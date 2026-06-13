Quad Lock MAG case muudab telefoni tööriistaks

Quad Locki puhul arvasin alguses, et ostan lihtsalt mootorratta jaoks telefonihoidiku. Tegelikult jõudsin välja terve kinnitussüsteemini, mis muutis mu telefoni kasutust rohkem, kui ootasin.

Olen kasutanud Quad Locki MAG-korpust Pixel 9 Pro küljes sellest ajast, kui telefon välja tuli. Ja ausalt, olen sellesse üsna ära armunud.

See ei tähenda, et kõik on ideaalne. Korpus on paks. Värvivalik on igav. Mõni lisa on parem paberil kui päriselus. Juhtmevaba laadimine on Androidi ja paksu korpuse puhul endiselt paras loterii. Aga üks asi kaalub selle kõik suures osas üle: magnet.

Auto remondimanuaali saab kinnitada auto ukse külge.

MagSafe’i võlu ei ole ainult laadimine

Enne Pixelit kasutasin Samsungi ja selle enda MIL-standardile viitavat gadget case korpust. Selle näpukinnitus oli vaieldamatult mugavam. Telefon püsis käes hästi ja kasutus oli lihtne.

Aga Samsungi kinnitussüsteem sündis surnult: lisaosi ei tulnud Samsungilt ega teistelt tootjatelt. Täna on selle süsteemi kohta keeruline midagi leida.

MagSafe on teine lugu. See on levinud ja pidevalt täienev süsteem. Mitte ainult Apple’i või Quad Locki poolt, vaid ka kümnete väiksemate tootjate kaudu.

Quadlocki korpuse küljes olev magnet tähendab, et saad telefoni kinnitada auto külge, külmkapi külge, raudkapi külge, Tallinki laeva kajuti seinale või ükskõik kuhu, mille külge magnet päriselt jääb. Seda on raske üle hinnata enne, kui oled sellega ära harjunud. Lisaks toimivad kõik standardsed ja vähem standardsed magsafeiga kokku sobivad lisavidinad.

Minu autos on nüüd SmallRigi klambrid, iminapad, videostatiivid ja muud lahendused suures osas MagSafe’i peale viidud. Kus vähegi telefoni kasutan, seal on magnet. 1/4-tollise statiivikinnitusega magnetid maksavad AliExpressis umbes 5 eurot. See teeb telefonist väikese kaamera, naviseadme ja töövahendi korraga.

See muide ei ole mu esimene magnetiline korpus.

Quad Locki tugevus on kombinatsioon

Ainult magnet ei ole veel võit. Ainult mehaaniline lukk ei ole ka alati mugav. Quad Locki mõte tuleb välja nende kahe koosluses.

MAG-korpus töötab magnetitega, aga samal ajal säilib Quad Locki keeratav lukustus. See tähendab, et saad telefoni kodus ja autos kiiresti magnetiga kinnitada, aga rattal või mootorrattal kasutada tugevamat lukustust.

See ongi minu jaoks selle süsteemi tuum.

Magnet annab igapäevase mugavuse. Lukustus annab kindlustunde seal, kus telefon ei tohi lihtsalt maha lennata.

Samas pean ausalt ütlema, et mootorratta peal ei tundu Quad Lock mulle päris sama lollikindel kui RAM Mount. Mitte sellepärast, et ma Quad Locki ei usaldaks. Pigem ei ole ma selle keeratava lukustusega kunagi päris sõbraks saanud.

RAM-il on oma robustne võlu. See näeb välja nagu asi, mis on valmis üle elama kruusatee, vihma ja omaniku kehva tuju ning toimib kõigi telefonide, kõigi korpustega.

Quad Lock on peenem ja viisakam. Mõnes olukorras on see parem. Mõnes olukorras tahaks käega katsudes veel rohkem kindlust ning seda ei ole saada kõigile telefonidele. Kui sul ei ole Iphone, Samsung või Pixel: sorry, leia muu lahendus. Kleebitavat lahendust ma ei usalda, seda enam et Samsung S26 töötlus on selline, et selle külge ei õnnestunud mitte midagi kleepida, isegi mitte metallist rõngast mis magsafe magnetiga töötaks.





Korpus kaitseb, aga teeb telefoni paksemaks

Quad Locki korpus on kaitsev. Servad on piisavalt suured, et ekraan ja kaameraplokk oleksid kukkumise korral paremini kaitstud. See ei ole õhuke moeümbris, vaid tööriist.

See on korraga pluss ja miinus.

