Kas kuulsid? Euroopa telefon Jolla hiilis täna Helsingis välja...

Soomlaste Linuxi-telefon Jolla justnimelt hiilis kohale, sest guugeldades sündmuse kohta midagi eriti ei leia, pressiteadet ei väljastatud ja kodulehel valitseb üsna vaikne olek. Sotsiaalmeedias siiski kuulutati välja täna Day 1, millal said esimesed tellijad oma seadmed kütte ning soovijad said kinnisel üritusel selle isiklikult täna Helsingis. Teised said jälgida online ülekannet.

Jolla on küll Linuxi telefon, kuid pilveteenustest soovi korral eemaldatav, jooksutab kõiki Androidi äppe ja on valmistatud Euroopas, täpsemalt Soomes Salos. Tarkvara on ka Euroopa oma, Sailfish OS. Tegijad on seotud kunagiste Nokia telefonidega ja nende seas leidub palju Nokia endisi insenere ja müügiinimesi.

Praegune nutitelefonide turg, mida valitsevad raudse haardega Apple ja Google, ei ole kedagi kolmandat enda kõrvale lasknud. Aastaid tagasi Arvutimaailmagi testilaualt läbi käinud Jolla järeltulija on tagasi, jõudes täna esimeste õnnelike omanikeni. Kas Euroopa oma Linuxi-telefon suudab globaalsete gigantide varjust lõpuks välja murda?

Fännid kogunesid Helsingisse

Täna oli Helsingis pidupäev, mida Jolla fännid tunnevad nime all Day 1. Esimesed 500 uue Jolla Phone ostjat said oma kauaoodatud seadmed otse tootjalt kätte, neile korraldati ka väike pidu. See polnud lihtsalt tavaline telefoniost – see on kogukonna kokkutulek. Inimesed on lennanud kohale üle kogu Euroopa.

Üks elevil ostja jagas oma ootusi enne üritust: "Muidugi oleks võinud lihtsalt oodata, kuni postiteenistus telefoni mulle koju toob, aga ma olin üsna kindel, et tahan niikuinii Helsingisse minna. Kas inimesed võtavad sülearvutid kaasa? Tahaksin saada mõningaid näpunäiteid rakenduste arendamiseks, aga ma ei taha olla ainus sülearvutiga inimene peol, kus teised lihtsalt räägivad ja joovad õlut."

See entusiasm peegeldub ka numbrites. Uut Jolla telefoni on eeltellitud juba 15 000 eksemplari. Ettevõte loodab sel aastal jõuda 20 000 müüdud seadmeni, sihtides järgmisel aastal lausa 50 000 - 100 000 piiri, murdes sealjuures sisse ka riigisektori ja ettevõtete turule.





Digitaalne kindlus taskus

Miks aga peaks keegi eelistama Jollat turuvalitsejatele? Vastus peitub kahes sõnas: privaatsus ja euroopalikkus. Nutitelefonide maailmas on meie isiklikud andmed uus nafta. Tavaline nutitelefon on justkui klaasseintega maja, kust iga mööduja (äpiomanik) otse elutuppa sisse näeb. Jolla Phone aga sarnaneb paksude müüridega kindlusele. Operatsioonisüsteem Sailfish OS 5 ei saada kasutaja tausta-andmeid kuskile, ei sisalda peidetud analüütikat ega nõua Google'i või Apple'i kontoga sisselogimist.

Seda turvalisuse tunnet rõhutab ka telefoni küljel asuv füüsiline Privacy Switch lüliti. Sarnaselt sellele, kuidas tõmmatakse turvalisuse huvides juhe seinast välja, saab selle kavalalt paigutatud lülitiga ühe liigutusega välja lülitada mikrofoni, Bluetoothi või isegi terve Androidi rakenduskeskkonna.

"Eriti viimase paari aasta jooksul on inimesi hakanud rohkem huvitama, kus nende andmed asuvad," kommenteeris Jolla tegevjuht Sami Pienimäki Soome meediale, "inimesed tahavad nüüd eelistada Euroopa tooteid, mis on meile hea."

Pienimäki sõnul on nende suurim turg praegu Saksamaa, kuid Soome järgneb sellele "tugeva teisena".

Kameeleon-telefon "The Other Half"

Riistvaraliselt pakub uus Jolla midagi, mida enamik tipptootjaid on ammu pelgama hakanud – lihtsasti vahetatavat akut ja kohandatavaid tagakaasi. Kuid Jolla "The Other Half" (Teine Pool ehk telefoni tagumine pool) pole lihtsalt värviline plastist tagakaas varuosade riiulilt. See suudab muuta telefoni olemust.

Nutikad tagakaaned suudavad telefonile lisada uusi funktsioone või muuta kogu tarkvaraliidest. Jolla visioonis saab tulevikus sama seadet kohandada riistvaraliselt erinevatele sihtgruppidele – pannes lapsele mõeldud tagakaane, muutub sisu vastavalt turvaliseks; tööl olles pakub spetsiaalne töökaas aga ainult tööks vajalikke rakendusi.

Kas see ikka toetab minu kodupanga äppi?

Paljude "alternatiivsete" mobiiliplatvormide suurimaks komistuskiviks on nutika ökosüsteemi ehk rakenduste puudus. Nutitelefon ilma äppideta on nagu luksusauto ilma kütuseta – ilus vaadata, aga kaugele ei vii. Jolla on siinkohal aga ehitanud mugava silla. Nende Sailfish OS 5.2 sisaldab Jolla AppSupport tehnoloogiat, mis tähendab, et olulisemad igapäevased Androidi rakendused, olgu nendeks pangalingid või suhtlusäpid, töötavad telefonis täiesti sujuvalt.

Tootja suunab telefoni teadlikult neile, kes otsivad alternatiivi USA ja Hiina tehnoloogiahiidudele. "Aasta tagasi hakkasime nägema, kuidas vana Jolla C2 telefoni tasapisi üha enam osteti. Alguses 10, 20, siis isegi 50 tükki nädalas," meenutab Pienimäki uue telefoni sünnilugu, "augustis küsisime kogukonnalt, et kui teeksime uue telefoni, milline see peaks olema."

Esialgne 2000 telefoni tootmise miinimumeesmärk müüdi läbi kõigest 47 tunniga. Eks lähiaastad näitavad, kas see tabab ka suurte korporatsioonide raudrüüd.

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PLUSSID

Kompromissitu privaatsus: puudub sunduslik sidumine suurkorporatsioonide kontodega ning andmeid ei saadeta salaja kolmandatele osapooltele.

Füüsiline privaatsuslüliti (Privacy Switch): geniaalne ja lihtne riistvaraline lahendus andmelekete ja pealtkuulamise peatamiseks.

Vahetatav aku ja "The Other Half": tagasi on toodud võimalus seadet ise kohandada ning akut vahetada ilma remonditöökotta minemata.

Tugi Androidi rakendustele: Jolla AppSupport päästab alternatiivse platvormi suurimast murest - äppide puudusest.

Euroopa päritolu: kogu arendus ja tarkvaraline kontroll on hoitud kodumandril.

MIINUSED

Kättesaadavus vaid Euroopas: mujal maailmas (nt USA, Aasia, Austraalia) on seade hetkel ametlikult kättesaamatu.

Väiksem tehnosüsteem tavakasutajale: kuigi Androidi rakendused töötavad, ei pruugi seadistamine olla nii "võta karbist ja kasuta" lahendus kui domineerivatel platvormidel.

Mõnedele ei meeldi mobiili liiga plastine olek.