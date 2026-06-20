Vibe-koodimise tuleproov: AM-i vana tuttav lõi AI abiga uue põlvkonna mentoriplatvormi

Arvutimaailma toimetuse vana tuttav, keda tunneme juba nullindatest tema Microsoft Eesti ja Samsungi päevilt, on tagasi. Vahepeal oli Pert Lombi tegemistest meediamaastikul vähem kuulda, ent nüüd on ta sukeldunud sügavale tehisintellekti arendusse. Tulemuseks on nullist peamiselt tehisaru agentide abil üles ehitatud platvorm, mis näitab, et moodne koodikirjutamine on muutunud pigem "orkestri juhatamiseks" kui käsitööks.

Mis juhtub, kui usaldada terve idufirma tehniline teostus masinatele? Tuleb välja, et säästa võib sadu tuhandeid eurosid, kuid teatud õppetunnid annavad endiselt valusalt vastu näppe.

Saamegi kohvi kõrval kokku üle tosina aasta ja räägime, mis vahepeal on muutunud – eriti viimastel aastatel, kui AI on tehnoloogiamaailma pea peale pööranud. Teemaks on Perti uus projekt Evoluna, millest ta räägib avalikult esimest korda.

Sitsiilia rannast alguse saanud otsing

Idee ei sündinud kuskil kontoriruumis, vaid 2025. aasta veebruaris Itaalias, Mondello rannas. 44-aastane Lomp, kelle seljataga on üle 20 aasta kogemust tehnoloogia- ja meediasektoris – sealhulgas töötamine ettevõtetes nagu Microsoft, Samsung, Viasat, Wide Media, ApolloTV ning UBN Poolas, tundis vajadust muutuse järele. Olles aastaid näinud, kuidas sõbrad ja kolleegid küsivad talt pidevalt nõu karjääri või isikliku arengu osas, koorus välja üks läbiv muster.

"Kelle juurde sa soovitad mul minna?" oli küsimus, mida startupi asutaja kuulis üsna pidevalt. Varem pidi ta lootma vaid oma mälule ja tutvustele.

"See ei sõltunud süsteemist. See sõltus minu mälust, võrgustikust ja hetkeinfost. Ja sellisel juhuslikkusel ei tohiks olla nii suurt rolli selles, kas inimene leiab endale õige toe ja abi," selgitab Lomp. Lahendusena ei tahtnud ta luua lihtsalt järjekordset kataloogi. Ta soovis kohta, mis alustaks inimesest endast, tema kehast, meelest, vaimust, tervisest ja kasvust. Nii sündiski platvorm, mis ei eelda, et kasutaja teab kohe, kas tal on vaja terapeuti, mentorit või joogaõpetajat.

"Kui inimene peab enne abi leidmist muutuma ise enesearengu turu eksperdiks, siis on süsteem valesti ehitatud," nendib Lomp. Nimeks valiti Evoluna. "Evo" viitab evolutsioonile ja teadlikule arengule, "Luna" aga sümboliseerib kuud – taevakeha, mis ei tooda ise valgust, vaid peegeldab seda, olles metafooriks spetsialisti ja abivajaja vahelisele suhtele.

Poole miljoni projekt ühe mehe arvutis

Esialgne plaan oli tehnoloogiliselt hoopis teistsugune: Lomp soovis alguses luua AI abil enda kui mentori klooni, mis mõistaks tema stiili ja kirjutaks viisakaid vastuseid. Fontese juhtimismentorluse programmi vilistlase ja EMCC sertifitseeritud mentorina tundus see loogiline samm. Projekt kasvas aga kiiresti palju suuremaks.

"Vaja oli Eesti heaolu- ja arenguplatvormi, mis koondab mentorid, coach'id, terapeudid ja teised spetsialistid ühte kohta ja sobitab inimese õige spetsialistiga AI abil. Andmebaasis on nüüd umbes 900 spetsialisti profiili, sait töötab kuues keeles, maksed, broneeringud ja kliendihaldus kõik juba sees olemas. Platvorm sai just 100 päeva vanaks, nii et esimene päris verstapost on käes ja numbrid on olemas," kirjeldab Lomp.

Kõige põnevam praegusel AI ajastul on aga viis, kuidas see kõik tehniliselt teostati.

"Aga teine külg on see, kuidas ma selle ehitasin. Ma ehitasin selle sisuliselt üksi, AI-agentidega. Täisfunktsionaalne turuplats: Next.js, AI-sobitamine, Stripe, mitmekeelsus, GDPR. See, mida vibe codinguks kutsutakse, ei ole enam ainult prototüüpide ja mänguasjade tegemise viis. Sellega saab täna püsti panna üsna suuri süsteeme, kui protsess on õigesti üles ehitatud. Mul on selle kohta aasta jagu päris kogemust, koos kõige sellega, mis töötab ja mis mitte," lisab asutaja.

