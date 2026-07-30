Elisa numbrid: eestlased ostavad nutitelefone vähem, kuid eelistavad kallimaid

Eestis vähenes nutitelefonide müügimaht Elisa 2026. aasta esimese poolaasta andmetel, kuid müügikäive ja ostetud seadmete keskmine hind kasvasid. Kõige populaarsemaks tõusid premium-klassi telefonid, eriti Apple’i iPhone 17 seeria mudelid.

Elisa esimese poolaasta seadmestatistika järgi langes müüdud nutitelefonide arv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes üle üheksa protsendi. Samal ajal kasvas seadmete müügikäive üle kolme protsendi ning ostetud nutitelefoni keskmine hind enam kui 14 protsenti.

Elisa seadmetiimi tootejuhi Edgar Pahhomovi sõnul ei tähenda see, et telefone ostetaks rohkem, vaid pigem valitakse kallimaid mudeleid. Pahhomov ütles, et nutitelefoni vahetatakse harvem ja ostuotsus tehakse läbimõeldumalt.

iPhone 17 tõusis etteotsa

Eraklientide seas olid esimese kuue kuu populaarseimad mudelid Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max ja Apple iPhone 17. See tähistab muutust võrreldes varasemate aastatega, mil müügitabeli tipus domineerisid pigem keskklassi Android-seadmed.

Android-telefonidest püsisid populaarsemate seas Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A26 5G ja Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Äriklientide seas oli pilt sarnane, sest ka seal olid tipus Apple’i iPhone 17 seeria mudelid, millele järgnesid Samsungi Galaxy A-seeria seadmed.

Järelmaks toetab kallimate mudelite ostu

Pahhomovi sõnul mõjutasid tänavusi tulemusi ka Apple’i iPhone 17 seeria head müügitulemused ning mitu varasemat soodsamat iPhone’i mudelit kadus müügilt. Tema hinnangul selgitab see muutust siiski vaid osaliselt, sest kliendid eelistavad üha võimekamaid seadmeid, mille kasutusiga on pikem.

Pahhomov lisas, et tootjad on oma ärimudeleid selle loogikaga kohandanud ning fookus liigub riistvara müügilt tarkvaraärile ja seadmeid ühendavatele ökosüsteemidele. Samuti aitab kallimate seadmete ostmisele kaasa järelmaks, mida kasutatakse üha sagedamini.

Nutikelladest tõusevad lastekellad

Nutikellade müügitabeli tipus püsivad Elisa valikus olevad Xplora lastekellad. Populaarsed on ka Huawei ja Apple’i nutikellad.

Pahhomovi sõnul otsivad lapsevanemad lahendusi, mis ühendaksid turvatunde ja lapse iseseisvuse. Nutikell võimaldab helistada, sõnumeid saata ja vajaduse korral lapse asukohta jälgida, ilma et laps vajaks nutitelefoni.

Populaarseimad mudelid

Eraklientide kümne populaarseima nutitelefoni seas olid lisaks iPhone 17 seeria mudelitele ka Apple iPhone 15, Apple iPhone 16e ning mitmed Samsungi ja Xiaomi seadmed. Äriklientide tabelis jõudis kümnendale kohale Samsung Galaxy S26 Ultra.

Nutikellade seas paiknesid lastekellade kõrval kõrgel kohal Huawei Watch GT6, Apple Watch Ultra 3 ning Apple Watch Series 11 mudelid. See näitab, et nutikella kasutatakse üha enam nii tervise- ja aktiivsusandmete jälgimiseks kui ka suhtlusvahendina.

Eraklientide TOP 10 Keskmine hind km-ga 1. Apple iPhone 17 Pro 1605 2. Apple iPhone 17 Pro Max 1955 3. Apple iPhone 17 1117 4. Samsung Galaxy A17 5G 177 5. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 334 6. Samsung Galaxy A26 5G 199 7. Apple iPhone 15 660 8. Samsung Galaxy A16 4G 124 9. Samsung Galaxy A56 5G 366 10. Apple iPhone 16e 723

Äriklientide TOP 10 Keskmine hind km-ga 1. Apple iPhone 17 Pro 1609 2. Apple iPhone 17 Pro Max 1937 3. Apple iPhone 17 1115 4. Apple iPhone 16e 715 5. Samsung Galaxy A17 5G 173 6. Samsung Galaxy A26 5G 197 7. Samsung Galaxy A56 5G 365 8. Samsung Galaxy A16 4G 121 9. Apple iPhone 15 660 10. Samsung Galaxy S26 Ultra 1564