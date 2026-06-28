Lekked paljastavad: Samsung lööb oma volditavate tipptelefonide leeri pooleks

Nutitelefonide maailm on jõudnud teeristini, kus ekraanide volditavus ei ole enam pelgalt ülikallis trikk, vaid küps argipäev. Samsung on aastaid seda vankrit vedanud ning plaanib esimeste lekete kohaselt järgmist suurt sammu. Kui märtsis räägiti veel salapärasest laiema ekraaniga mudelist koodnimega "Wide", siis nüüdseks on selge, et tehnoloogiagigant lööb oma kaardid sootuks uuel viisil lauale.

Värsked pildid ja videomaterjalid, kus seadmete maketid ehk n-ö dummy-mudelid kõrvuti poseerivad kinnitavad, et tulekul on kaks selgelt eristuvat venda: Galaxy Z Fold8 ja Galaxy Z Fold8 Ultra. Kuid ära lase nimedel end eksitada – seekord ei tähenda Ultra lihtsalt "suuremat ja paremat", vaid tähistab täiesti erinevat filosoofiat seadme kuju ja kasutatavuse osas.

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZp — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 28, 2026

Pikakasvuline klassik vs jässakas laiekraan

Kõrvuti asetsevad mudelid paljastavad põneva disainimuutuse.

Galaxy Z Fold8 Ultra (mida varem peeti tavaliseks mudeliks) jätkab meile juba tuttavat piklikumat ja sihvakamat "raamatu" disaini. Kui see telefon kokku panna, on see nagu traditsiooniline, pisut paksem nutitelefon. Selle tagaküljelt leiame võimeka kolmikust koosneva kaamerasüsteemi.

(mida varem peeti tavaliseks mudeliks) jätkab meile juba tuttavat piklikumat ja sihvakamat "raamatu" disaini. Kui see telefon kokku panna, on see nagu traditsiooniline, pisut paksem nutitelefon. Selle tagaküljelt leiame võimeka kolmikust koosneva kaamerasüsteemi. Galaxy Z Fold8 (esialgse nimega Wide) läheb aga täiesti uut teed. See on märgatavalt madalam, kuid see-eest laiem, pakkudes avatuna klassikalist 4:3 ekraanisuhet. Kujutle seda kui väikest iPad minit, mille saab pooleks murda ja taskusse pista. Et seadet õhemaks ja kergemaks muuta, on selle tagaküljel ohverdatud üks pildisensor ning mindud kahe kaamera teed.

Tänu laiemale ekraanisuhtele on uue Fold8 esipaneel kokkuvoldituna lõpuks ometi sama mugavalt kasutatav nagu tavaline nutitelefon, ilma et peaks oma sõrmi kitsal klaviatuuril sõlme keerama.

Tehnoloogiamaailma siseringi vihjeid jagav tuntud lekitaja Ice Universe tõi välja ka ühe detaili, mis teeb rõõmu kõigile volditavate ekraanide kriitikutele: nii Fold8 kui ka Fold8 Ultra ekraani keskel asuv korts ehk voltamiskoht on muudetud peaaegu nähtamatuks, kirjutab GSM Arena. See olevat tasemel, mis astub julgelt kandadele turu parimatele rivaalidele (nagu näiteks Oppo Find N6).

Murdmise korts on olnud volditavate telefonide Achilleuse kand – nagu väike konarus muidu siledal asfaldil, mistõttu on selle silumine tohutu töövõit. Saab näha, kui hästi Samsung sellega nüüd on hakkama saanud.

Värvide mäng valguses

Huvitav mõistatus on kerkinud seadmete värvipaleti ümber. Kui esialgsetel piltidel paistavad mõlema telefoni tagaküljed puhta ja peaaegu valkja tooniga, siis sama allika teised postitused sotsiaalmeedias X (endine Twitter) näitavad neid hoopis sinisena.

Kas Samsung plaanib välja tuua mitu eri variatsiooni või on tegu nutika materjalimänguga, kus telefoni korpus muudab värvi sõltuvalt sellest, kuidas valgus sellele langeb? See oleks nagu kameeleoniefekt, mis annab seadmele luksusliku ja dünaamilise välimuse. Sama efekti on kunagi kasutanud ka näiteks Honor oma nanomaterjalidest kihiliste katetega.

Tuntud lekitaja avalikustas ka suurema ekraaniga baasmudeli (Fold8) magusamad tehnilised näitajad: seade kaalub 201 grammi (mis on volditava telefoni kohta kergem kui mõni tavaline tipptelefon), peidab endas 4800 mAh akut, toetab 45 W kiirlaadimist ning on saanud uue 50-megapikslise põhikaamera, millel on riistvaraline tugi 24-megapikslise režiimiga fotode tegemiseks.

Samsung tutvustab oma uusi seadmeid 15. juulil.

PLUSSID

Ideaalne 4:3 ekraanisuhe (Fold8): lõpuks ometi on ekraan laiem ja tunduvalt mugavam nii kirjutamiseks kui ka veebilehtede sirvimiseks.

Voltimiskoht ekraanil ei riiva enam silma ega jää näpu all ette.

Omas klassis kerge kaal: 201 grammi tagab selle, et telefon ei muutu taskus raskeks telliskiviks.

45 W tugi võimaldab suure aku kiiresti eluvaimu täis puhuda.

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