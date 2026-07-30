 Elisa numbrid: eestlased ostavad nutitelefone vähem, kuid...

Elisa numbrid: eestlased ostavad nutitelefone vähem, kuid eelistavad kallimaid

4 tundi tagasi - 30.07.2026 Autor: AM
Appe iPhone 17

Eestis vähenes nutitelefonide müügimaht Elisa 2026. aasta esimese poolaasta andmetel, kuid müügikäive ja ostetud seadmete keskmine hind kasvasid. Kõige populaarsemaks tõusid premium-klassi telefonid, eriti Apple’i iPhone 17 seeria mudelid.

Elisa esimese poolaasta seadmestatistika järgi langes müüdud nutitelefonide arv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes üle üheksa protsendi. Samal ajal kasvas seadmete müügikäive üle kolme protsendi ning ostetud nutitelefoni keskmine hind enam kui 14 protsenti.

Elisa seadmetiimi tootejuhi Edgar Pahhomovi sõnul ei tähenda see, et telefone ostetaks rohkem, vaid pigem valitakse kallimaid mudeleid. Pahhomov ütles, et nutitelefoni vahetatakse harvem ja ostuotsus tehakse läbimõeldumalt.

iPhone 17 tõusis etteotsa

Eraklientide seas olid esimese kuue kuu populaarseimad mudelid Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max ja Apple iPhone 17. See tähistab muutust võrreldes varasemate aastatega, mil müügitabeli tipus domineerisid pigem keskklassi Android-seadmed.

Android-telefonidest püsisid populaarsemate seas Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A26 5G ja Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Äriklientide seas oli pilt sarnane, sest ka seal olid tipus Apple’i iPhone 17 seeria mudelid, millele järgnesid Samsungi Galaxy A-seeria seadmed.

Järelmaks toetab kallimate mudelite ostu

Pahhomovi sõnul mõjutasid tänavusi tulemusi ka Apple’i iPhone 17 seeria head müügitulemused ning mitu varasemat soodsamat iPhone’i mudelit kadus müügilt. Tema hinnangul selgitab see muutust siiski vaid osaliselt, sest kliendid eelistavad üha võimekamaid seadmeid, mille kasutusiga on pikem.

Pahhomov lisas, et tootjad on oma ärimudeleid selle loogikaga kohandanud ning fookus liigub riistvara müügilt tarkvaraärile ja seadmeid ühendavatele ökosüsteemidele. Samuti aitab kallimate seadmete ostmisele kaasa järelmaks, mida kasutatakse üha sagedamini.

Nutikelladest tõusevad lastekellad

Nutikellade müügitabeli tipus püsivad Elisa valikus olevad Xplora lastekellad. Populaarsed on ka Huawei ja Apple’i nutikellad.

Pahhomovi sõnul otsivad lapsevanemad lahendusi, mis ühendaksid turvatunde ja lapse iseseisvuse. Nutikell võimaldab helistada, sõnumeid saata ja vajaduse korral lapse asukohta jälgida, ilma et laps vajaks nutitelefoni.

Populaarseimad mudelid

Eraklientide kümne populaarseima nutitelefoni seas olid lisaks iPhone 17 seeria mudelitele ka Apple iPhone 15, Apple iPhone 16e ning mitmed Samsungi ja Xiaomi seadmed. Äriklientide tabelis jõudis kümnendale kohale Samsung Galaxy S26 Ultra.

Nutikellade seas paiknesid lastekellade kõrval kõrgel kohal Huawei Watch GT6, Apple Watch Ultra 3 ning Apple Watch Series 11 mudelid. See näitab, et nutikella kasutatakse üha enam nii tervise- ja aktiivsusandmete jälgimiseks kui ka suhtlusvahendina.

  Eraklientide TOP 10 

Keskmine hind km-ga 
1.  Apple iPhone 17 Pro 

1605 
2.  Apple iPhone 17 Pro Max 

1955 
3.  Apple iPhone 17 

1117 
4.  Samsung Galaxy A17 5G 

177 
5.  Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 

334 
6.  Samsung Galaxy A26 5G 

199 
7.  Apple iPhone 15 

660 
8.  Samsung Galaxy A16 4G 

124 
9.  Samsung Galaxy A56 5G 

366 
10.  Apple iPhone 16e 

723 

 

  Äriklientide TOP 10  

Keskmine hind km-ga 
1.  Apple iPhone 17 Pro 

1609 
2.  Apple iPhone 17 Pro Max 

1937 
3.  Apple iPhone 17 

1115 
4.  Apple iPhone 16e 

715 
5.  Samsung Galaxy A17 5G 

173 
6.  Samsung Galaxy A26 5G 

197 
7.  Samsung Galaxy A56 5G 

365 
8.  Samsung Galaxy A16 4G 

121 
9.  Apple iPhone 15 

660 
10.  Samsung Galaxy S26 Ultra 

1564 

 

  Nutikellade TOP 10  

Keskmine hind km-ga 
1.  Elisa Laste käekell Xplora XGO3 2nd Gen 

152 
2.  Huawei Watch GT6 41mm 

260 
3.  Elisa Laste käekell Xplora X6 Play 2nd Gen 

203 
4.  Huawei Watch GT6 Pro 46mm 

381 
5.  Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm 

975 
6.  Apple Watch Series 11 GPS 42mm Aluminium 

456 
7.  Apple Watch SE 3 GPS 40mm 

280 
8.  Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 40mm 

328 
9.  Elisa Laste käekell Xplora X6 Play 

174 
10. Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Aluminium 

569 
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