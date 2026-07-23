LHV uus lahendus paneb sinu pangaarve ja tehisaru kokku

LHV astus suure sammu, olles Eestis esimene ja Euroopas üks esimestest pankadest, lubades kliendil oma pangakonto otse tehisintellekti mudeliga ühendada.

Oleme harjunud, et igapäevaseid kulusid ja tulusid saab jälgida kas pangaäpist või kodupanga veebilehelt. Kuid tehisintellekti kiire arenguga aastal 2026 on ootused muutunud. LHV uus lahendus laseb nüüd klientidel siduda oma pangakontod selliste AI-tööriistadega nagu Claude ja Cursor, lastes tehisarul hetkega analüüsida kulutusi ja koostada aruandeid.

Kuidas AI sinu rahakotti näeb ilma sinna käsi panemata?

Keerulisemate tehnoloogiate, nagu antud juhul Model Context Protocol (MCP), lahti mõtestamine võib tekitada peavalu. Teeme selle lihtsaks!

Kujuta ette, et sinu pangakonto on üks hiiglaslik pearaamat panga seifis. Seni pidid sa ise internetipanga kaudu sellesse seifi piiluma ja pikkades tabelites järge ajama. Uue lahendusega annab LHV aga sinu isiklikule tehisintellektist abilisele „spetsiaalsed lugemisprillid“. Assistent ei saa seifist raha välja võtta ega pearaamatusse uusi numbreid kirjutada, sel on rangelt ainult lugemisõigus. Küll aga suudab AI tänu nendele prillidele silmapilkselt terve raamatu läbi lugeda ja selges inimkeeles öelda, kuhu raha tegelikult kaob.

LHV tehnoloogiajuhi Mihkel Kasepuu sõnul kasutavad paljud inimesed oma rahaasjade haldamisel juba niigi tehisintellekti abi:

"Seni on kliendid pääsenud oma pangaandmetele ligi peamiselt internetipanga või mobiiliäpi kaudu. Nüüd saavad nad neid andmeid kasutada ka nendes tehisintellekti tööriistades, mida nad juba teavad ja kasutavad."

Andmed sinu enda kontrolli all

Lahenduse seadistamine meenutab tuttavat pangatoimingut. AI-tööriistale (näiteks Claude'i veebikeskkonnale) andmete jagamiseks tuleb end tuvastada Smart-ID, Mobiil-ID, biomeetria või ID-kaardiga ning anda vastav nõusolek.

„Kliendid peaksid saama vabalt otsustada, kuidas ja millistes tööriistades nad oma andmeid kasutavad. LHV roll on tagada, et nad saaksid seda teha turvaliselt, läbipaistvalt ja enda kontrolli all,“ lausus Kasepuu. Ta rõhutas ka lahenduse turvafilosoofiat: „Turvalisus on selle lahenduse vundament.“

Kogu süsteem on üles ehitatud läbipaistvusele. AI näeb ainult seda, mida sina talle lubad (kontojäägid ja tehingute ajalugu), tokenid aeguvad automaatselt ning õigusi tuleb iga 30 päeva tagant uuendada. LHV eesmärk on Kasepuu sõnul selge: „See uus lahendus sillutab teed järgmise põlvkonna finantsteenustele, viies panganduse ja tehisintellekti kokku.“

PLUSSID

Ülim kasutusmugavus: võimalus küsida vabatekstina küsimusi (nt "Kui palju kulus mul märtsis Rimi ja Coopi peale kokku?"), mis muudab isikliku eelarve jälgimise enneolematult lihtsaks.

Tugev autentimine (Smart-ID, Mobiil-ID) ja range ainult lugemisõigus tagavad, et AI ei saa kogemata sinu raha liigutada.

Avatud standard (MCP): sa ei ole lukustatud ühte äppi; võid kasutada erinevaid MCP-d toetavaid tööriistu (Claude Desktop, Cursor, Codex).

Iga päringu kohta jääb logimärk ja ligipääsu saab internetipangast ühe klõpsuga igal hetkel eemaldada.

MIINUSED

Seadistamise algne barjäär: päris tehnikakaugele inimesele võib MCP serveri URL-i kopeerimine ja "custom connector'i" loomine AI rakenduse seadetes tunduda esialgu pisut hirmutav ja teisest maailmast.

Beetaversiooni staatus: süsteem on alles arendusjärgus, mis tähendab, et võib esineda ootamatusi ja kasutusmugavus vajab veel lihvimist (LHV ootab ise klientidelt tagasisidet).

30-päevane kehtivus: kuigi turvalisuse vaatepunktist kiiduväärt, tähendab iga kuu uuesti autentimine kasutajale lisasammu.