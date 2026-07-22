Eestisse laienenud TEKEVER esitles uut suure kandevõimega autonoomset lennumasinat

Hiljuti Tallinnas kontori avanud TEKEVER esitles Ühendkuningriigis oma uut autonoomsete õhusüsteemide seeriat AR6, mis suudab vedada kuni 200 kilogrammi lasti kuni 500 kilomeetri kaugusele.

Uus seeria toodi lagedale Farnborough’s

TEKEVER esitles AR6 seeriat Farnborough’ rahvusvahelisel lennundusnäitusel. Ettevõte on seni olnud tuntud eelkõige autonoomsete luure-, seire- ja vaatlusplatvormide arendajana.

AR6-ga siseneb TEKEVER suure kandevõimega autonoomsete õhusüsteemide turule. Praegu domineerivad selles segmendis elektrilised vertikaalse stardi ja maandumisega platvormid, mis kannavad üldjuhul kuni 100 kilogrammi raskust vaid ühe kuni viie kilomeetri kaugusele.

Platvorm sobib mitmeks kasutuseks

TEKEVERi teatel kasutab AR6 ainulaadset jõuseadmetehnoloogiat, mis annab sellele suure kandevõime ja lennuulatuse. Platvorm on loodud ekstreemseteks keskkonnatingimusteks ning suudab tegutseda väga kõrgetel ja väga madalatel temperatuuridel minimaalsete hooldus- ja käituskuludega.

AR6 seeria on mõeldud nii tsiviil- kui ka sõjaliseks kasutuseks. Tsiviilrakenduses saab süsteeme kasutada logistikas, avamereoperatsioonidel, meditsiinilise toe pakkumisel, otsingu- ja päästetöödel ning katastroofiabi osutamisel.

Tegevjuht näeb uut arenguetappi

TEKEVERi tegevjuht Ricardo Mendes ütles, et AR6 tähistab ettevõtte autonoomsete süsteemide võimekuse järgmist arenguetappi. Tema sõnul on ettevõte aastaid aidanud klientidel teavet koguda ja edastada ning nüüd laieneb see võimekus ka füüsiliste veoste transportimisele.

Mendes lisas, et AR6 avab nii TEKEVERile kui ka klientidele uusi kasutusvõimalusi.

TEKEVER UK juht Karl Brew ütles, et autonoomsete süsteemide tulevik seisneb nende võimes täita reaalseid operatiivülesandeid.

Ettevõte tugineb varasemale kogemusele

AR6 tugineb TEKEVERi senistele tugevustele, sealhulgas teenusena pakutavatele operatsioonidele, kiirele tootearendusele, ettevõtte enda autonoomiatarkvarale ning Ukrainas saadud kogemustele. Süsteemi sõjaline variant saab tegutseda GNSS-signaalist sõltumatult.

Lisaks pakub see täiustatud missiooniautonoomiat mitme platvormi koostööks, mehitatud süsteemidega koostegutsemiseks ja süsteemi vastupidavuse suurendamiseks.

Sõjaliste rakenduste hulka kuuluvad haavatute evakueerimine, eesliinilogistika ning mehitatud lahinguõhusõidukite toetamine.

Ettevõte on laienenud mitmesse riiki

TEKEVER on rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis arendab tehisintellektil põhinevaid autonoomseid süsteeme kaitse- ja julgeolekuvaldkonnale. Firma tegevus hõlmab lennunduse konstruktsioonilahendusi, projekteerimist ja tootmist, jõuseadmeid, sidesüsteeme, avioonikat, tarkvara ja andmeteadust.

Portugalist alguse saanud ettevõte on laienenud Ühendkuningriiki, Prantsusmaale, Ukrainasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Eestisse. TEKEVERis töötab üle 1500 inimese ning selle arendus- ja tootmisvõimekus võimaldab lahendusi kiiresti arendada ja suuremas mahus kasutusele võtta.