Kui sulle meeldib õhuke telefon, võib Quad Locki korpus häirida. Ostad ilusa, värvilise telefoni ja siis muudad selle mustaks junniks nagu iga teine. Pixel 9 Pro ei ole sellega enam elegantne klaasitükk, vaid pigem taktikaline varustuselement.

Mind see ei sega. Kui korpus hoiab telefoni sõidul, autos, statiivis ja muudes olukordades kinni, siis võib ta natuke paksem olla. Odav õhuke korpus on tore kuni esimese kukkumiseni.

Teistes arvustustes on samuti kiidetud Quad Locki korpuse ehitust. Mainitud on jäigemat TPU materjali, tugevat tagakülge ja kaamera ümber olevat kõrgemat serva. See klapib minu kogemusega. Korpus ei tundu odav ega ajutine.





Must on praktiline, aga igav

Üks asi häirib mind päriselt. Quad Locki korpused on enamasti mustad.

Jah, mõnele mudelile leiab erikujundusi, näiteks Ducati teemaga. Aga see ei ole päris see. Kui ostad ilusa roosa, heleda või erilise värviga telefoni, siis tahad seda vahel ka näidata. Must korpus teeb igast telefonist lihtsalt musta telefoni.

Värvilised magnetrõngad natuke aitavad. Aga nagu öeldakse, tuu pole tuu.

Minu magnetrõngas ei püsinud ka korpuse küljes kaua. See tuli üsna kiiresti lahti. Need rõngad ongi mõeldud vahetamiseks, aga päriselus oli see lihtsalt tüütu. Panin kaks tilka liimi ja probleem kadus. Kummisema liimiga saaks rõnga ilmselt ka hiljem eemaldada, kui peaks tahtma värvi vahetada.

Tsiklisõidul kasutatakse lukustit, mis magnetist ei sõltu ja autos ei ole magneti kasutus probleem. Aga tüütu oli vajadus liimida ikkagi.





MagSafe’i lisad avavad uue maailma

MagSafe’i suur väärtus tuleb lisadest.

On magnetiga akupangad, mis kinnituvad telefoni külge. On magnetiga välised ekraanid. On statiivikinnitused, käepidemed, autokinnitused, laualahendused ja igasugused muud vidinad.

Kõik neist ei ole head.

Näiteks MagSafe magnet phone stand ja pudeliavaja kõlab paberil lõbusalt. Päriselus ei lukustu see telefoni külge. Ma ei usalda seda piisavalt. Lisaks tuleb see eemaldada, kui tahad telefoni kuhugi magnetiliselt kinnitada.

Quad Locki auku peituv sõrmerõngas on selles mõttes kindlam. See kasutab lukustust, mitte ainult magnetit.

Kui tahad kaabliga laadida, saad kasutada suvalisi MagSafe’i kinnitusi eri hinnaklassides. Sama kehtib 1/4-tollise keerme ja MagSafe’i magneti kombinatsiooni kohta. See on odav, lihtne ja sobib hästi filmimiseks või autos kasutamiseks.





Juhtmevaba laadimine on ilus mõte, aga mitte alati kindel

Odavad juhtmevabad laadijad töötavad kehvasti. Jah, me ütleme tihti „Hiina laadijad“, kuigi Apple’i ja paljude teiste asjad tulevad samuti Hiinast. Tegelik probleem ei ole riik, vaid kvaliteet.

Paksu korpusega vajab juhtmevaba laadimine paremat kontakti ja korralikumat laadijat. Odavamate laadijatega võib juhtuda, et telefoni peab laadimiseks korpusest välja võtma. See kaotab kogu mõtte.

Ilmselt pean ära proovima Quad Locki enda laadija või Apple’i oma. Apple’i laadija probleem on see, et seda ei saa mugavalt kuhugi kinnitada peale liimi.

Foorumeid kammides tuleb esile veel üks tähelepanek: Quad Lock MAG ei tähenda automaatselt, et kõik Apple MagSafe’i laadijad töötavad ideaalselt. Mõnel kasutajal laadimine katkeb, on aeglane või ei tööta üldse. Mõnel töötab muretult. See sõltub telefonist, laadijast, ümbrisest ja temperatuurist.

Android Auto ja juhtmevaba laadimine ajavad telefoni niigi kuumaks. Seetõttu olen autos eelistanud juhtmega ühendust. See on tüütum, aga kindlam.





Mootorrattale on vaja rohkem kui ainult hoidikut

Quad Locki mootorrattalahenduste puhul tasub arvestada kahe lisaga.

