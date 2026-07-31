Täna on see päev, mil sinu süsteemiadministraator väärib pitsat, torti ja tänulikkust

Kas su arvuti käivitus täna hommikul tõrgeteta? Kas ettevõtte sisevõrk on turvaline ja printer viskab dokumente välja, kui prindid? Kui jah, siis pole see mingi must maagia ega hea õnn. See on ühtede nähtamatute kangelaste töö.

Süsteemiadministraator ehk rahvakeeli "süsadminn" on nii liikluskorraldaja, torumees kui ka tuletõrjepealik. Kui kõik töötab, ei pööra neile keegi tähelepanu. Ent kui keset ööd puruneb kuskil "digitaalne veetoru" või serveriruumis miski seiskub, on just nemad need, kes mõnikord uneajast ja nädalavahetusi ohverdades süsteemid taas püsti upitavad.

Täna, 31. juulil 2026, tähistatakse juba 27. korda rahvusvahelist süsteemiadministraatorite päeva (System Administrator Appreciation Day). See on üks ööpäev aastas, mis on pühendatud just nendele IT-maailma tegelastele.

Miks just see päev?

Süsteemiadministraatorite päev on liikuv püha. See pole alati 31. juulil, vaid juuli viimasel reedel. Miks?

Põhjus on lihtne. Statistiliselt on sel päeval aastas tööl kõ

ige vähem inimesi. Kõige rohkem on puhkuseid, kõige vähem on koormust. Ja just siis on aega ühe kriitilise taristu püsti hoidjatel pidutseda.

Mida teha, kui IT-spetsialist on päevakangelane?

Aga mis nüüd edasi saab? Hea, et küsisid! See on päev, mil pelgalt õlalepatsutusest ei piisa. Nagu ütlevad selle tähtpäeva loojad: "364 päeva aastas ei saa süsteemiadministraatorid mingit austust. See on päev, mil kõiki süsteemiadministraatoreid üle kogu maailma külvatakse üle kallite sportautode ja suurte sularahahunnikutega tänuks nende usina töö eest."

Kui sportautode eelarve on sel aastal ettevõttel pisut pingeline, siis ametlikud (ja vägagi asjakohased) tähistamisviisid hõlmavad muuhulgas järgmist vastava juhendi järgi järgmist:

Tort ja jäätis.

Pitsa.

Tänukaardid ja kingitused.

Südamlikud tänusõnad.

Eritellimusel särgid, mis ülistavad süsadminni eepilisust.

Õhupallid.

Kingitused.

Mõtle neile pikkadele töötundidele ja hiiglaslikele ülesannetele, mis hoiavad ettevõtet elus. Tavaliselt tunneme oma süsteemiadministraatoreid palju vähem kui nemad meid (ja meie andmeid).

Vii neile täna midagi meelepärast ja ära unusta oma tähistamist jagada sotsiaalmeedias – olgu selleks Facebook, Flickr, Reddit või X (endine Twitter) – kasutades teemaviidet #SysAdminDay.

Tulekul on ka programmeerijate pidupäev

Kui oled IT-osakonna uksest juba koogi ja pitsaga sisse astunud, tasub kalendrisse märkida veel üks oluline sündmus. Nimelt tähistatakse aasta 256. päeval rahvusvahelist programmeerijate päeva (Programmer's Day ehk Day 2^8). Tavalisel aastal langeb see 13. septembrile ja liigaastal 12. septembrile.

Miks just selline ebatavaline number nagu 256? Arvutimaailma algrakuke on bitt, mis on nagu lihtne seinalüliti – see saab olla vaid kas sees või väljas (1 või 0). Kaheksa sellist lülitit reas moodustavad baidi. Kui sa hakkad neid kaheksat lülitit erinevatesse asenditesse klõpsima, saad kokku täpselt 256 erinevat kombinatsiooni (28 = 256). Ühtlasi on see suurim kahe aste, mis jääb alla kalendriaasta päevade arvu (365 või 366).