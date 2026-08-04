Mai Kraft asus juhtima RIA küberturvalisuse keskust

Küberturvalisuse ekspert Mai Kraft asus esimesest augustist Riigi Infosüsteemi Ameti keskuse juhiks ning võttis ameti üle Eesti suursaadikuks Kanadas nimetatud Gert Auväärtilt.

RIA peadirektor Joonas Heiter ütles, et avalikul konkursil osales 22 kandidaati ning lõppvooru jõudsid mitmed väga tugevad küberturvalisuse ja strateegilise juhtimise kogemusega eksperdid.

"Olukorras, kus seisame vastamisi aina keerukamate ja kiiremini arenevate küberohtudega, vajame tugevaid juhte, kes suudavad näha nii tänaseid kui ka homseid väljakutseid, teha koostööd partneritega Eestis ja rahvusvaheliselt ning juhtida valdkonna arengut pika vaatega. Olen veendunud, et Mai teadmised, kogemused ja pühendumus aitavad tugevdada nii RIA kui ka kogu Eesti kübervastupanuvõimet," ütles Heiter.

Kraft seadis fookusse usalduse

Mai Kraft ütles, et Eesti edu digiriigina ei saa tulevikus põhineda ainult innovatsioonil. Sama tähtsad on usaldus, kriisivalmidus ja võime kiiresti muutuvatele küberohtudele vastu seista.

"Küberturvalisus on lahutamatu osa nii tehnoloogilisest innovatsioonist kui ka riigi toimimise järjepidevusest. Selle saavutamiseks tuleb süsteemselt uuendada kriitilist digitaristut, valmistuda kvantajastuks, tugevdada avaliku ja erasektori võimekust uute tehnoloogiate turvaliseks kasutuselevõtuks ning kujundada turvaline käitumine inimeste jaoks loomulikuks valikuks. Turvalisus peab olema süsteemidesse sisse ehitatud," ütles Kraft.

Varasem kogemus tuli Elisast

Kraft on tunnustatud küberturvalisuse ekspert ja juht, kellel on pikaajaline kogemus tehnoloogia- ja infoturbe valdkonnas ning küberkaitse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Viimased kaheksa aastat töötas Kraft Elisa Eesti infoturbejuhina, vastutades küberturbe strateegia, riskijuhtimise, nõuetele vastavuse, turvaintsidentide käsitlemise ning infoturbe juhtimissüsteemi toimimise eest kogu organisatsioonis.

Kraft on aktiivne küberturvalisuse eestkõneleja ning tal on lai kontaktivõrgustik küberturbe kogukonnas.