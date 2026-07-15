Volkswagen ID. Cross: suurte ambitsioonidega väike elektriline linnamaastur

Elektriautosid lisandub nagu seeni pärast vihma ning Volkswagen täiendab seda nüüd uue mudeliga ID. Cross. Tegu on kompaktse elektrilise linnamaasturiga, mis ühendab tuttava välimuse, nutikad abisüsteemid ja ruumika sõitjateruumi. Paberil tundub see suure väljakutsena, kuid eesmärk oli pigem praktiline: pakkuda igapäevasõiduks mugavat ja mitmekülgset elektriautot, mis ei mõju ülepingutatult ega liiga keeruliselt.

Uus mudel kuulub Volkswageni värskesse kompaktsete elektriautode põlvkonda ning selle müük algas Saksamaal kohe pärast esmaesitlust. Baasversiooni hind algab Eestis 29 000 eurost ning kõige kallima varustustega variandi hind ulatub 41 400 euroni. Nii asetub ID. Cross just sellesse hinnaklassi, kus ostja ootab autost rohkem kui lihtsalt liikumisvahendit, kuid ei soovi veel maksta luksusauto hinda.

Ruum ja suurus, mis üllatavad

ID. Cross on 4153 mm pikk, 1794 mm lai ja 1581 mm kõrge, teljevahe on 2601 mm. Need numbrid paigutavad auto selgelt kompaktklassi, kuid Volkswagen rõhutab, et tänu uuele platvormile on sisemus üllatavalt avar. Sõitjateruumi mahuvad lahedalt viis inimest ning pagasiruum neelab 475 liitrit. Seda on tunduvalt rohkem, kui sisepõlemismootoriga T-Crossil.

Praktilisust lisab ka väike esi-pagasiruum ehk frunk mahutavusega 25 liitrit. Sinna sobib hästi laadimiskaabel või muu pisike kola, mis muidu kipub pagasiruumis nagu sokk pesumasinas ringi uitama. Tagasihoidlikest välismõõtmetest hoolimata kasutab auto ruumi kokkuhoidlikult.

Ajatu välimus

Volkswagen kirjeldab ID. Crossi disaini kui selget ja ajatut. See tähendab, et auto ei püüa iga hinna eest šokeerida, vaid mõjub tasakaalukalt ja kindlalt. Tugevad proportsioonid, pikk katuseliin, volkswagenlikult paks C-piilar ja silmatorkavad esi- ning tagatuled tagavad, et auto ei kao parkimismajas teiste vahele ära.

Kallimates varustustasemetes sisalduvad IQ.LIGHT LED-maatriksesituled ja 3D-tagatuled muudavad valguslahenduse veelgi väljendusrikkamaks. Sisemuses jätkub rahulik joon: armatuurlaud on kangaga kaetud, nupud katsudes meeldivad ning üldmulje pigem kodune. Selline lähenemine sobib hästi autole, mille eesmärk on pakkuda rahulikku igapäevakasutust, mitte tehnoloogilist tulevärki.





Ekraanid ja juhikoht

Juhi töökoht on traditsiooniline ning kõik vajalik intuitiivselt kasutatav. Juhi ees on 10,25-tolline digitaalne näidikuplokk ning keskel 12,9-tolline ekraan. Nende paigutus on horisontaalne (ka BYD on vertikaalsest paigutusest loobumas) ja sisu loogiline, nii et info hankimiseks ei pea silmi väga pingutama.

Uued ID.-autod võimaldavad juhi ette kuvada retrovaate, mille abil saab näidikutele kuvada esimese põlvkonna Golfi laadse lahenduse. See lisab veidi nostalgiat, kuid auto olemus jääb sellegipoolest tänapäevaseks. Keskekraan on piisavalt suur ning Volkswageni uus infolustisüsteem lubab intuitiivsemat kasutust ja ühendatud teenuseid.





Elektriajam ja laadimine

ID. Cross kasutab MEB+ platvormi ning on alati esiveoline. Võimsusvalikuid on tulevikus kolm: 85 kW, 99 kW ja 155 kW. Aku on kahes suuruses: 37 kWh ja 52 kWh netomahtuvusega, kusjuures suurema aku korral ulatub WLTP järgi sõiduulatus kuni 427 kilomeetrini.

Kodusest seina­laadijast või avalikust vahelduvvoolu laadimispunktist suudab pardalaadija vastu võtta kuni 11 kW võimsust. Kiirlaadimisel täitub väiksem aku 10 protsendilt 80 protsendini umbes 23 minutiga ning suurem aku umbes 24 minutiga. See ei ole loomulikult võrreldav 800-voldisele arhitektuurile ehitatud konkurentidega, kuid on igapäevaseks kasutuseks piisav.

Sõidukogemus

Sõidumugavust on samuti hoolega lihvitud eesmärgiga ühendada täpne juhitavus ja rahulik kulgemine. Vedrustus on seadistatud nii, et auto püsiks kindlalt teel, kuid ei muutuks konaruste peal närviliseks. Mürasummutusele on samuti rõhku pandud, et sõitjateruumis oleks vaikne ja rahulik.

Võimsama, 155 kW variandi puhul saab tellida ka kohanduva DCC-vedrustuse. See muudab vedrustuse tööd vastavalt teekattele ja sõiduoludele ning lubab valida mugavama või sportlikuma iseloomu vahel. Selline lahendus on pigem tavaliselt suuremate ja kallimate autode pärusmaa, kuid Volkswagen toob selle nüüd ka kompaktklassi.





Mitmekülgsus ka praktilises mõttes

Nagu varsti kõik uued autod, tuleb ka ID. Cross standardina ka vehicle-to-load funktsiooniga, mis võimaldab kasutada autot väikeste elektriseadmete laadimiseks või toitmiseks kuni 3,6 kW võimsusega. See võib olla kasulik näiteks reisil või nädalavahetusel looduses, kus elekter ei ole alati käeulatuses.

52 kWh akuga versioon suudab vedada ka kuni 1200 kilogrammist haagist. See avab võimaluse väiksema haagissuvila, paadi või pühapäevaseks tööks vajaliku järelkäru vedamiseks. Tegu pole ainult linnasõiduks mõeldud elektriautoga, vaid ka sõidukiga, mis suudab vahel olla ka natuke praktiline.

Kokkuvõtteks

Volkswagen ID. Cross paistab silma kui läbimõeldud elektriline linnamaastur, mis püüab pakkuda rohkem, kui mõõtmed esmapilgul lubavad. Ruumi on piisavalt, tehnoloogia tänapäevane ning laadimine moodsale elektriautole kohaselt kiire. Samas ei püüa auto end müüa kui midagi erilist, vaid pigem kui tasakaalustatud ja mitmekülgset valikut.

Otsides kompaktset elektriautot, mis sobib nii linnas liiklemiseks kui ka pikemaks sõiduks, võib ID. Cross kujuneda üheks huvitavamaks uue põlvkonna mudeliks Volkswageni valikus. Kui auto ükskord Eestisse jõuab, siis saab selgemaks, kui hästi see leiab tasakaalu lubaduste ja tegelikkuse vahel.