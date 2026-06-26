Veel üks hinnatõus: kas tehisaruga vürtsitatud Samsung Galaxy A27 5G on hinda väärt?

Nutitelefonide maailmas on viimasel ajal puhunud üsna ühetaolised tuuled – lipulaevad muutuvad üha kallimaks ja keskklass püüab neile järele rühkida, pakkudes funktsioone, mida me varem vaid ulmelise hinnasildiga seadmetes nägime. Järgmisel nädalal jõuab ka Eesti poelettidele tehnoloogiamaailma värskeim uudis: Samsung Galaxy A27 5G. See on telefon, mis lubab tuua tehisintellekti võimekuse ja hiiglasliku (parema) ekraani otse massideni. Kuid kas turundusloosungid peidavad uue mudeli siseselt tehtud mõningaid järeleandmisi?

Ekraan nagu suur aken maailma

Esmalt tuleb märkida, et välimuse ja ekraani osas on astutud pikk samm edasi. Kui eelkäijal, Galaxy A26 mudelil, ilutses ekraani ülaservas juba veidi ajast ja arust pisara- või tilgatujuline kaameralõige, siis uuel A27-l on see asendatud moodsa Infinity-O ekraanilahendusega. See tähendab, et esikaamera on peidetud tillukese "kuuliaugu" sisse keset ekraani ülaäärt, jättes sisu jaoks märgatavalt rohkem ruumi.

Telefonil on tõeline "labidas" 6,7-tolline Super AMOLED-ekraan, mille 120 Hz värskendussagedus teeb pildi sirvimise ja mängimise siledaks. Raamid ekraani ümber on tõmmatud ühtlasemaks ja kitsamaks ning korpuse paksus on viidud 7,8 millimeetrini. Käes tundub seade kerge ja õhuke, vaatamata oma 200-grammisele kaalule. See on nagu õhuke pisike tahvel.

Kapoti all: Snapdragoni turundustrikk ja tehisaru

"Mootoriruumis" on toimunud oluline muudatus. Samsung on loobunud omaenda Exynose kiibist ja asendanud selle Qualcomm’i 4-nanomeetrilise Snapdragon 6 Gen 3 protsessoriga. Ekspertide hinnangul annab see eelkäijaga võrreldes umbes 10–20% jõudluse kasvu.

Tavakasutuses tähendab see, et rakendused avanevad nobedamalt ja telefon ei hakka "mõtlema". Snapdragoni nime kasutamine on Samsungi poolt ka kaval turunduslik käik – tarbijad usaldavad seda brändi rohkem.

Kuid tõeline müügiargument on seekord tehisintellekt (AI). Galaxy A27 toetab lausa mitut nutikat assistenti, sealhulgas Google Gemini ja Perplexity lahendusi ning toob tehisaru otse Samsungi igapäevastesse rakendustesse:

Ring otsimiseks (Circle to Search): saab ekraanil olevale objektile ringi ümber tõmmata ja seda guugeldada. Uuendusena saab nüüd ühelt pildilt tuvastada mitu asja korraga (näiteks särgi ja käekella) ning teatud tulemuste puhul riideid virtuaalselt selga proovida.

(Circle to Search): saab ekraanil olevale objektile ringi ümber tõmmata ja seda guugeldada. Uuendusena saab nüüd ühelt pildilt tuvastada mitu asja korraga (näiteks särgi ja käekella) ning teatud tulemuste puhul riideid virtuaalselt selga proovida. T äiustatud objektide kustutamine : fotodelt saab soovimatud möödujad või elektriliinid-prügikastid eemaldada senisest puhtamalt ja nähtamatumalt.

: fotodelt saab soovimatud möödujad või elektriliinid-prügikastid eemaldada senisest puhtamalt ja nähtamatumalt. Nutikas helisalvesti : toetab tervelt 22 keelt, teisendades salvestatud kõne reaalajas tekstiks ja vajadusel tõlkides selle teise keelde. Eesti keelt ilmselt veel ei toeta, kuna selle tugi puudub ka tippmudelite Recorderil.