Esimene on vibratsioonivähendaja. See ei ole iluasjake. Mootorratta vibratsioon võib kahjustada telefoni kaamera stabilisaatorit. Lisaks muudab summuti ekraani sõidu ajal loetavamaks.

Tootja väitel vähendab Quad Locki vahejupp vibratsiooni üle 90 protsendi. Seda numbrit ilmselgelt ise ei mõõtnud, aga põhimõte on õige. Kui paned kalli telefoni mootorratta külge, ära jäta selle saatust vibratsiooni hoolde.

Teine kasulik lisa on juhtmevaba laadija. Pikemal sõidul sööb navigeerimine aku kiiresti ära. Kui sõidad kaks või kolm tundi kaardiga, võib telefon päeva lõpuks juba üsna õnnetu olla. Laadija lahendab selle mure.

Quad Locki veekindla laadimispea juurde kuuluvad tihendiga kaablid. Need aitavad niiskust paremini eemal hoida nii telefoni kui laadija juures. See on mootorrattal tähtis, sest ilm ei küsi, millal sul telefon aku pealt ära kukub.

Pikemal sõidul kaaluksin ka peale käivat vihmakatet või kummikorpust, mis kaitseb ekraani niiskuse eest. Ma ei ole seda ise proovinud, seega soovitada ei saa.

Auto jaoks tunduvad mõned lisad mõistlikud

Quad Locki autolahendustest tunduvad kõige mõistlikumad ventilatsiooniavasse käiv kinnitus, topsihoidjasse käiv kinnitus ja iminapaga lahendused.

Teiste kogemustele toetatudes, ventilatsiooniava kinnitus saanud kiita just tugevuse eest. Odavad autohoidikud kipuvad logisema, murduma või telefoni halvasti hoidma. Eks sa saad ka seda, mille eest maksad. Quad Locki lahendusel kasutatakse tugevamat kinnitust ja telefoni nurka saab sättida.

Juhtmevaba laadija autosse tundub samuti väärt lisa, kui see päriselt sinu telefoni ja korpusega töötab. Minu puhul on juhtmega ühendus seni kindlam olnud.

Liimitav kinnitus.

Kleepsulahendusi ma ei usalda

Quad Lockil ja teistel tootjatel on ka kleebitavaid universaalseid lahendusi. Mina ei usalda neid oma kasutuse tõttu.

Kui juba midagi telefoni külge kleepida, siis sama hästi võiks panna metallrõnga, mis avab MagSafe’i lisade maailma. Aga ka see ei ole alati kindel.

Näiteks ühe Samsung S26 testiseadme külge ei tahtnud kleebitavad metallrõngad mingi hüdrofoobse pinnakatte tõttu korralikult jääda. Seega ei ole ka kindel, et kleebitav MagSafe’i adapter igal telefonil kaua püsib.

Korpus on selles mõttes ausam lahendus. See on koledam ja paksem, aga kindlam.

Lukustusega tuleb harjuda

Üks ebamugavus on mul siiski olnud.

Olen mitu korda suutnud lukustusmehhanismi nii keerata, et see jäi telefoni külge valesti ja enam hästi kätte ei saanud. See on juhtunud peamiselt veekindla juhtmevaba laadijaga.

Ilmselt aitaks tugevam kinnikeeramine või keermeliim. Mootorrattal on keermeliim niikuinii mõistlik mõte. Aga see näitab, et süsteem ei ole täiesti veavaba. See vajab natuke harjumist ja õiget paigaldust, mida RAM Mounti puhul ei täheldanud. Lollikindlamat süsteemi on raske välja mõelda.

Quadlocki lukustuv klõps annab kindlust, kui kõik on õigesti paigas. Aga esimene nädal ei pruugi olla nii loomulik nagu lihtsalt telefoni magnetiga hoidikule viskamine.

Kellele Quad Lock sobib?

Quad Lock sobib sulle, kui telefon on osa sinu liikumisest, mitte lihtsalt taskus olev ese.

See sobib hästi siis, kui kasutad telefoni autos navigeerimiseks, mootorrattal GPS-i, rattal sõiduandmete jaoks, statiivis filmimiseks, tööl või reisil ajutise ekraanina ning igapäevaselt magnetkinnituste, lisatarvikutega.

Kui sul on vaja ainult õhukest kaitsekorpust, vali midagi muud.

Kui tahad ainult ilusat telefoniümbrist, vali midagi muud.

