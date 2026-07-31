Greenergy saab Hüürusse Baltimaade esimese AI-tehase

MCF Group Estonia investeerib Greenergy Data Centersi andmekeskuse laiendamisse Tallinna külje all Hüürus ligikaudu 100 miljonit eurot, et rajada aasta lõpuks Baltikumi esimene AI-infrastruktuuri pakkuv andmekeskus.

MCF Group Estonia tegevjuhi Kert Everti sõnul on ettevalmistavad ehitustööd juba alanud. Laienduse peatöövõtja on Caverion Suomi.

Everti sõnul läheb ligikaudu pool laienduse eelarvest üldehitustöödele. Ehituse tippfaasis töötab objektil ligi 200 inimest.

Projekti kaasati Eesti ettevõtted

Projekti on kaasatud hulk Eesti projekteerimis-, ehitus-, tootmis- ja tehnoloogiaettevõtteid. Elektrijaotusseadmed tarnib ESB Group ja ehitusjärelevalvet teostab Inseneribüroo Telora.

Everti sõnul alustati Greenergy andmekeskuse arendamisega kümne aasta eest pikaajalise visiooniga. Toona rajati andmekeskuse kompleks, mille kasvupotentsiaal ulatub üle 300 MW.

Praegu uurib Greenergy edasise laienemise võimalusi. Ettevõte on esitanud Eleringile ka taotluse liitumisvõimsuse suurendamiseks, mis võimaldaks andmekeskuse võimsust tõsta ligikaudu 200 megavatini.

Investor näeb rahvusvahelist potentsiaali

Tensor Estate’i tegevjuhi ja kaasasutaja Miko Niinemäe sõnul investeeriti Greenergy Data Centersisse usus, et Eestis on liiga vähe tööstusinvesteeringuid ja vaja on kõrge lisandväärtusega projekte. Tema sõnul saavad rahvusvahelised tehnoloogiaettevõtted otsuseid teha taristu kvaliteedi ja partnerite võimekuse põhjal.

Niinemäe sõnul toob Tensor Estate lisaks kapitalile ka rahvusvahelised AI-sektori kontaktid. Tema hinnangul on võimalik Eestisse rajada Euroopa tasemel AI-taristu.

Everti sõnul toetas Greenergy arenguplaane Tensor Estate’i investeering. Ta ütles, et see tõi lisaks rahale ka rahvusvahelised AI-sektori kontaktid ja nägemuse, et Eestis on võimalik ehitada Euroopa tasemel lahendus.