Decoy Font on ettevõtte Mixfont leiutatud uus kirjastiil (font), mis aitab peita inimestele mõeldud sõnumeid masina eest. Idee on lihtne: tegelikult kirjutatakse kaks teksti üksteise peale, aga masin suudab sealt tuvastada ühe, inimesed teise teksti. Samas olevat sobiva joonte-udustamise vahekorra leidmine olnud paras hulk katsetamisi.

Mixfonti asutaja ning tehisaruteadlane Eric Lu on öelnud, et seni katsetatud keelemudelid (LLM) on kõik üsna üksmeelselt lugenud pildilt välja petuteksti, mitte inimestele mõeldud sõnumi. Katsetasime meiegi Google Geminiga ja tulemus oli sama:

Kui genereerida nüüd masinale suvaline tähejada ning jätta inimeste sõnum õigeks, vastab Ai tavaliselt, et ilmselt on tegemist mingil viisil kodeeritud sõnumiga.

Tegelikult on see üsna vana, 1994. aastast pärit hübriidtehnika, millega on tehtud näiteks üks hästi tuntud Albert Einsteini-Marilyn Monroe foto, kus vastav tegelane ilmub välja vastavalt sellele, kui kaugelt pilti vaatad.

Samas ei usu Lu, et font kauaks saladuseks jääb. Nüüd loodab ta esimest korda täpselt jälgida, kui kiiresti ja kuidas suured keeelemudelid uue inimese loodud topeltkirja ära tunnevad ja seda lugema hakkavad. Esimeste päringute peale ChatGPT juba kahtlustaski, et siia on mingi muu sõnum peidetud.