Kui tahad süsteemi, mille külge saad ehitada auto, ratta, laua, statiivi ja reisi kasutuse, siis hakkab Quad Lockil mõte tekkima.

Retsepte on hea lugeda kui saab telefoni kinnitada kapi külge.

Mida ostaksin ise?

Korpuse ostaksin uuesti iga kell. Just magnetiga versiooni. Ilmselt jälle Quad Locki oma, sest see lihtsalt töötab ja on ka täiendav lukustus.

Lisadega oleksin valivam.

Mootorrattale kaaluksin Quad Locki kinnitust, vibratsioonisummutit ja juhtmevaba laadijat. Samas RAM Mounti robustsus meeldib mulle endiselt. Seal on oma võlu.

Autosse vaataksin Quad Locki ventilatsiooniava kinnitust või topsihoidja lahendust. Juhtmevaba laadija võtaksin ainult siis, kui olen kindel, et see minu telefoni ja korpusega töötab.

Kõikjale mujale kasutaksin julgelt MagSafe’i maailma. 1/4-tollise keermega magnetid, SmallRigi klambrid, statiivikinnitused ja aktiivsed magnetid teevad telefoni palju kasulikumaks.

Tavaline metallrõngas ei lahenda sama asja ära. See annab MagSafe’i tarvikutele koha, aga ei anna tugevat korpust, Quad Locki lukustust ega kindlat tervikut.

Quadlock magsafe korpus Tallinki laeva kajutiseina küljes.

Plussid

MAG-korpus ühendab MagSafe’i mugavuse ja Quad Locki mehaanilise lukustuse.

Telefon kinnitub paljudele suvalistele metallpindadele, mis on autos, reisil ja filmimisel ootamatult kasulik.

Korpus kaitseb paremini kui õhuke moeümbris.

Süsteem sobib autosse, rattale, mootorrattale, statiivile ja lauale.

Quad Locki lisade valik on lai ning MagSafe’i ökosüsteem teeb selle veel laiemaks.

Mootorrattal saab lisada vibratsioonisummuti ja veekindla juhtmevaba laadimise.

Miinused

Korpus on paks ja teeb telefoni kohmakamaks.

Must värv peidab telefoni enda disaini.

Juhtmevaba laadimine ei pruugi paksu korpusega kindlalt töötada.

Magnetrõngad võivad lahti tulla.

Mootorrattal vajab süsteem vibratsioonisummutit ja harjumist.

Odavad MagSafe’i laadijad ning kleebitavad lahendused ei pruugi usaldusväärsed olla.

Quad Locki keeratav lukustus ei pruugi kõigile kohe loomulik tunduda.

Tehnilised andmed ja tähelepanekud

Näitaja Info Testitud korpus Quad Lock MAG case Telefon Google Pixel 9 Pro Kinnitussüsteem Magnet ja Quad Locki keeratav lukustus Materjal Jäigem TPU, tugevam tagakülg Kaitse Tõstetud servad ekraani ja kaamera ümber Värvivalik Peamiselt must, valikulised magnetrõngad ja logodega eridisainid Ühilduvus Quad Locki kinnitused, Quad Lock MAG lisad, paljud MagSafe’i lisad,

Metallist objektid Juhtmevaba laadimine Töötab sõltuvalt laadijast, korpusest ja temperatuurist erinevalt Mootorratta soovitus Kasuta vibratsioonisummutit Auto soovitus Juhtmega ühendus on kindlam, juhtmevaba laadija vajab eraldi proovimist Parim kasutus Auto, reis, statiiv, rattasõit, mootorratas, igapäevaselt magnetiga suvaliselt kinnitamine

Lõppsõna

Quad Lock MAG case ei ole odav ega õhuke. See ei tee telefoni ilusamaks. Must korpus võtab ära suure osa telefoni enda disainist. Juhtmevaba laadimine võib olla tüütu. Mõned lisad vajavad katsetamist.

Aga see muudab telefoni päriselt kasutatavamaks.

Telefon ei ole enam ainult asi taskus. See on kaart, kaamera, lisakuvar, töövahend ja vajadusel väike naviseade. Magnetiga saad selle panna sinna, kus seda parasjagu vaja on. Lukustusega saad selle kinnitada sinna, kus magnetist üksi ei piisa.

See ongi põhjus, miks ma selle uuesti ostaksin. Mitte sellepärast, et Quad Lock oleks täiuslik. Vaid sellepärast, et pärast harjumist tundub ilma selleta telefon natuke vähem kasulik.