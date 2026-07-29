Kaks korda volditav: Samsung valmistab ette järgmist TriFoldi telefoni

Samsungi esimene TriFold muutub lahti voltides peaaegu 10-tolliseks täismõõtmuliseks tahvelarvutiks. Kui Samsung tõi selle aasta alguses USA-s piiratud koguses turule astronoomilise 2899-dollarise hinnasildiga, pidasid paljud seadet vaid julgeks tehnoloogiliseks demoks. Kuid Lõuna-Korea tehnoloogiahiid ei plaani siin peatuda. Kulisside taga küpseb juba unikaalse seadme teine põlvkond.

Kas topeltvolditavast mobiilist saab tulevikus meie igapäevane kaaslane või jääb see vaid eliidi eksklusiivseks vidinaks?

Tehnoloogiline "katseauto" ja 30 000 eksklusiivset õnnelikku

Esimese põlvkonna Galaxy Z TriFold oli Samsungi jaoks kui tehnoloogiline katseauto - masin, mille eesmärk polnudki saavutada kohe massilist müügiedu, vaid pigem näidata insenerikunsti absoluutset tipptaset ja katsetada turu valmisolekut.

Seadet müüdi USA-s alguses vaid kolm kuud, enne kui see lettidelt kadus, ning Lõuna-Korea väljaande ETNews andmetel toodeti neid kogu maailma jaoks kokku vaid umbes 30 000 tükki.

Seade püüdis olla tõeline "kõik-ühes" hübriid – telefon, tahvelarvuti ja vajadusel ka kompaktne tööjaam. Kuigi nutiseade oli paks ja kallis, oli kasutajakogemus midagi täiesti uut.

"Kuigi ekraani suurenedes muutus seade raskemaks ühe käega kasutada, pakub lahti voltides avanev hiiglaslik ekraan videote vaatamisel ja mobiilimängude mängimisel võrreldes tavalise Foldiga mäekõrguselt paremat elamust," jagas muljeid üks TriFoldi omanik.

Tehnoloogiatööstuse siseallikas selgitas seadme rolli järgmiselt:

"Esimene TriFold oli kõrge tootmishinna tõttu mudel, mis keskendus tulu teenimise asemel pigem oma tehnoloogilise võimekuse demonstreerimisele. Kuna aga seade on turutesti läbinud, on oodata, et järgmise mudeli tootmismahte suurendatakse."

2027. aasta visioon: Samsungi "4+4" strateegia

Värskete uudiste kohaselt on Samsung juba alustanud koostööpartneritega ettevalmistusi Galaxy Z TriFold 2 väljatöötamiseks. Kui esimese toote puhul oli tegemist ootamatu eriprojektiga, siis teise põlvkonna mudelit oodatakse turule juba 2027. aasta juulis toimuval suurel Unpacked üritusel.

Samsungil näib 2027. aastaks olevat varuks tõeline "4+4" strateegia. See tähendab, et tootja plaanib oma tippmudelite valikut laiendada, pakkudes igale kasutajagrupile täpselt neile sobivat tööriista:

Aasta esimene pool (lipulaevad): Galaxy S27 seeriasse lisandub senise kolmiku (S27, S27 Plus, S27 Ultra) kõrvale uue tulijana Galaxy S27 Pro.

Aasta teine pool (voltitavad seadmed): telefonide rivi kasvab samuti nelja mudelini – Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra ning ülilaia ekraaniga Galaxy Z TriFold 2.

Kas hind muutub siis taskukohasemaks?

Üks suurimaid küsimusi uue TriFoldi puhul on selle hind. Esimese mudeli hinnasilt ($2899) pani paljudel pea ringi käima.

Ehkki tootmismahtude suurendamine lubaks Samsungil vähendada seadme ühikuhinda, ei tasu loota märgatavat hinnastatuse langust.

Põhjuseks on käimasolev globaalne operatiivmälu (RAM) ja salvestusmälu komponendikriis, mis hoiab nutitelefonide tootmiskulud jätkuvalt kõrged. See peegeldub vältimatult ka lõpptoote hinnasildil.

PLUSSID

Avatuna peaaegu 10-tolline OLED-ekraan pakub võrreldamatut elamust videote vaatamisel, mängimisel ja mitme rakendusega korraga töötamisel.

Kolm seadet ühes: asendab edukalt nutitelefoni, tahvelarvutit ja mobiilset tööjaama.

Tänu sissepoole voltimise mehhanismile on tundlikud põhiekraanid kokkupanduna sisselöökide ja kriimustuste eest paremini kaitstud.

MIINUSED

Astronoomiline hind: $2 899 suurusjärku jääv hinnasilt teeb sellest kättesaamatu toote enamikule tarbijatele.

Paks kokkuvoldituna ning märgatav kaal teevad ühe käega igapäevase kasutamise keeruliseks.

Väga piiratud kättesaadavus: toodeti vaid umbes 30 000 eksemplari, mis müüdi kiiresti läbi.