm veidi veider. Käes on see üllatavalt loomulik. Lühema telefoni ülaserva ulatub pöial lihtsamini ning avatuna meenutab seade väikest tahvelarvutit, mitte kahte kõrvuti pandud kitsast telefoni.

4:3 ekraan sobib hästi veebilehtede, dokumentide, mängude ja e-raamatute jaoks. Video ümber jäävad endiselt mustad ribad, sest enamik filme ja seriaale on laiemad. Sellest hoolimata kasutatakse ekraanipinda paremini kui peaaegu ruudukujulisel Foldil.

Kompromiss tuleb kaameratest. Fold8 tagaküljel on 50 MP põhikaamera ja 50 MP ülilainurkkaamera, kuid telekaamerat ei ole. Üle 2000 euro maksva telefoni puhul on see päris korralik puudujääk, mitte väike märkus tehniliste andmete tabeli lõpus.

Aku mahutavus on 4800 mAh ning laadimisvõimsus 45 W juhtmega ja 20 W juhtmevabalt. Protsessor ja mäluvalikud on Ultraga samad. Mõlemat saab kuni 16 GB muutmälu ja 1 TB salvestusruumiga.

Hinnad algavad 2069 eurost. Ultra maksab vaid 200 eurot rohkem, mistõttu ei ole Fold8 seksikas valik hinna pärast.

Selle valimise põhjus peab olema lühem ja laiem korpus. Kui uus kuju sobib, on see ilmselt kogu seeria kõige huvitavam telefon. Kui kaamera loeb rohkem, muutub Ultra hinnavahe selles klassis peaaegu tühiseks.





Galaxy Z Flip8 tahab töötada ka suletuna

Galaxy Z Flip8 on kolmikust kõige tuttavam. Avatuna on sellel 6,9-tolline ekraan, suletuna 4,1-tolline välisekraan. Telefon kaalub 180 grammi ning on kokkupanduna 13,1 mm ja avatuna 6,1 mm paksune.

Suurim praktiline uuendus on välisekraani kasutamine. Rakendusi saab nüüd seal avada otse, ilma varasemate lisalahenduste ja ringiga seadistamiseta. Teavitustele vastamine, muusika juhtimine, kaamera kasutamine ja Gemini poole pöördumine ei nõua enam tingimata telefoni avamist.

See teeb Flip8-st parema telefoni, kuid vähendab natuke vana klapitelefoni võlu. Mõte oli ju selles, et suletud telefon jätab sind rahule. Nüüd saad ka väikesel ekraanil edasi scrollida. Tehnoloogia lahendas taas probleemi, mida ta ise aitas tekitada.

Kaamerad on tuttavad: 50 MP põhikaamera ja 12 MP ülilainurkkaamera. Aku mahutavus on 4300 mAh ning juhtmega laadimine piirdub 25 vatiga. Sees töötab Samsungi enda Exynos 2600 koos 12 GB muutmäluga. Salvestusruumi saab valida 256 või 512 GB.

Riistvaras suurt hüpet ei ole. Flip8 tugevus seisneb õhemas korpuses, väikeses kaalus ja kasulikumas välisekraanis. Hind algab 1339 eurost. See on endiselt kallis telefon, mida ostetakse eelkõige kuju, mitte parema hinna ja jõudluse suhte pärast.

Üks väheseid telefone, mis päriselt püksitaskusse mahub, ilma et peaks ekraani suuruses kompromisse tegema.

Kõik kolm volditavat on IP48 kaitseklassiga. Magevees peaksid need laboritingimustes vastu kuni 30 minutit ja 1,5 meetri sügavusel. Tolmukindlus on tagasihoidlikum. Randa võib telefoni kaasa võtta, kuid liiva sisse matmist ei tasu veel tootetestiks nimetada.

Tehisaru tahab hakata ise järgmist sammu pakkuma

Kõigis kolmes telefonis on järgmise põlvkonna Galaxy AI. Now Brief koostab harjumuste põhjal päevakokkuvõtteid. Now Nudge jälgib ekraanil toimuvat ja pakub võimalikke järgmisi tegevusi. Näiteks võib see sõnumis mainitud kohtumise kalendrisse lisada või avada vajaliku rakenduse.

Gemini suudab töötada 40 toetatud rakenduse ja teenusega. Volditaval ekraanil saab ülesande täitmise jätta eraldi aknasse, samal ajal kui kasutaja teeb midagi muud. See on suure ekraani puhul loogilisem kasutus kui järjekordne pildigeneraator.

Flip8 välisekraanile saab AI abil luua ka personaalseid infovidinaid. Esmamuljena tundub see üks kasulikumaid uusi funktsioone, kuid päris väärtus selgub alles siis, kui telefon on kasutaja harjumusi mõnda aega jälginud. Lavademo oskab alati õige vastuse anda. Esmaspäeva hommik on ausam katsekeskkond.