: toetab tervelt 22 keelt, teisendades salvestatud kõne reaalajas tekstiks ja vajadusel tõlkides selle teise keelde. Eesti keelt ilmselt veel ei toeta, kuna selle tugi puudub ka tippmudelite Recorderil. Bixby tugi: seadet saab juhtida vestluspõhiste häälekäsklustega Samsungi enda loodud assistendiga.

Suureks plussiks on ka lubadus hoida telefon värskena erakordselt kaua: Samsung garanteerib kuni kuus Androidi operatsioonisüsteemi versiooniuuendust ja kuus aastat turvauuendusi. Koos riistvaralise turbeplatvormiga Knox Vault on andmed kaitstud.

Hinnatõus ja salajased kärped: kus peitub konks?

Kõik need uuendused ei tule kahjuks tasuta. Hind tõuseb. See jääb tootja teada, kas selle suurim komponent on maailmaturul järsult tõusnud mälude hind, personali palgatõusu nõuded või midagi muud.

Euroopas algab Galaxy A27 5G baasmudeli hind 349 eurost. Kui võrrelda seda eelkäija Galaxy A26 turuletoomise hinnaga (mis oli 299 eurot), on hinnatõus tervelt 50 eurot. Keskklassi telefonide puhul on see ülimalt märgatav hüpe, mis paneb paratamatult küsima – kas me saame selle raha eest ikka reaalselt nii palju rohkem väärtust?

Seda enam, et lähemal uurimisel selgub, et hinna tõustes on mitmes tehnilises näitajas tehtud hoopis samm tagasi.

Kõige valusam löök: veekindlus. Kui eelmine mudel A26 tegi omas klassis ajalugu eeskujuliku IP67 veekindluse reitinguga (mis lubas telefonil eluga pääseda ka meetri sügavusele vette kukkudes), siis uus Galaxy A27 on taandatud IP64 reitingule. See tähendab, et telefon talub vaid tolmu ja veepritsmeid.

Ka kaamerate spetsifikatsioonis on toimunud varjatud kärped. Kuigi 50 MP optilise stabilisaatoriga (OIS) põhikaamera teeb tänu tarkvarale häid pilte ka hämaras, on ülilainurk-kaamera langenud 8 megapikslilt 5 megapiksli peale ja esikaamera 13 megapikslilt 12 megapiksli peale. Megapikslid ei näita küll kõike, kuid kallima telefoni puhul lahjemate sensorite kasutamine jätab mõrkja maigu.

Aku mahtuvus (5000 mAh) ja laadimiskiirus (25 W) on jäänud täpselt samaks mis eelmisel aastal. Juhtmevaba laadimist sellest hinnaklassist endiselt ei leia.

Samsung Galaxy A27 5G on kahtlemata võimekas jahea nutitelefon, mis toob tulevikutehnoloogiad meile käeulatusse soodsa hinnaga. Kui sinu jaoks on esmatähtsad pikk värskendustugi, ilus raamideta ekraan ja tehisintellektiga mängimine, on tegu väärt kaaslasega. Kui aga argipäev möödub ekstreemsemates oludes või ootad taskukohasemat hinnasilti, võib 349-eurone baashind koos kärbitud veekindlusega panna pigem vaatama konkurentide poole – või hoopis soodushinnaga eelmise põlvkonna mudeli suunas.

PLUSSID

Ere ja sujuv 120 Hz Super AMOLED ekraan.

Infinity-O disain ja väga õhuke korpus (7,8 mm).

Snapdragon 6 Gen 3 protsessor.

6 aastat OS-i ja turvauuendusi.

Mälukaardiga (MicroSD) laiendamise võimalus kuni 2 TB.

MIINUSED

Märgatav hinnatõus: 50 eurot kallim kui eelkäija (baashind 349 €).

Tagasiminek veekindluses: IP67 asendunud oluliselt nõrgema IP64-ga.

Madalama resolutsiooniga ülilainurk- ja esikaamera võrreldes eelkäijaga.

Laadimiskiirus on piiratud endiselt vaid 25 vatile (laadijat pole kaasas).