AI hindas ka valmis portaali maksumust ja pakkus, et selle väärtus võiks olla pool miljonit.

Inimene orkestreerib, masin ehitab

Arendusprotsess algas 2025. aasta esimestel kuudel. Lomp, kes oli küll ülikoolis programmeerimist õppinud, polnud aastaid koodi kirjutanud ning teadmised andmekaitsest ja turvalisusest vajasid värskendamist.

Esimesed 5–6 kuud kulusid ainuüksi õppimisele ja materjalide kogumisele, kasutades selleks sümbioosis nii Gemini, Claude'i, ChatGPT-d kui ka lokaalseid, isiklikus arvutis jooksvaid keelemudeleid. Dokumentide analüüs ja valideerimine toimus suurte online-mudelitega.

Protsess nägi välja nagu dirigenditöö. Lomp andis AI-le ülesande luua tehnoloogiline stäkk, mis oleks tulevikukindel, turvaline, skaleeritav ja suurte süsteemidega ühilduv – vajadusel ka tulevikus müüdav. Masin mõistis eesmärki ja pani aluse arhitektuurile, mille keskmes on Next.js, TypeScript ja PostgreSQL.

Orkestreerimiseks kasutati Abacus.ai platvormi, mis ühendati Amazoni ja Cloudflare'i teenustega. See lahendus võimaldab hallata sadu tuhandeid kasutajaid, kasutades igakuist kuutasulist teenust, mis asendab tervet arendusmeeskonda. Viis aastat tagasi oleks sarnase asja ehitamine nõudnud vähemalt kolme või enamat arendajat ja eelarvet suurusjärgus 300 000 eurot. Nüüd tegi inimesest professionaalne kujundaja vaid eskiisi, mille põhjal AI kogu portaali välimuse tehnilise teostuse ellu viis.

Töövoog on jaotatud selgelt: Pert Lomp teeb arhitektuurilised ja üldisemad otsused, üks AI-agent vastutab strateegia, spetsifikatsioonide ja sisu eest ning teine kirjutab spetsifikatsioonide põhjal koodi. Kui kasutajatelt tagasiside saabub, analüüsivad 2–3 erinevat mudelit seda reaalajas ja "master AI" genereerib parandused hetkega.

"Vibe-kodeerimine on päriselt tehtav, selgus. Natuke peab muidugi teadma ka, mida teed," muigab Pert. Suurimaks õppetunniks ongi see, et tehisintellekt ei asenda arhitektuurimõtlemist, vaid võimendab seda. Ilma selge spetsifikatsiooni ja distsipliinita laguneb süsteem laiali. Samuti vajavad turvalisus ja andmekaitse (GDPR) endiselt inimese raudset kontrolli.

Numbrid laual: esimesed sada päeva

Platvormi avalikustamisest on möödas 100 päeva ja tulemused nüüd teada. 5. juuni seisuga on Evolunat külastanud enam kui 2000 inimest ja lehti on avatud üle 16 000 korra. Umbes 95 protsenti liiklusest tuleb Google'i otsingust, otselinkidest ja soovitustest. Kogu turunduseelarve on seni piirdunud 50 euroga Facebookis.

Platvormi andmebaasi on kaardistatud ligi 900 spetsialisti (kelle seas on psühholooge, toitumiscoach'e, joogaõpetajaid ja karjääricoach'e), kellest 41 on oma profiili ametlikult kinnitanud ja aktiivsed. Näha on ka Eesti Mentorite Koja liikmete märgiseid. Spetsialistide profiile on vaadatud üle 5280 korra. Kontaktini on liigutud 4282 juhul.Keskmine lehel viibimise aeg on 3 minutit ja 7 sekundit – ligi kolm korda pikem kui tavalisel veebilehel.

Lisaks on spetsialistid saja päevaga avaldanud keskkonnas 51 artiklit. Kliendile on teenus tasuta – nii sirvimine, AI-põhine sobitamine, enesehindamise ankeedid kui broneerimine.

Pilk tulevikku

Ehkki tehniline valmisolek ja mitmekeelsus lubaksid platvormiga kohe välisturgudele laieneda, on Evoluna fookus praegu Eestil. Iganädalaselt viiakse sisse neli kuni viis uuendust, millest 80 protsenti on tulnud otse kasutajate tagasisidest. Kuna AI abil käib koodi muutmine kiirelt, on backlog ehk ootavate tööde nimekiri hoitud väga õhukesena.

Järgmise sammuna näeb asutaja koostööd Eesti erialaliitude ja katusorganisatsioonidega. Eesmärk ei ole toodet kiiresti rahaks pöörata, vaid luua usaldusväärne tööriist nii abi otsijatele kui ka pakkujatele. Tehnoloogia ja AI on siin vaid vahend ja ilmselt sadu kordi efektiivsem, et päris inimesed omavahel kokku viia.