Galaxy Watch Ultra2 sai lõpuks Ultra mõõtu aku

Galaxy Watch Ultra2 on 47 mm titaankorpusega suur spordikell. See kaalub 61,5 grammi ja on 10,7 mm paks. Eelmise põlvkonnaga võrreldes on korpus 12 protsenti õhem, kuigi aku kasvas 800 mAh-ni.

Just aku tundubki Ultra2 kõige tähtsam uuendus. Välistingimustes kasutatava kella puhul on pikem tööaeg olulisem kui veel üks näitaja, mida pärast esimest nädalat enam ei vaata.

1,52-tolline AMOLED-ekraan ulatub kuni 5000 nitini. Siseruumis ei ole erinevus tavalise Watch9 kõrval kuigi dramaatiline, kuid otsese päikese käes, mägedes võib lisavalgusest päriselt kasu olla.

Ultra2 vastab IP69K, 10 ATM, MIL-STD-810H ja EN13319 nõuetele. Kell mõõdab sukeldumisel sügavust, aega ja vee temperatuuri. Maresiga arendatav põhjalikum sukeldumisrakendus valmib alles hiljem 2026. aastal. Seega on riistvara valmis, kuid osa lubatud kasutusest tuleb järele tarkvarauuendusena.

Vana tuttav lugu, ainult seekord vee all.

Maastikujooksu funktsioon arvestab raja tõusude ja kõrgusprofiiliga. Vedeliku joomise meeldetuletus hindab treeningu intensiivsuse ja kasutaja andmete põhjal vedelikukadu. Kell ei mõõda otseselt higi ega elektrolüüte, seega tuleb soovitust võtta hinnanguna, mitte laboritulemusena.



Hind 769€





Galaxy Watch9 on väiksem ja mõistlikum

Galaxy Watch9 tuleb 40 ja 44 mm suuruses. Väiksem mudel kaalub 31,5 ning suurem 34 grammi. Mõlemad on 8,6 mm paksused.

40 mm mudelil on 1,34-tolline ekraan ja 390 mAh aku. 44 mm versioon saab 1,47-tollise ekraani ning 445 mAh aku. Mõlema ekraan ulatub kuni 3000 nitini.

Watch9 ei ole tohutu põlvkonnavahetus. Uus Snapdragon Wear Elite protsessor peaks parandama energiakasutust, loodetavasti ei kajastu see vähendatud jõudluses, kuna paberil peaks ka see olema parem kui varem.

Kergemad ja paremini õhku läbi laskvad rihmad võivad olla tähtsamad, kui tehniliste andmete tabelist paistab.

Tervise- ja uneandmete kogumiseks tuleb kella kanda ka öösel. Ebamugav kell annab suurepäraseid andmeid öökapilt, millest ei ole kellelegi kasu.

Loodetavasti kestab kella aku päriselt ka ööpäeva sest dokis laadides see ilmselt liiga hästi uneandmeid ei salvesta.



Hind sõltuvalt suurusest ja LTE olemasolust 419€-499€





Tervisenäitajaid tuleb juurde, diagnoosi endiselt mitte

Mõlemad kellad lisavad une ajal kogutavate näitajate kõrvalekaldeid jälgiva vaate, südame tervise skoori, päevase kardiokoormuse ja füüsilise treenituse indeksi. Need aitavad märgata muutusi ning tasakaalustada treeningut ja taastumist.

Paljud ideed on teistelt kelladelt ja spordiplatvormidelt juba tuttavad. Samsung ei leiutanud treeningkoormust ega tervisenäitajate koondvaadet uuesti. Kasu on pigem selles, et need jõuavad nüüd ühte süsteemi koos Samsung Healthiga.

Uneapnoe funktsioon otsib kahe öö andmete põhjal mõõduka või raske uneapnoe tunnuseid, kuid selle saadavus sõltub riigist. See ei anna diagnoosi ega asenda arsti. Sama kehtib teiste terviseskooride kohta. Diagnoosimiseks on andmetest vähe, kuid on hea kui võimalikule riskile tähelepanu suunatakse.

Watch Ultra2 ja Watch9 töötavad Android 13 või uuema telefoniga. iPhone’i kasutajal pole põhjust rahakotti otsima hakata.

Samsungi tänavune valik on tehniliselt tugev, kuid lihtne see enam ei ole.

Fold8 Ultra on tööks ja kaameraks, Fold8 video, lugemise ja mängude jaoks ning Flip8 neile, kes tahavad suurt telefoni väikeseks voltida.

Watch Ultra2 saab lõpuks aku ja vastupidavuse, mida Ultra nimi eeldab.

Watch9 teeb sama töö ära väiksema kellaga.

Telefonid on ettetellitavad ning jõuavad klientideni alates 27. juulist, kellad alates 3.august.



Põhjalikud hinnangud aku kestvusele, kaameratele ja uutele tervisefunktsioonidele vajavad siiski päris kasutust, mitte kolme tundi hästi valgustatud esitlusruumis.

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