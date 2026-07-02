Tagasi tulevikku: Nokia nuputelefonid saavad ootamatu supervõime...

Nutitelefonide ajastul on legendaarne Nokia bränd, mida tüürib HMD Global, otsustanud vana kooli nuputelefonidele uue elu sisse puhuda. Kuid seekord on lisatud midagi täiesti enneolematut – funktsioon, mida ootaksime pigem tippseadmest, mitte taskukohasest nuputelefonist.

Neli uut Nokia mudelit toovad meieni nuppudega tehisintellekti. Kuidas sobib kokku vanakooli "rumaltelefon" ja tuleviku tehisaru?Jah, nüüd enam ei saa tehisaru eest põgeneda, ostes tavalise Nokia nuputelefoni.

Salapärased lekked otse tootja lehelt

Tundub, et uute Nokia brändi kandvate nuputelefonide turuletulek on kohe-kohe ukse ees. HMD Globali ametlikule veebilehele ilmusid hiljuti pildid ja mõnel juhul ka täielikud tehnilised andmed neljast uuest mudelist: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition ja Nokia 235 4G 2nd Edition.

Kõik neli telefoni säilitavad suhteliselt klassikalise Nokia disainikeele, kuid toovad mängu ka värskeid elemente. Näiteks torkab silma stiilne metallik-raam selfie-kaamera ümber ning ekraani kohale paigutatud kõlar.

Kuidas mahub tehisaru nuputelefoni?

Kuigi tootelehed pole veel täielikult avalikud, reedavad lekkinud andmed ühe väga mahlaka detaili. Otse ekraani all asuval suurel keskmisel menüünupul ilutseb nüüd uhke "AI" logo koos graafikaga, mis viitab helifunktsioonile. See on selge märk, et uued nuputelefonid suudavad suhelda tehisintellektipõhiste häälassistentidega.

Aga kuidas see tehniliselt võimalik on?

Kuna tehisintellekt ei ela telefoni enda sees, ei vaja see seade kallist ja võimsat "aju" (protsessorit). Telefon on siinkohal justkui nobedajalgne postiljon – võtab kasutaja häälkäskluse, saadab selle üle 4G-interneti pilveserveris asuvale superarvutile ning toob sekundi jooksul vastuse telefoni tagasi.

Miks on AI nuputelefonis hea?

Tehisintellektist häälassistent on nuputelefonis tegelikult isegi kordades kasulikum kui nutitelefonis. Miks?

Sest nuputelefonidel on traditsiooniliselt väga piiratud ligipääs äppidele ja veebilehtedele. Väikesel ekraanil ja klassikalisel klaviatuuril pika veebiaadressi või otsingusõna toksimine on aeglane ja tüütu. Nüüd piisab aga vaid nupule vajutamisest ja häälega küsimisest.

Kuigi HMD Global ei ole veel avaldanud täpset turuletuleku kuupäeva, hinda ega detailseid tehnilisi näitajaid, on seadmete ilmumine tootja kodulehele kindel märk, et ametlik esitlus toimub juba lähimatel päevadel või nädalatel. Nokia eelmised mudelid on olnud Eestis müügil, seega võib oodata tehisaruga nuputelefonide jõudmist siia samuti.

PLUSSID

Uuenduslikkus: tehisintellekti häälassistent teeb info otsimise nuputelefonis enneolematult lihtsaks.

Klassikaline disain: säilib tuttav, lihtne ja tõenäoliselt väga vastupidav vorm.

Riistvaraline ökonoomsus: AI töötab pilves, mis tähendab, et telefon ise ei vaja kallist tipptehnoloogiat.

MIINUSED

Sõltuvus internetist: kuna AI arvutusvõimsus asub serverites, on funktsiooni kasutamiseks vältimatu stabiilne 4G internetiühendus.

Hetkel puuduvad veel täpsed andmed hinna ja aku vastupidavuse kohta (kas 4G ja pidev AI kasutamine kurnab akut?). Ühe telefoni puhul räägitakse 12-päevasest akukestvusest.

Privaatsusele loota ei saa. Kui Androidiga tippmudelite puhul rõhutatakse, et AI töötleb andmeid telefoni sees ja kuhugi ei saada, siis nuputelefonidest läheb kogu info kaugele pilve.