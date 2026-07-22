Garmin tõi müügile ekraanita aktiivsusmonitori

Garmin tõi turule oma esimese ekraanita tervise- ja nutikäepaela CIRQA Smart Band, mis jälgib kasutaja heaolu ja füüsilist vormi ööpäevaringselt. Seade jõuab müügile 24. juulil 2026 ning selle soovituslik jaehind on 199,99 eurot.

CIRQA kogub tervise- ja aktiivsusandmeid pidevalt ning kuvab need Garmin Connect rakenduses. Seade mõõdab randmepõhist pulssi, Body Battery energiataset, stressitaset, vere hapnikusisaldust, nahatemperatuuri ja muid tervisenäitajaid.

Une jälgimise funktsioon analüüsib uneetappe, arvutab uneskoori, jälgib südame löögisageduse varieeruvust ja hingamist ning tuvastab uinakud. Kuni kümme päeva kestev aku võimaldab seadet kasutada ööpäevaringselt.

Toetab treeningut ja taastumist

Nutikäepael tuvastab ja salvestab automaatselt erinevaid tegevusi ning õpib kasutaja paranduste põhjal neid täpsemalt ära tundma. Lisaks igapäevastele näitajatele, nagu sammud ja põletatud kalorid, toetab CIRQA enam kui 80 spordiala jälgimist.

Treeningute planeerimisel aitab seade hinnata treeningvalmidust, jälgida HRV staatust, maksimaalset hapnikutarbimisvõimet VO₂ max ning treeninguolekut. Samuti annab see ülevaate iga treeningu mõjust organismile ja soovitab taastumiseks vajalikku aega enne järgmist intensiivsemat koormust.

Ilma tellimuseta

Garmini tarbijamüügi ja turunduse asepresident Susan Lyman ütles, et CIRQA loodi inimestele, kes soovivad oma tervist ja aktiivsust jälgida võimalikult märkamatult. Lymani sõnul on seadme diskreetne disain, pikk aku kestvus ja Garmini tervise- ning treeningunäitajad nutikellade valikule loomulikuks täienduseks.

Erinevalt mitmetest konkureerivatest lahendustest ei nõua CIRQA lisafunktsioonide kasutamiseks kuupõhise tasuga tellimust.

Seadet saab sõltuvalt tegevusest või magamiseelistustest kasutada nii randmel kui ka õlavarre ümber.

Toetab ka välitegevusi

Välitegevuste ajal on võimalik CIRQA monitori kasutada GPSiga ühilduva nutitelefoni kaudu. LiveTrack funktsioon võimaldab jagada treeningu ajal oma asukohta pere või sõpradega.

Naistel võimaldab seade jälgida menstruaaltsüklit ja rasedust ning pakkuda naha temperatuuri põhjal täpsemaid menstruatsiooni- ja ovulatsiooniprognoose. Soovi korral saab andmeid sünkroonida ka Natural Cycles viljakuskontrolli rakendusega.